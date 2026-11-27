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Τροχαίο με τέσσερα αυτοκίνητα στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, προβλήματα στην κυκλοφορία
Τροχαίο με τέσσερα αυτοκίνητα στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, προβλήματα στην κυκλοφορία
Ένας ελαφρά τραυματίας – Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται το απόγευμα της Παρασκευής (27/11) στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της αερογέφυρας του Σκαραμαγκά, λόγω τροχαίου ατυχήματος.
Συγκεκριμένα, τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο.
Λόγω του τροχαίου, προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα.
Συγκεκριμένα, τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο.
Λόγω του τροχαίου, προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα.
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