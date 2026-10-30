Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Τρίτο τρένο κινούνταν στην αντίθετη γραμμή και σταμάτησε 2 χλμ πριν το δυστύχημα

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι συρμοί συνέχισαν να κινούνται παρά την κατάρρευση του συστήματος ασφαλείας - Έξι τρένα επηρεάστηκαν σε τμήμα 63 χιλιομέτρων, ενώ ένα από αυτά έφτασε δύο χιλιόμετρα από το σημείο της σύγκρουσης