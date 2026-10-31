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Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα προειδοποιεί για επίθεση σε μουσείο της ρωσικής πρωτεύουσας, βίντεο
Στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας αναφέρεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ συντονίζεται με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση του περιστατικού - Η FSB επιβεβαίωσε το αμερικανικό μήνυμα
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, υπάρχει ενημέρωση από μια αξιόπιστη απειλή για συμβάν με μαζικές απώλειες στο μουσείο στην οδό Ντόλσκαγια 1, Μόσχα, Ρωσία 11569. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ συντονίζεται με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
Security Alert: Threat to Tsaritysyno Museum Reserve in Moscow The U.S. Embassy in Moscow is aware of a credible threat of a mass casualty event TODAY October 31, at the Tsaritsyno Museum Reserve in Moscow at Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569. The U.S. government is coordinating with appropriate Russian authorities on a response. Actions to take: Avoid the Tsaritsyno Museum Reserve location TODAY, October 31, 2026. Avoid the area, stay alert, and avoid crowds. Be aware of your surroundings. Review your personal security plan. Keep your cellphone charged in case of emergency. Carry proper identification. Monitor local media for any further information Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP ) to receive health and security updates. Assistance: U.S. Embassy Moscow, Russia +7 495 728-5577 MoscowACS@state.gov U.S. Embassy Moscow web page State Department – Consular Affairs (+001) 888-407-4747 or (+001) 202-501-4444 Russia Country Information Follow us on Facebook and Twitter State Department – Consular Affairs 1-888-407-4747 or 1-202-501-4444— Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) October 31, 2026
- Αποφύγετε το Μουσειακό Συγκρότημα Τσαρίτσινο ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου 2026. Αποφύγετε την περιοχή, παραμείνετε σε εγρήγορση και αποφύγετε τα πλήθη.
- Προσέχετε το περιβάλλον σας.
- Ελέγξτε το προσωπικό σας σχέδιο ασφάλειας.
- Φροντίστε το κινητό σας να είναι φορτισμένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Φέρτε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτότητας.
- Παρακολουθήστε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες
- Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Εγγραφής Έξυπνων Ταξιδιωτών (STEP ) για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.
Russia’s FSB receives info from US side of reported planned terror attack in Moscow — necessary measures already underway Warning issued for Tsaritsyno Museum-Reserve in south of capital https://t.co/Fj5EckTCef— RTRussia (@RT_Russia_) October 31, 2026
Το μουσείο και φυσικό πάρκο-καταφύγιο φερόταν, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Telegram, να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Βίντεο στα social media έδειχναν ότι στην είσοδο του μουσείου είχαν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, για να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας.
Reports are emerging of an evacuation at Tsaritsyno, with the entire museum-reserve reportedly cordoned off The information has not been officially confirmed.— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026
Τι είναι το Μουσειακό Συγκρότημα Τσαρίτσινο;Το Τσαρίτσινο είναι ένα μουσείο-παλάτι και αποθεματικό πάρκο στα νότια της Μόσχας. Το όνομά του, που προέρχεται από τη ρωσική λέξη για την αυτοκράτειρα, συνήθως συνδέεται με τη φράση «ιδιοκτησία της Τσαρίτσα».
Το κτήμα ιδρύθηκε το 1775 ως θερινή κατοικία της αυτοκράτειρας Αικατερίνης Β'. Ωστόσο, το συγκρότημα του ανακτόρου δεν ολοκληρώθηκε ποτέ κατά τη διάρκεια της βασιλείας της και παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εγκαταλελειμμένο για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του, με τα ημιτελή κτίριά του να μετατρέπονται σε γραφικά ερείπια.
Το ανάκτορο αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 2000, σύμφωνα με τα αρχικά αρχιτεκτονικά σχέδιά του. Σήμερα, το Τσαρίτσινο αποτελεί ένα σημαντικό μουσείο και πολιτιστικό συγκρότημα, καθώς και έναν δημοφιλή προορισμό αναψυχής για τους κατοίκους της Μόσχας και τους τουρίστες.
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