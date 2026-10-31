Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα προειδοποιεί για επίθεση σε μουσείο της ρωσικής πρωτεύουσας, βίντεο

Russia’s FSB receives info from US side of reported planned terror attack in Moscow — necessary measures already underway Warning issued for Tsaritsyno Museum-Reserve in south of capital https://t.co/Fj5EckTCef — RTRussia (@RT_Russia_) October 31, 2026

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι πολίτες:- Αποφύγετε το Μουσειακό Συγκρότημα Τσαρίτσινο ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου 2026. Αποφύγετε την περιοχή, παραμείνετε σε εγρήγορση και αποφύγετε τα πλήθη.- Προσέχετε το περιβάλλον σας.- Ελέγξτε το προσωπικό σας σχέδιο ασφάλειας.- Φροντίστε το κινητό σας να είναι φορτισμένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.- Φέρτε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτότητας.- Παρακολουθήστε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες- Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Εγγραφής Έξυπνων Ταξιδιωτών (STEP ) για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.