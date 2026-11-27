Η Νο. 1 μάρκα στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών εξελίσσει διαρκώς τις λύσεις της, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.
Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις στα κεντρικά των Amazon, Microsoft και SpaceX με βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης
Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις στα κεντρικά των Amazon, Microsoft και SpaceX με βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης
Το βίντεο δημοσιεύθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr και παρουσιάζει σκηνές καταστροφής των εγκαταστάσεων των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών – Η Τεχεράνη κατηγορεί τις εταιρείες για εμπλοκή στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
Βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και απειλεί με επιθέσεις στα κεντρικά γραφεία της Amazon, της Microsoft και της SpaceX του Έλον Μασκ κυκλοφόρησαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Το βίντεο, που αναρτήθηκε την Πέμπτη στο Telegram από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, παρουσιάζει υποθετικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων των τεχνολογικών κολοσσών, με εκρήξεις και φλόγες να τυλίγουν τα κτίριά τους.
Ο αγγλόφωνος αφηγητής του βίντεο απευθύνει προειδοποίηση προς τις αμερικανικές εταιρείες και τις κατηγορεί για συμμετοχή στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι στόχος δεν είναι ο αμερικανικός λαός.
Στο βίντεο διατυπώνεται η απειλή ότι οι εταιρείες που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση κατά του Ιράν θα πρέπει είτε να καταβάλουν αποζημιώσεις είτε να αντιμετωπίσουν αντίποινα.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα στρατιωτικής έρευνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν υπεύθυνες για το πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 175 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους παιδιά.
Το ιρανικό πρακτορείο κατηγορεί τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας για μυστική συνεργασία με στρατιωτικές μονάδες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για τη φερόμενη εμπλοκή τους στον πόλεμο.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι η στρατιωτική επιχείρηση έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι τον Ιανουάριο, προειδοποιώντας ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αμερικανική προσπάθεια εάν αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.
«Θα πάρουν μια ολοκληρωτική νίκη και θα τη μετατρέψουν σε ήττα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν εξουδετερώσει το ναυτικό, την πολεμική αεροπορία και την αντιαεροπορική άμυνα του Ιράν, καθώς και την ηγεσία του.
«Εάν το κάνουν αυτό, απλώς θα μετατρέψουν μια νίκη σε ήττα», ανέφερε, αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό πολιτικά, επειδή έχουμε νικήσει. Μπορούμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο όποτε θέλουμε».
Το βίντεο, που αναρτήθηκε την Πέμπτη στο Telegram από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, παρουσιάζει υποθετικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων των τεχνολογικών κολοσσών, με εκρήξεις και φλόγες να τυλίγουν τα κτίριά τους.
Ο αγγλόφωνος αφηγητής του βίντεο απευθύνει προειδοποίηση προς τις αμερικανικές εταιρείες και τις κατηγορεί για συμμετοχή στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι στόχος δεν είναι ο αμερικανικός λαός.
Iranian Media Issues STRONG WARNING to Amazon, Microsoft and Other Tech Giants— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) November 26, 2026
A video published by Mehr News warns that companies allegedly assisting U.S. and Israeli military operations must pay a “HEAVY PRICE,” citing the killing of schoolchildren in Minab.
Disclaimer:… pic.twitter.com/fomAKAagND
Στο βίντεο διατυπώνεται η απειλή ότι οι εταιρείες που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση κατά του Ιράν θα πρέπει είτε να καταβάλουν αποζημιώσεις είτε να αντιμετωπίσουν αντίποινα.
Η αναφορά στον βομβαρδισμό του σχολείου στη ΜινάμπΣτην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο γίνεται επίσης αναφορά στον βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στην πόλη Μινάμπ, τις πρώτες ώρες του πολέμου.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα στρατιωτικής έρευνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν υπεύθυνες για το πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 175 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους παιδιά.
Το ιρανικό πρακτορείο κατηγορεί τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας για μυστική συνεργασία με στρατιωτικές μονάδες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για τη φερόμενη εμπλοκή τους στον πόλεμο.
Ο Τραμπ ανησυχεί για τη χρηματοδότηση του πολέμουΟι ιρανικές απειλές διατυπώνονται σε μια περίοδο αβεβαιότητας για τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας στη Μέση Ανατολή.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι η στρατιωτική επιχείρηση έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι τον Ιανουάριο, προειδοποιώντας ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αμερικανική προσπάθεια εάν αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.
«Θα πάρουν μια ολοκληρωτική νίκη και θα τη μετατρέψουν σε ήττα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν εξουδετερώσει το ναυτικό, την πολεμική αεροπορία και την αντιαεροπορική άμυνα του Ιράν, καθώς και την ηγεσία του.
«Εάν το κάνουν αυτό, απλώς θα μετατρέψουν μια νίκη σε ήττα», ανέφερε, αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό πολιτικά, επειδή έχουμε νικήσει. Μπορούμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο όποτε θέλουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα