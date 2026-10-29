Το δράμα με τους αγνοούμενος από τα δύο τρένα στην Ισπανία: Η Άννα που πήγαινε στον γάμο της κόρης της, ο Χουάν και ο Νταβίντ που επέστρεφαν στις οικογένειές τους

Roberto Alfonso Delgado Andrade

Σε ένα βαγόνι πριν αυτό με επιβάτη τον Ρέινα Ρεγκέρα, βρισκόταν η 69χρονη, μια συνταξιούχος από τον Καναδά. Μαζί της ταξίδευαν ο σύζυγος και ο γιος της οι οποίοι διασώθηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο «επειδή βρίσκονταν στο βαγόνι-εστιατόριο», εξήγησε ανιψιά της 69χρονης.Στο ίδιο βαγόνι, αυτό με τον αριθμό 7, ταξίδευε και ο, ο οποίος κατευθυνόταν προς τη Σεβίλλη μαζί με την αρχιτέκτονα Πατρίσια Φερνάντεθ.Σύμφωνα με την κόρη του «τον καλούσαμε όλη την ημέρα, βρήκαν το κινητό του αλλά δεν μας λένε τίποτα». Όπως περιέγραψε ο πατέρας της «έχει ύψος 1,76 μέτρα και μαύρα μαλλιά», σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να τον αναγνωρίσει.