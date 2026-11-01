Νόβι Σαντ: 16 στεφάνια για τους 16 νεκρούς, δύο χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε και άλλαξε τη Σερβία
ΚΟΣΜΟΣ
Νόβι Σαντ Τραγωδία Σερβία Φοιτητές

Νόβι Σαντ: 16 στεφάνια για τους 16 νεκρούς, δύο χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε και άλλαξε τη Σερβία

Δύο χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία, το φοιτητικό κίνημα που γεννήθηκε από την οργή για τους 16 νεκρούς επιστρέφει στον τόπο του δυστυχήματος ως νικητής των εκλογών

Νόβι Σαντ: 16 στεφάνια για τους 16 νεκρούς, δύο χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε και άλλαξε τη Σερβία
Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πολύνεκρη τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όταν από την κατάρρευση του τσιμεντένιου στεγάστρου την 1η Νοεμβρίου 2024 έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Οι σημερινές εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν με σιωπηρή πορεία, η οποία αναχώρησε από το φοιτητικό κάμπους με κατεύθυνση τον σιδηροδρομικό σταθμό. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονται φοιτητές, οι οποίοι κρατούν 16 στεφάνια - ένα για κάθε θύμα της τραγωδίας. Μπροστά από τον τόπο του δυστυχήματος, όπου το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η κεντρική επιμνημόσυνη συγκέντρωση, προσέρχονται συνεχώς πολίτες προκειμένου να ανάψουν ένα κερί και να αποθέσουν λουλούδια.

Η δεύτερη επέτειος συμπίπτει με μια περίοδο ριζικών πολιτικών μεταβολών στη Σερβία. Η κοινωνική οργή που πυροδοτήθηκε από το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε μόλις τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του σταθμού, λειτούργησε ως καταλύτης για ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Το κύμα διαμαρτυριών, με πρωτεργάτες τους φοιτητές, εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, λαμβάνοντας τη μορφή μαζικής κοινωνικής κατακραυγής κατά της διαφθοράς του κρατικού μηχανισμού.



Οι κινητοποιήσεις είχαν ξεκινήσει αμέσως μετά την τραγωδία με συμβολικές δράσεις, όπως οι καθημερινοί αποκλεισμοί οδικών αρτηριών και η τήρηση 16λεπτης σιγής, με κύριο αίτημα την απόδοση ποινικών και πολιτικών ευθυνών.

Η κλιμάκωση της πίεσης των διαδηλωτών οδήγησε αρχικά στην παραίτηση του τότε πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς τον Ιανουάριο του 2025. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών, με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

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Η πολιτική έκφραση του κινήματος μορφοποιήθηκε στη συνέχεια με τη δημιουργία της «Φοιτητικής Λίστας», ενός πολιτικού σχηματισμού που στελεχώθηκε από ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και προσωπικότητες του πολιτισμού, με κεντρικό άξονα την κάθαρση και τη διαφάνεια στα δημόσια έργα. Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026, ο εν λόγω σχηματισμός κατέγραψε υψηλά ποσοστά, ανατρέποντας τους πολιτικούς συσχετισμούς και θέτοντας τέλος στην πολυετή διακυβέρνηση του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Δύο χρόνια μετά το δυστύχημα, η νέα πολιτική πραγματικότητα στη χώρα χαρακτηρίζεται από την έναρξη ευρείας κλίμακας ερευνών από την Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος για τη διαφθορά στον κατασκευαστικό τομέα. Τα στεφάνια και τα μηνύματα των πολιτών στον τόπο της τραγωδίας παραμένουν το ζωντανό σύμβολο του πάγιου αιτήματος για πλήρη απόδοση δικαιοσύνης.

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