Εκλογές στη Σερβία: 140 έδρες στη Φοιτητική Λίστα έναντι 103 του Βούτσιτς - Πότε σχηματίζεται η νέα κυβέρνηση
Αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα της Εκλογικής Επιτροπής – Έως 30 ημέρες για τη συγκρότηση της Βουλής και 90 για τον σχηματισμό κυβέρνησης
Σύμφωνα με την προβολή των IPSOS και του Κέντρου για Ελεύθερες Εκλογές και Δημοκρατία (CeSID), η οποία βασίζεται στην επεξεργασία του 92% του δείγματος, η Φοιτητική Λίστα εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στο σερβικό κοινοβούλιο των 250 εδρών.
Η παράταξη του Αλεξάνταρ Βούτσιτς περιορίζεται στις 103 έδρες, ενώ οι υπόλοιπες επτά κατανέμονται σε μικρότερους πολιτικούς σχηματισμούς, κυρίως εκπροσώπους εθνικών μειονοτήτων.
Celebrations have erupted in the streets of Serbia's capital Belgrade, after long-standing leader Aleksandar Vučić admitted defeat to a student-led protest movement in snap parliamentary elections. Read more: https://t.co/iOYTfXzeuc pic.twitter.com/gQ2qDuPgU3— BBC News (World) (@BBCWorld) October 25, 2026
Ωστόσο, τα αποτελέσματα παραμένουν προσωρινά, καθώς αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Ρεπουμπλικανικής Εκλογικής Επιτροπής (RIK), η οποία θα ενεργοποιήσει τις προβλεπόμενες συνταγματικές και νομοθετικές διαδικασίες για τη συγκρότηση της νέας Βουλής και τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Πότε ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματαΣύμφωνα με τη σερβική νομοθεσία, οι προθεσμίες για τη συγκρότηση της νέας Εθνοσυνέλευσης αρχίζουν να μετρούν από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή.
Αρχικά, οι εφορευτικές επιτροπές καθορίζουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σε κάθε εκλογικό τμήμα. Στη συνέχεια, οι τοπικές εκλογικές επιτροπές έχουν στη διάθεσή τους 96 ώρες από το κλείσιμο των καλπών για να καταρτίσουν συγκεντρωτικές εκθέσεις με τα αποτελέσματα όλων των εκλογικών τμημάτων της αρμοδιότητάς τους.
Για την ψηφοφορία στο εξωτερικό, αρμόδια για την κατάρτιση της συγκεντρωτικής έκθεσης είναι η ίδια η RIK.
Αφού παραλάβει όλες τις επιμέρους εκθέσεις, η Ρεπουμπλικανική Εκλογική Επιτροπή διαθέτει ακόμη 96 ώρες για να εγκρίνει και να δημοσιεύσει τη συνολική έκθεση των αποτελεσμάτων.
🇷🇸 Serbia's student-led movement declared victory in parliamentary elections Sunday ending 14 years in power for Aleksandar Vucic's right-wing populist party.— AFP News Agency (@AFP) October 26, 2026
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Έως 30 ημέρες για τη νέα Βουλή και 90 για την κυβέρνησηΜετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, ξεκινά η διαδικασία συγκρότησης της νέας Εθνοσυνέλευσης.
Η πρώτη συνεδρίαση συγκαλείται από τον πρόεδρο της απερχόμενης Βουλής και πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 30 ημερών από την επίσημη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων.
A student-led movement has defeated Serbia’s longtime leader Aleksandar Vučić in a historic election victory, ending his party’s 14-year grip on power and ushering the country into a new political era.— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) October 26, 2026
Our colleagues at @CINSerbia captured the celebrations in Belgrade as news of… pic.twitter.com/QZSAPeIzp2
Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση επικυρώνονται οι εντολές των νεοεκλεγέντων βουλευτών, βάσει της έκθεσης της Ρεπουμπλικανικής Εκλογικής Επιτροπής.
Η νέα σύνθεση του κοινοβουλίου θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί επισήμως όταν επικυρωθούν οι εντολές τουλάχιστον των δύο τρίτων των βουλευτών. Από εκείνη τη στιγμή λήγει και η θητεία της προηγούμενης Εθνοσυνέλευσης.
Η νέα κυβέρνηση πρέπει να σχηματιστεί εντός 90 ημερών από τη συγκρότηση της Βουλής.
Yesterday, former Serbian President Aleksandar Vučić conceded defeat to the Student List, a student-led movement, in the country's snap parliamentary elections.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 26, 2026
The defeat of Aleksandar Vučić's Serbian Progressive Party (SNS) in the October 2026 parliamentary elections is seen… pic.twitter.com/0PVkAORUUo
Τα τελευταία επίσημα στοιχεία: 52,65% για τη Φοιτητική ΛίσταΣύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ρεπουμπλικανικής Εκλογικής Επιτροπής το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, η Φοιτητική Λίστα συγκεντρώνει 52,65% των ψήφων, έναντι 39,22% της παράταξης Βούτσιτς, με καταμετρημένα 8.135 εκλογικά τμήματα. Η συμμετοχή ανήλθε στο 68,78%.
Η προβολή των 140 εδρών προέρχεται από IPSOS και CeSID και δεν αποτελεί ακόμη την οριστική επίσημη κατανομή.
Η εκλογική ανατροπή στη Σερβία επιβεβαιώθηκε και πολιτικά, καθώς ο ίδιος ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναγνώρισε την ήττα του από το φοιτητικό κίνημα.
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