Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν σε πόλεις του Αφγανιστάν μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς ως «αντισλαμικές», ασθενείς κινδυνεύουν με μόνιμη τύφλωση
ΚΟΣΜΟΣ
Αφγανιστάν Ταλιμπάν Οφθαλμολογικές επεμβάσεις Μεταμόσχευση κερατοειδούς Απαγόρευση

Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν σε πόλεις του Αφγανιστάν μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς ως «αντισλαμικές», ασθενείς κινδυνεύουν με μόνιμη τύφλωση

Πρόκειται για επεμβάσεις που μπορούν να αποκαταστήσουν την όραση σε ανθρώπους με σοβαρές βλάβες στον κερατοειδή χιτώνα, προσφέροντας ελπίδα σε ασθενείς που διαφορετικά ενδέχεται να οδηγηθούν σε μόνιμη τύφλωση

Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν σε πόλεις του Αφγανιστάν μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς ως «αντισλαμικές», ασθενείς κινδυνεύουν με μόνιμη τύφλωση
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Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί στο Αφγανιστάν η απόφαση του καθεστώτος των Ταλιμπάν να διακόψει τις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, στερώντας από εκατοντάδες ασθενείς κάθε χρόνο τη δυνατότητα να ανακτήσουν την όρασή τους.

Σύμφωνα με τον Telegraph, οι Ταλιμπάν έδωσαν εντολή στα νοσοκομεία της χώρας να σταματήσουν τις συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις αντίθετες με τις ισλαμικές διδασκαλίες. Η απόφαση έχει ήδη οδηγήσει στην αναστολή προγραμμάτων μεταμόσχευσης στην Καμπούλ και την Τζαλαλαμπάντ.

Πρόκειται για επεμβάσεις που μπορούν να αποκαταστήσουν την όραση σε ανθρώπους με σοβαρές βλάβες στον κερατοειδή χιτώνα, προσφέροντας ελπίδα σε ασθενείς που διαφορετικά ενδέχεται να οδηγηθούν σε μόνιμη τύφλωση.


Στον αέρα τα προγράμματα μεταμόσχευσης κερατοειδούς

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή μιας αμερικανικής ιατρικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, η οποία είχε υποστηρίξει πρόσφατα την εκπαίδευση Αφγανών χειρουργών και την προμήθεια δωρεάς κερατοειδών χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έδινε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για εξειδικευμένες επεμβάσεις να αποκτήσουν ξανά την όρασή τους.

Ωστόσο, η νέα οδηγία των Ταλιμπάν έχει βάλει ουσιαστικά φρένο σε αυτή την προσπάθεια, αφήνοντας εκατοντάδες ασθενείς χωρίς πρόσβαση σε μια θεραπεία που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή τους.
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Νέοι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά την όρασή τους

Ανάμεσα στους ασθενείς που περίμεναν να υποβληθούν σε μεταμόσχευση βρίσκονται πολλοί νέοι Αφγανοί, οι οποίοι έχασαν την όρασή τους εξαιτίας εκρήξεων, ατυχημάτων, σοβαρών τραυματισμών, αλλά και περιστατικών που σχετίζονται με εργασίες συγκόλλησης μετάλλων.

Για πολλούς από αυτούς, η μεταμόσχευση κερατοειδούς αποτελούσε τη μοναδική ουσιαστική ευκαιρία αποκατάστασης της όρασής τους και επιστροφής σε μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα.

Η διακοπή των επεμβάσεων δημιουργεί πλέον ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τους ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο μόνιμης απώλειας της όρασης.


Φόβοι των γιατρών για αυστηρές τιμωρίες

Την κατάσταση περιέγραψε ο δρ Νουρ Ζαμάν Χασίμ, από το Noor Eye Hospital, ο οποίος ανέφερε ότι αξιωματούχοι των Ταλιμπάν έδωσαν προφορικές εντολές στους χειρουργούς να σταματήσουν τις συγκεκριμένες επεμβάσεις.

Όπως δήλωσε, οι γιατροί φοβούνται ότι ενδεχόμενη παραβίαση της εντολής θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρές τιμωρίες.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό για το μέλλον της οφθαλμολογικής περίθαλψης στο Αφγανιστάν, καθώς η αναστολή των μεταμοσχεύσεων στερεί από ευάλωτους ασθενείς μια σημαντική δυνατότητα θεραπείας.

Την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν μια ευκαιρία να ξαναδούν, η απόφαση των Ταλιμπάν αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το πόσοι από αυτούς θα μπορέσουν τελικά να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση σε μια σωτήρια για την όρασή τους επέμβαση.
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