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Χελώνες που απειλούνται με εξαφάνιση εντοπίστηκαν στις αποσκευές λαθρεμπόρου στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ
Χελώνες που απειλούνται με εξαφάνιση εντοπίστηκαν στις αποσκευές λαθρεμπόρου στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ
Τα ερπετά, που φτάνουν σε μήκος μόλις τα 10 εκατοστά, πιθανότατα κλάπηκαν από το Μεξικό
Τουλάχιστον 26 πολύ σπάνιες χελώνες κατασχέθηκαν από τις παραδοτέες αποσκευές ταξιδιώτη στο αεροδρόμιο Σίπχολ στο Άμστερνταμ, ανέφεραν οι ολλανδικές Αρχές.
Ο άνδρας ταξίδευε από το Μεξικό προς το Χονγκ Κονγκ μέσω του Άμστερνταμ συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, αφού τελωνειακοί υπάλληλοι εντόπισαν τα ερπετά.
Οι χελώνες Βαγιάρτα ή της λάσπης, είδος που απειλείται με εξαφάνιση, θεωρείται η μικρότερη χελώνα γλυκού νερού στον κόσμο με μέγιστο μήκος περίπου 10 εκατοστά. Πιθανότατα είχαν κλαπεί από το Μεξικό όπου απαντά το είδος.
Οι χελώνες ήταν τυλιγμένες με κολλητική ταινία για να μην κινούνται, αναφέρει το BBC.
Οι περισσότερες βρέθηκαν σε κουτί μαζί με ένα παιχνίδι ενώ οι υπόλοιπες ήταν μέσα σε μια κάλτσα σε βαλίτσα.
Ο άνδρας που συνελήφθη παραμένει υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα. Εν τω μεταξύ, οι χελώνες μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένο καταφύγιο ζώων.
Το 2025, η αμερικανική ΜΚΟ Turtle Island εκτίμησε ότι υπήρχαν περίπου 300 χελώνες Βαγιάρτα στη φύση. Έχουν καταχωριστεί ως «κρισίμως απειλούμενες» σε κατάλογο που δημοσίευσε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.
Στη μαύρη αγορά της Ασίας μπορεί να πωλούνται για πάνω από 10.000 δολάρια η μία.
Ο άνδρας ταξίδευε από το Μεξικό προς το Χονγκ Κονγκ μέσω του Άμστερνταμ συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, αφού τελωνειακοί υπάλληλοι εντόπισαν τα ερπετά.
Οι χελώνες Βαγιάρτα ή της λάσπης, είδος που απειλείται με εξαφάνιση, θεωρείται η μικρότερη χελώνα γλυκού νερού στον κόσμο με μέγιστο μήκος περίπου 10 εκατοστά. Πιθανότατα είχαν κλαπεί από το Μεξικό όπου απαντά το είδος.
Οι χελώνες ήταν τυλιγμένες με κολλητική ταινία για να μην κινούνται, αναφέρει το BBC.
Οι περισσότερες βρέθηκαν σε κουτί μαζί με ένα παιχνίδι ενώ οι υπόλοιπες ήταν μέσα σε μια κάλτσα σε βαλίτσα.
Ο άνδρας που συνελήφθη παραμένει υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα. Εν τω μεταξύ, οι χελώνες μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένο καταφύγιο ζώων.
Το 2025, η αμερικανική ΜΚΟ Turtle Island εκτίμησε ότι υπήρχαν περίπου 300 χελώνες Βαγιάρτα στη φύση. Έχουν καταχωριστεί ως «κρισίμως απειλούμενες» σε κατάλογο που δημοσίευσε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.
Στη μαύρη αγορά της Ασίας μπορεί να πωλούνται για πάνω από 10.000 δολάρια η μία.
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