Βουλγαρία: Νίκη της Ιλιάνα Γιόταβα στις προεδρικές εκλογές
Βουλγαρία: Νίκη της Ιλιάνα Γιόταβα στις προεδρικές εκλογές
Στη φιλορωσική επιλογή της Ιλιάνα Γιότοβα κατέληξαν οι Βούλγαροι πολίτες για την προεδρία της δημοκρατίας, εκλέγοντας για πρώτη φορά γυναίκα στο ύπατο αξίωμα της γειτονικής χώρας
Η Ιλιάνα Γιότοβα, κέρδισε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, όπως έδειξαν τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής τη Δευτέρα, καθιστώντας την την πρώτη εκλεγμένη γυναίκα αρχηγό κράτους της χώρας, εν μέσω χαμηλής προσέλευσης ψηφοφόρων.
Με καταμετρημένο το 99,95% των πρωτοκόλλων των εκλογικών τμημάτων, το ψηφοδέλτιο Γιότοβα - Βάλτσεφ συγκέντρωσε το 57,58% των ψήφων (περίπου 1,1 εκατομμύριο ψηφοδέλτια), ενώ οι αντίπαλοί τους, Αντρέι Γκιούροφ και Γκεόργκι Κάντεφ, έλαβαν το 39,47% (περίπου 749.500 ψήφους).
Ο επαναληπτικός γύρος ακολούθησε τον πρώτο γύρο της 25ης Οκτωβρίου, κατά τον οποίο κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία που απαιτούνταν για μια ξεκάθαρη νίκη. Η Γιότοβα και ο εκλεγείς αντιπρόεδρος Κίριλ Βάλτσεφ είχαν προηγηθεί με 34,6% των ψήφων, έναντι 32% των Γκιούροφ και Γκεόργκι Κάντεφ, περνώντας έτσι στον δεύτερο γύρο της Κυριακής.
Μετά τη νίκη στις προεδρικές εκλογές στην επινίκια ομιλία της, η Γιότοβα εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς όλους τους πολίτες της Βουλγαρίας που προσήλθαν στις κάλπες, υπογραμμίζοντας πως «ένα από τα μεγαλύτερα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το δικαίωμα να επιλέγεις». Έκανε δε ιδιαίτερη αναφορά και σε όσους δεν την ψήφισαν, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή τους έχει βαρύνουσα σημασία για τη δημοκρατική διαδικασία.
Παράλληλα, αναφερόμενη στις επικείμενες κινητοποιήσεις για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, τόνισε ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία αποτελεί θεμελιώδη δημοκρατική κατάκτηση, ξεκαθάρισε όμως πως οι διαδηλώσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως προσχηματικός λόγος για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η νέα Πρόεδρος της Βουλγαρίας ασκούσε ήδη καθήκοντα υπηρεσιακής Προέδρου από τον Ιανουάριο του 2026, όταν αντικατέστησε τον Ρούμεν Ράντεβ, ο οποίος στη συνέχεια διεκδίκησε και κέρδισε την πρωθυπουργία της χώρας.
Ο Ράντεφ υποστηρίζει τη Γιότοβα και αμφότεροι έχουν ταχθεί υπέρ του διπλωματικού τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
Πηγή: Reuters
Με καταμετρημένο το 99,95% των πρωτοκόλλων των εκλογικών τμημάτων, το ψηφοδέλτιο Γιότοβα - Βάλτσεφ συγκέντρωσε το 57,58% των ψήφων (περίπου 1,1 εκατομμύριο ψηφοδέλτια), ενώ οι αντίπαλοί τους, Αντρέι Γκιούροφ και Γκεόργκι Κάντεφ, έλαβαν το 39,47% (περίπου 749.500 ψήφους).
Ο επαναληπτικός γύρος ακολούθησε τον πρώτο γύρο της 25ης Οκτωβρίου, κατά τον οποίο κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία που απαιτούνταν για μια ξεκάθαρη νίκη. Η Γιότοβα και ο εκλεγείς αντιπρόεδρος Κίριλ Βάλτσεφ είχαν προηγηθεί με 34,6% των ψήφων, έναντι 32% των Γκιούροφ και Γκεόργκι Κάντεφ, περνώντας έτσι στον δεύτερο γύρο της Κυριακής.
Μετά τη νίκη στις προεδρικές εκλογές στην επινίκια ομιλία της, η Γιότοβα εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς όλους τους πολίτες της Βουλγαρίας που προσήλθαν στις κάλπες, υπογραμμίζοντας πως «ένα από τα μεγαλύτερα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το δικαίωμα να επιλέγεις». Έκανε δε ιδιαίτερη αναφορά και σε όσους δεν την ψήφισαν, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή τους έχει βαρύνουσα σημασία για τη δημοκρατική διαδικασία.
Iliana Iotova has won Bulgaria’s presidential runoff, becoming the country’s first elected female president. Her victory reinforces Prime Minister Rumen Radev’s political direction, including calls for dialogue with Moscow and opposition to military aid for Ukraine. pic.twitter.com/oeL51CEzwD— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 2, 2026
Η νέα Πρόεδρος της Βουλγαρίας ασκούσε ήδη καθήκοντα υπηρεσιακής Προέδρου από τον Ιανουάριο του 2026, όταν αντικατέστησε τον Ρούμεν Ράντεβ, ο οποίος στη συνέχεια διεκδίκησε και κέρδισε την πρωθυπουργία της χώρας.
Κυριαρχία ΡάντεφΟ Ράντεφ κέρδισε τις εκλογές επικεφαλής ενός συνδυασμού που πολλοί πολιτικοί αναλυτές θεωρούν φιλικά προσκείμενο στο Κρεμλίνο.
Ο Ράντεφ υποστηρίζει τη Γιότοβα και αμφότεροι έχουν ταχθεί υπέρ του διπλωματικού τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
Πηγή: Reuters
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