Βουλγαρία: Νίκη της Ιλιάνα Γιόταβα στις προεδρικές εκλογές

Στη φιλορωσική επιλογή της Ιλιάνα Γιότοβα κατέληξαν οι Βούλγαροι πολίτες για την προεδρία της δημοκρατίας, εκλέγοντας για πρώτη φορά γυναίκα στο ύπατο αξίωμα της γειτονικής χώρας