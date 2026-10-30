Η Κίνα διαψεύδει τα περί κατασκοπείας με στόχο τον επικεφαλής της Nvidia: «Αβάσιμες εικασίες»
ΚΟΣΜΟΣ
Nvidia Κίνα Κατασκοπεία

Η Κίνα διαψεύδει τα περί κατασκοπείας με στόχο τον επικεφαλής της Nvidia: «Αβάσιμες εικασίες»

Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να δυσφημιστεί η Κίνα, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών

Η Κίνα διαψεύδει τα περί κατασκοπείας με στόχο τον επικεφαλής της Nvidia: «Αβάσιμες εικασίες»
Η Κίνα απέρριψε τους ισχυρισμούς για φερόμενη επιχείρηση κατασκοπείας με στόχο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες «αβάσιμες εικασίες».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι η Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματίας που συνδέεται με την εταιρεία κέντρων δεδομένων Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης σχετικά με τον αμερικανικό κολοσσό κατασκευής μικροτσίπ.

Η επιχειρηματίας, βρισκόταν ήδη υπό έρευνα για πιθανή παράνομη διοχέτευση προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας στην Κίνα. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Η Nvidia υποστήριξε ότι οι επαφές τους εντάσσονταν στο πλαίσιο συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ η Άλις Χουάνγκ δεν απάντησε σε αίτημα των New York Times για σχόλιο.


«Αβάσιμες εικασίες» απαντά το Πεκίνο

Κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων την Παρασκευή (30/10), ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, απέρριψε τους ισχυρισμούς.

«Η εν λόγω αναφορά βασίζεται σε αβάσιμες εικασίες και δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να δυσφημιστεί η Κίνα» δήλωσε.

Η υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο εν μέσω των διαχρονικών ανησυχιών της Ουάσινγκτον για την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένες τεχνολογίες υπολογιστών, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.


Τι απαντά η Nvidia

Απαντώντας στο δημοσίευμα των New York Times, ο εκπρόσωπος της Nvidia, Τζον Ρίτσο, υποστήριξε ότι οι επαφές του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας με την Άλις Χουάνγκ δεν είχαν τίποτα το ασυνήθιστο.

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«Οι επαφές του Τζένσεν με την κυρία Χουάνγκ δεν είναι ασυνήθιστες ούτε απροσδόκητες», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, πελάτες όπως η Megaspeed λαμβάνουν «συνηθισμένες επιχειρηματικές πληροφορίες, όχι ευαίσθητα εμπορικά μυστικά της Nvidia, και καμία πληροφορία σχετική με την εθνική ασφάλεια».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία της Σιγκαπούρης διακινούσε παράνομα μικροτσίπ προς την Κίνα «διερευνήθηκαν διεξοδικά και καταρρίφθηκαν πέρυσι».


Εσωτερική έρευνα από τη Megaspeed

Από την πλευρά της, η Megaspeed ανέφερε στους New York Times ότι η σημερινή διοίκησή της αντιμετωπίζει τους ισχυρισμούς με σοβαρότητα και έχει αναθέσει σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας.

Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ενημερώσει την αμερικανική κυβέρνηση πως είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό η Άλις Χουάνγκ εξακολουθεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Megaspeed.

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