«Η υποχρέωσή μου είναι να λύσω το πρόβλημα, όχι να ασχολούμαι με την παραμονή μου στη θέση» λέει ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών

Αναφερόμενος στα αίτια του δυστυχήματος, δήλωσε ότι οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραπέμπουν σε σφάλμα στο κέντρο ελέγχου της Adif, του φορέα που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική υποδομή της χώρας





Με αυτά τα λόγια, ο υπουργός Μεταφορών της , Όσκαρ Πουέντε, απέκλεισε προς το παρόν το ενδεχόμενο παραίτησής του, μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 69 ανθρώπους. Η νέα τραγωδία σημειώθηκε εννέα μήνες μετά το δυστύχημα στο Αδαμούθ της Κόρδοβας, στο οποίο είχαν σκοτωθεί 46 άνθρωποι.







Ωστόσο, ζήτησε να υπάρξει «αυστηρότητα και αναλογικότητα» στην αντιμετώπιση της υπόθεσης.



«Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν σφάλμα στο κέντρο ελέγχου της Adif» Αναφερόμενος στα αίτια του δυστυχήματος, ο Ισπανός υπουργός δήλωσε ότι οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραπέμπουν σε σφάλμα στο κέντρο ελέγχου της Adif, του φορέα που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική υποδομή της χώρας.







Παρά τις αναφορές σε ανθρώπινο λάθος που αποδίδεται σε χειριστή της Adif στο κέντρο ελέγχου της Ατότσα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να αποδώσει ευθύνες πριν ολοκληρωθεί η έρευνα: «Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω κανέναν εργαζόμενο ως ασπίδα ούτε να προδικάσω ευθύνες πριν ολοκληρωθεί η έρευνα» ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Ούτε πρόκειται να επιτρέψω να συγχέεται η απαίτηση για απόδοση ευθυνών με την ανάγκη να βρεθεί γρήγορα ένας ένοχος», πρόσθεσε.

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«Δεν θα κρυφτώ πίσω από κανέναν, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω» «Ο δικός μου τρόπος να αναλαμβάνω ευθύνες είναι να βγαίνω μπροστά» δήλωσε ο Πουέντε και πρόσθεσε ότι: «Δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από κανέναν, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω», σημείωσε.



«Αισθάνομαι τεράστιο πόνο και βαθιά θλίψη, αλλά δεν μπορώ να αφήσω τον πόνο να με παραλύσει ούτε να με οδηγήσει σε σύγχυση. Έτσι αντιλαμβάνομαι την ευθύνη» παραδέχθηκε.



Επιπλέον υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στον φορέα διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου και στους εργαζομένους του: «Η εμπιστοσύνη μου στην Adif και στο προσωπικό της είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά κανείς δεν είναι αλάνθαστος» δήλωσε.



«Ως υπουργός, αναλαμβάνω την ευθύνη να διασφαλίσω ότι οι διαδικασίες λειτουργούν, ότι θα διερευνηθεί αυτό που συνέβη και ότι θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί» εξήγησε.



