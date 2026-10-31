Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα προειδοποιεί για επίθεση σε μουσείο της ρωσικής πρωτεύουσας, βίντεο
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Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα προειδοποιεί για επίθεση σε μουσείο της ρωσικής πρωτεύουσας, βίντεο

Στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας αναφέρεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ συντονίζεται με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση του περιστατικού - Η FSB επιβεβαίωσε το αμερικανικό μήνυμα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα προειδοποιεί για επίθεση σε μουσείο της ρωσικής πρωτεύουσας, βίντεο
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Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα προειδοποίησε σήμερα (31/10) για πιθανή επίθεση  στο Μουσειακό Συγκρότημα Τσαρίτσινο στην πρωτεύουσα της Ρωσίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, υπάρχει ενημέρωση από μια αξιόπιστη απειλή για συμβάν με μαζικές απώλειες στο μουσείο στην οδό Ντόλσκαγια 1, Μόσχα, Ρωσία 11569. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ συντονίζεται με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση του περιστατικού.



Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι πολίτες:
- Αποφύγετε το Μουσειακό Συγκρότημα Τσαρίτσινο ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου 2026. Αποφύγετε την περιοχή, παραμείνετε σε εγρήγορση και αποφύγετε τα πλήθη.
- Προσέχετε το περιβάλλον σας.
- Ελέγξτε το προσωπικό σας σχέδιο ασφάλειας.
- Φροντίστε το κινητό σας να είναι φορτισμένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Φέρτε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτότητας.
- Παρακολουθήστε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες
- Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Εγγραφής Έξυπνων Ταξιδιωτών (STEP ) για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η FSB επιβεβαιώνει ότι έλαβε πληροφορίες από τις ΗΠΑ. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA Novosti, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές αρχές διαβίβασαν πληροφορίες για σχεδιαζόμενη επίθεση και λαμβάνονται σχετικά μέτρα ασφαλείας.

Το μουσείο και φυσικό πάρκο-καταφύγιο φερόταν, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Telegram, να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Βίντεο στα social media έδειχναν ότι στην είσοδο του μουσείου είχαν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, για να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας.

Τι είναι το Μουσειακό Συγκρότημα Τσαρίτσινο;

Το Τσαρίτσινο είναι ένα μουσείο-παλάτι και αποθεματικό πάρκο στα νότια της Μόσχας. Το όνομά του, που προέρχεται από τη ρωσική λέξη για την αυτοκράτειρα, συνήθως συνδέεται με τη φράση «ιδιοκτησία της Τσαρίτσα».

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Το κτήμα ιδρύθηκε το 1775 ως θερινή κατοικία της αυτοκράτειρας Αικατερίνης Β'. Ωστόσο, το συγκρότημα του ανακτόρου δεν ολοκληρώθηκε ποτέ κατά τη διάρκεια της βασιλείας της και παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εγκαταλελειμμένο για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του, με τα ημιτελή κτίριά του να μετατρέπονται σε γραφικά ερείπια.

Το ανάκτορο αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 2000, σύμφωνα με τα αρχικά αρχιτεκτονικά σχέδιά του. Σήμερα, το Τσαρίτσινο αποτελεί ένα σημαντικό μουσείο και πολιτιστικό συγκρότημα, καθώς και έναν δημοφιλή προορισμό αναψυχής για τους κατοίκους της Μόσχας και τους τουρίστες.
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