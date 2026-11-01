Ο «ειρηνοποιός» τσάρος Αλέξανδρος Γ΄ που κυβέρνησε τη Ρωσία και εκτέλεσε τον αδερφό του Λένιν: Η καταστολή και οι διωγμοί

Ο θάνατός του πριν από 132 χρόνια, σήμανε το τέλος μιας βασιλείας που συνδέθηκε με την ενίσχυση της τσαρικής εξουσίας και την προσπάθεια διατήρησης της παραδοσιακής πολιτικής και κοινωνικής τάξης