«Η πίεση αυτή τη στιγμή είναι προφανώς πολύ μεγάλη. Όμως, η υποχρέωσή μου τώρα δεν είναι να ασχολούμαι με την παραμονή μου στη θέση, αλλά να επιλύσω το πρόβλημα, να διαλευκάνω τι συνέβη, να δώσω σαφείς εξηγήσεις και, πάνω απ' όλα, να προσφέρω λύσεις».Με αυτά τα λόγια, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας , απέκλεισε προς το παρόν το ενδεχόμενο παραίτησής του, μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 69 ανθρώπους. Η νέα τραγωδία σημειώθηκε εννέα μήνες μετά το δυστύχημα στο Αδαμούθ της Κόρδοβας, στο οποίο είχαν σκοτωθεί 46 άνθρωποι.Ο Πουέντε κατά τη συνέντευξη Τύπου για το δυστύχημα τόνισε πως: «Κατανοώ ότι οι πολίτες απαιτούν εξηγήσεις και ότι, μπροστά σε μια τραγωδία αυτής της φύσης, ζητούν να αποδοθούν ευθύνες. Είναι θεμιτό και αποτελεί μέρος μιας δημοκρατίας, στην οποία οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να απαιτούν τη μέγιστη σοβαρότητα από τους δημόσιους εκπροσώπους τους», παραδέχθηκε.Ωστόσο, ζήτησε να υπάρξει «αυστηρότητα και αναλογικότητα» στην αντιμετώπιση της υπόθεσης.Αναφερόμενος στα, ο Ισπανός υπουργός δήλωσε ότι οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραπέμπουν σε σφάλμα στο κέντρο ελέγχου της Adif, του φορέα που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική υποδομή της χώρας.«Αναλύουμε τα γεγονότα για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη, πώς μπόρεσε να συμβεί και αν υπήρχαν ελλείψεις στις διαδικασίες ελέγχου» εξήγησε.Παρά τις αναφορές σε ανθρώπινο λάθος που αποδίδεται σε χειριστή της Adif στο κέντρο ελέγχου της Ατότσα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να αποδώσει ευθύνες πριν ολοκληρωθεί η έρευνα: «Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω κανέναν εργαζόμενο ως ασπίδα ούτε να προδικάσω ευθύνες πριν ολοκληρωθεί η έρευνα» ανέφερε χαρακτηριστικά.«Ούτε πρόκειται να επιτρέψω να συγχέεται η απαίτηση για απόδοση ευθυνών με την ανάγκη να βρεθεί γρήγορα ένας ένοχος», πρόσθεσε.«Ο δικός μου τρόπος να αναλαμβάνω ευθύνες είναι να βγαίνω μπροστά» δήλωσε ο Πουέντε και πρόσθεσε ότι: «Δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από κανέναν, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω», σημείωσε.«Αισθάνομαι τεράστιο πόνο και βαθιά θλίψη, αλλά δεν μπορώ να αφήσω τον πόνο να με παραλύσει ούτε να με οδηγήσει σε σύγχυση. Έτσι αντιλαμβάνομαι την ευθύνη» παραδέχθηκε.Επιπλέον υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στον φορέα διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου και στους εργαζομένους του: «Η εμπιστοσύνη μου στην Adif και στο προσωπικό της είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά κανείς δεν είναι αλάνθαστος» δήλωσε.«Ως υπουργός, αναλαμβάνω την ευθύνη να διασφαλίσω ότι οι διαδικασίες λειτουργούν, ότι θα διερευνηθεί αυτό που συνέβη και ότι θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε» εξήγησε.

Αναφερόμενος στα αιτήματα για την παραίτησή του, επισήμανε ότι σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά τέτοιου είδους αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά υπό το βάρος της πίεσης που ασκείται.



«Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα παραίτησης, σέβομαι όλες τις απόψεις. Όμως, αποφάσεις αυτού του είδους πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα γεγονότα, τις ευθύνες που θα διαπιστωθούν και την απάντηση που θα δώσουμε στους πολίτες, και όχι αποκλειστικά με βάση την πίεση της στιγμής, η οποία είναι προφανώς πολύ μεγάλη», ανέφερε.



Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν συνέπειες εφόσον η έρευνα εντοπίσει παραλείψεις ή συγκεκριμένες ευθύνες.



«Εάν η έρευνα αποδείξει ότι υπήρξαν αστοχίες στους ελέγχους ή στην οργάνωση, θα ενεργήσουμε αναλόγως και, εάν διαπιστωθούν ατομικές ευθύνες, αυτές θα αναζητηθούν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών», διαβεβαίωσε.



Επιπλέον, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας τόνισε ότι οι πολίτες περιμένουν από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να αντιμετωπίζουν τα λάθη με ειλικρίνεια και να λαμβάνουν μέτρα ώστε να μην επαναλαμβάνονται.



«Οι πολίτες δεν περιμένουν από εμάς που ηγούμαστε των θεσμών να ισχυριζόμαστε ότι δεν γίνονται ποτέ λάθη. Αυτό είναι αρκετά παιδιάστικο. Περιμένουν να ενεργούμε με εντιμότητα όταν συμβαίνει ένα λάθος, να μην το αποκρύπτουμε και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην επαναληφθεί. Αυτή είναι η δέσμευσή μου και αυτή είναι η ευθύνη που θα αναλάβω» ανέφερε.