Τραμπ για Έλον Μασκ: Θα τον προστατεύσω αν οι Δημοκρατικοί ξεκινήσουν έρευνες εναντίον του μετά τις ενδιάμεσες

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να απονείμει προληπτικά χάρη σε συνεργάτες και συμμάχους του, ενώ παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία