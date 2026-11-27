Κακουργηματικές διώξεις στους τέσσερις συλληφθέντες για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης
Κακουργηματικές διώξεις στους τέσσερις συλληφθέντες για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης
Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, που αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των συλληφθέντων για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Σύμφωνα πληροφορίες, η ποινική δίωξη είναι σε βαθμό κακουργήματος και οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, που αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.
Σύμφωνα πληροφορίες, η ποινική δίωξη είναι σε βαθμό κακουργήματος και οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, που αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα