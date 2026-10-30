Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Τρίτο τρένο κινούνταν στην αντίθετη γραμμή και σταμάτησε 2 χλμ πριν το δυστύχημα
Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Τρίτο τρένο κινούνταν στην αντίθετη γραμμή και σταμάτησε 2 χλμ πριν το δυστύχημα
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι συρμοί συνέχισαν να κινούνται παρά την κατάρρευση του συστήματος ασφαλείας - Έξι τρένα επηρεάστηκαν σε τμήμα 63 χιλιομέτρων, ενώ ένα από αυτά έφτασε δύο χιλιόμετρα από το σημείο της σύγκρουσης
Την ώρα που οι έρευνες για τους αγνοούμενους της σιδηροδρομικής τραγωδίας που σημειώθηκε στην Ούρδα της Ισπανίας συνεχίζονται, η έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση δείχνει πως το κακό θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο, αποκαλύπτοντας πως ένα τρίτο τρένο συνέχισε να κινείται στην αντίθετη γραμμή, ενώ ένας άλλος μηχανοδηγός αναγκάστηκε να διορθώσει λανθασμένη εντολή που είχε λάβει από το Κέντρο Ελέγχου της Ατότσα στη Μαδρίτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της El Correo από στελέχη της Δικαστικής Αστυνομίας και πηγές κοντά στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ατυχημάτων Μεταφορών (AITAT), η οποία διερευνά το δυστύχημα, η κατάσταση που επικρατούσε το πρωί της Τετάρτης στο σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν... χαοτική.
Η κατάρρευση του LZB, του συστήματος αυτόματης προστασίας των τρένων, είχε επηρεάσει έξι συρμούς σε τμήμα περίπου 63 χιλιομέτρων, προκαλώντας κατάσταση «απόλυτης συμφόρησης», όπως τη χαρακτηρίζουν στελέχη που συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Παρά το γεγονός ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας προβλέπουν την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα, τουλάχιστον δύο ακόμη τρένα κινήθηκαν στην περιοχή μετά το δυστύχημα.
Τα δεδομένα θέσης των συρμών της Renfe, τα οποία έχουν καταγραφεί στα συστήματα της ADIF και στην πλατφόρμα SpainTrainRadar, αποτυπώνουν τις στάσεις και τις επανεκκινήσεις του τρένου μετά τη σύγκρουση.
Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη αναλυθεί από το Τμήμα Μεγάλων Καταστροφών της Δικαστικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική ανασύνθεση των γεγονότων, το τρίτο τρένο σταμάτησε για πρώτη φορά περίπου στις 08:39, στο 125,2ο χιλιόμετρο της γραμμής και παρέμεινε ακινητοποιημένο μέχρι, περίπου, τις 08:52. Από το σημείο εκείνο μέχρι τη σύγκρουση, στο 118,8ο χιλιόμετρο, η απόσταση ήταν 6,4 χιλιόμετρα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:53, όταν το AVE 02061 είχε ήδη αρχίσει να κινείται ξανά προς τη Μαδρίτη, έπειτα από περίπου 13 λεπτά ακινησίας. Τελικά ακινητοποιήθηκε στο 121ο χιλιόμετρο, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχαν συγκρουστεί τα άλλα δύο τρένα.
Ενώ το AVE 02061 προχωρούσε με χαμηλή ταχύτητα προς τη Μαδρίτη, το AVE 02080, που κατευθυνόταν προς τη Σεβίλλη, είχε αναπτύξει ξανά μέσες ταχύτητες άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα.
Μπροστά του βρισκόταν ακινητοποιημένο το Iryo 6076, η μηχανοδηγός του οποίου είχε ενημερώσει ότι δεν μπορούσε να θέσει ξανά τον συρμό σε κίνηση.
Η άδεια για να συνεχίσει την πορεία του το AVE 02080 δόθηκε στις 08:36. Ωστόσο, η πρώτη σαφής μετακίνησή του που καταγράφεται στην ανασύνθεση των γεγονότων εμφανίζεται στις 08:43:48.
Σύμφωνα με πληροφορίες της El Correo από στελέχη της Δικαστικής Αστυνομίας και πηγές κοντά στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ατυχημάτων Μεταφορών (AITAT), η οποία διερευνά το δυστύχημα, η κατάσταση που επικρατούσε το πρωί της Τετάρτης στο σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν... χαοτική.
Η κατάρρευση του LZB, του συστήματος αυτόματης προστασίας των τρένων, είχε επηρεάσει έξι συρμούς σε τμήμα περίπου 63 χιλιομέτρων, προκαλώντας κατάσταση «απόλυτης συμφόρησης», όπως τη χαρακτηρίζουν στελέχη που συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Παρά το γεγονός ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας προβλέπουν την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα, τουλάχιστον δύο ακόμη τρένα κινήθηκαν στην περιοχή μετά το δυστύχημα.
Το τρίτο τρένο που έφτασε δύο χιλιόμετρα από το σημείο της σύγκρουσηςΤο τρένο που συνέχισε να κινείται ήταν το AVE 02061, το οποίο είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Σεβίλλη - Σάντα Χούστα στις 06:05, με προορισμό τη Μαδρίτη. Ο συρμός κινούνταν στη δεύτερη σιδηροδρομική γραμμή, με αντίθετη κατεύθυνση από τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν, και τελικά ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση από τα συντρίμμια.
Τα δεδομένα θέσης των συρμών της Renfe, τα οποία έχουν καταγραφεί στα συστήματα της ADIF και στην πλατφόρμα SpainTrainRadar, αποτυπώνουν τις στάσεις και τις επανεκκινήσεις του τρένου μετά τη σύγκρουση.
Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη αναλυθεί από το Τμήμα Μεγάλων Καταστροφών της Δικαστικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική ανασύνθεση των γεγονότων, το τρίτο τρένο σταμάτησε για πρώτη φορά περίπου στις 08:39, στο 125,2ο χιλιόμετρο της γραμμής και παρέμεινε ακινητοποιημένο μέχρι, περίπου, τις 08:52. Από το σημείο εκείνο μέχρι τη σύγκρουση, στο 118,8ο χιλιόμετρο, η απόσταση ήταν 6,4 χιλιόμετρα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:53, όταν το AVE 02061 είχε ήδη αρχίσει να κινείται ξανά προς τη Μαδρίτη, έπειτα από περίπου 13 λεπτά ακινησίας. Τελικά ακινητοποιήθηκε στο 121ο χιλιόμετρο, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχαν συγκρουστεί τα άλλα δύο τρένα.
Η μεγάλη διαφορά στις ταχύτητες των συρμώνΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των ταχυτήτων με τις οποίες κινούνταν τα τρένα πριν από τη σύγκρουση.
Ενώ το AVE 02061 προχωρούσε με χαμηλή ταχύτητα προς τη Μαδρίτη, το AVE 02080, που κατευθυνόταν προς τη Σεβίλλη, είχε αναπτύξει ξανά μέσες ταχύτητες άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα.
Μπροστά του βρισκόταν ακινητοποιημένο το Iryo 6076, η μηχανοδηγός του οποίου είχε ενημερώσει ότι δεν μπορούσε να θέσει ξανά τον συρμό σε κίνηση.
Η άδεια για να συνεχίσει την πορεία του το AVE 02080 δόθηκε στις 08:36. Ωστόσο, η πρώτη σαφής μετακίνησή του που καταγράφεται στην ανασύνθεση των γεγονότων εμφανίζεται στις 08:43:48.
Αυτό σημαίνει ότι τα 17 λεπτά που μεσολάβησαν από τη χορήγηση της άδειας μέχρι τη σύγκρουση (στις 08:53) περιλαμβάνουν και χρονικό διάστημα κατά το οποίο το τρένο παρέμεινε ακινητοποιημένο.
Από την πρώτη καταγεγραμμένη μετακίνησή του μέχρι την πρόσκρουση πέρασαν περίπου εννέα λεπτά. Τέσσερα λεπτά μετά την επανεκκίνησή του, το AVE κινούνταν με υπολογιζόμενη μέση ταχύτητα 214 χιλιομέτρων την ώρα.
Στις 08:51:49, κοντά στο 111ο χιλιόμετρο, η υπολογιζόμενη μέση ταχύτητα έφτασε τα 236 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στο επόμενο χρονικό διάστημα μειώθηκε στα 181 χιλιόμετρα.
Πρόκειται για μέσες ταχύτητες που έχουν υπολογιστεί με βάση τις καταγεγραμμένες θέσεις του τρένου και όχι για στιγμιαίες μετρήσεις από τα όργανά του.
Η AITAT εκτιμά προκαταρκτικά ότι η ταχύτητα κατά τη στιγμή της σύγκρουσης κυμαινόταν μεταξύ 160 και 200 χιλιομέτρων την ώρα, με την ακριβή τιμή να αναμένεται να προσδιοριστεί από την ανάλυση των καταγραφικών συστημάτων.
Ένα ακόμη τρένο της Iryo, το 6011, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Σεβίλλη - Μαδρίτη και βρισκόταν σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος, φέρεται επίσης να έλαβε λανθασμένη εντολή από το κέντρο ελέγχου της Ατότσα να συνεχίσει κανονικά την πορεία του.
Ωστόσο, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε το λάθος και ζήτησε να κινηθεί με το καθεστώς της «πορείας με ορατότητα», δηλαδή με ταχύτητα που επιτρέπει την έγκαιρη ακινητοποίηση του τρένου μπροστά σε οποιοδήποτε εμπόδιο βρίσκεται εντός του ορατού τμήματος της γραμμής.
Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τον μηχανοδηγό στον οποίο αναφέρθηκε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του την Τετάρτη.
Ο υπουργός αναγνώρισε ότι ένας άλλος μηχανοδηγός είχε διορθώσει οδηγία που δόθηκε από την Ατότσα. «Δεν μπορεί να είναι κανονική πορεία, πρέπει να είναι πορεία με ορατότητα», είπε ο Πουέντε, μεταφέροντας τα λόγια του μηχανοδηγού. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο χειριστής του κέντρου ελέγχου αποδέχθηκε τη διόρθωση.
Ο Πουέντε δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του τρένου ούτε διευκρίνισε πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνομιλία. Επίσης, δεν ξεκαθάρισε εάν η λανθασμένη εντολή προήλθε από τον ίδιο εργαζόμενο που είχε δώσει την άδεια συνέχισης της πορείας στο AVE που ενεπλάκη στο δυστύχημα.
Ο συρμός είχε σταματήσει περίπου στις 08:43, στο 126,1ο χιλιόμετρο της γραμμής. Η πρώτη αξιοσημείωτη μετακίνησή του καταγράφεται γύρω στις 09:02, δηλαδή εννέα λεπτά μετά τη σύγκρουση. Το τρένο διένυσε περίπου 900 μέτρα, με μέγιστη καταγεγραμμένη μέση ταχύτητα 37 χιλιομέτρων την ώρα.
Οι χαμηλές ταχύτητες προσέφεραν στους μηχανοδηγούς μεγαλύτερα περιθώρια αντίδρασης, ωστόσο η έρευνα εξετάζει κατά πόσον τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για κάθε μετακίνηση.
Από την πρώτη καταγεγραμμένη μετακίνησή του μέχρι την πρόσκρουση πέρασαν περίπου εννέα λεπτά. Τέσσερα λεπτά μετά την επανεκκίνησή του, το AVE κινούνταν με υπολογιζόμενη μέση ταχύτητα 214 χιλιομέτρων την ώρα.
Στις 08:51:49, κοντά στο 111ο χιλιόμετρο, η υπολογιζόμενη μέση ταχύτητα έφτασε τα 236 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στο επόμενο χρονικό διάστημα μειώθηκε στα 181 χιλιόμετρα.
Πρόκειται για μέσες ταχύτητες που έχουν υπολογιστεί με βάση τις καταγεγραμμένες θέσεις του τρένου και όχι για στιγμιαίες μετρήσεις από τα όργανά του.
Η AITAT εκτιμά προκαταρκτικά ότι η ταχύτητα κατά τη στιγμή της σύγκρουσης κυμαινόταν μεταξύ 160 και 200 χιλιομέτρων την ώρα, με την ακριβή τιμή να αναμένεται να προσδιοριστεί από την ανάλυση των καταγραφικών συστημάτων.
Μηχανοδηγός διόρθωσε λανθασμένη εντολή από την ΑτότσαΟι κινήσεις του AVE 02061 δεν είναι οι μόνες που εξετάζουν η Πολιτική Προστασία (Guardia Civil) και η AITAT.
Ένα ακόμη τρένο της Iryo, το 6011, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Σεβίλλη - Μαδρίτη και βρισκόταν σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος, φέρεται επίσης να έλαβε λανθασμένη εντολή από το κέντρο ελέγχου της Ατότσα να συνεχίσει κανονικά την πορεία του.
Ωστόσο, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε το λάθος και ζήτησε να κινηθεί με το καθεστώς της «πορείας με ορατότητα», δηλαδή με ταχύτητα που επιτρέπει την έγκαιρη ακινητοποίηση του τρένου μπροστά σε οποιοδήποτε εμπόδιο βρίσκεται εντός του ορατού τμήματος της γραμμής.
Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τον μηχανοδηγό στον οποίο αναφέρθηκε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του την Τετάρτη.
Ο υπουργός αναγνώρισε ότι ένας άλλος μηχανοδηγός είχε διορθώσει οδηγία που δόθηκε από την Ατότσα. «Δεν μπορεί να είναι κανονική πορεία, πρέπει να είναι πορεία με ορατότητα», είπε ο Πουέντε, μεταφέροντας τα λόγια του μηχανοδηγού. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο χειριστής του κέντρου ελέγχου αποδέχθηκε τη διόρθωση.
Ο Πουέντε δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του τρένου ούτε διευκρίνισε πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνομιλία. Επίσης, δεν ξεκαθάρισε εάν η λανθασμένη εντολή προήλθε από τον ίδιο εργαζόμενο που είχε δώσει την άδεια συνέχισης της πορείας στο AVE που ενεπλάκη στο δυστύχημα.
Και πέμπτο τρένο κινήθηκε μετά τη σύγκρουσηΣύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μετά το δυστύχημα κινήθηκε και ένα πέμπτο τρένο, το Avant 08081, το οποίο προερχόταν από το Πουερτογιάνο και ακολουθούσε το AVE 02061.
Ο συρμός είχε σταματήσει περίπου στις 08:43, στο 126,1ο χιλιόμετρο της γραμμής. Η πρώτη αξιοσημείωτη μετακίνησή του καταγράφεται γύρω στις 09:02, δηλαδή εννέα λεπτά μετά τη σύγκρουση. Το τρένο διένυσε περίπου 900 μέτρα, με μέγιστη καταγεγραμμένη μέση ταχύτητα 37 χιλιομέτρων την ώρα.
Οι χαμηλές ταχύτητες προσέφεραν στους μηχανοδηγούς μεγαλύτερα περιθώρια αντίδρασης, ωστόσο η έρευνα εξετάζει κατά πόσον τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για κάθε μετακίνηση.
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