Φωτιά σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, ανοικτά του Ομάν
Φωτιά σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, ανοικτά του Ομάν
Ο καπετάνιος ενός άλλου πλοίου ανέφερε ότι είδε ένα πλοίο να φλέγεται
Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο που βρισκόταν στα ανοικτά του Ομάν, στo Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.
"Ο καπετάνιος ενός άλλου πλοίου ανέφερε ότι είδε ένα πλοίο να φλέγεται. Η τύχη του πληρώματος δεν είναι γνωστή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την έκταση των ζημιών ή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις", επεσήμανε η UKMTO.
Το περιστατικό σημειώθηκε 9 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χάσαμπ, στο Ομάν.
"Ο καπετάνιος ενός άλλου πλοίου ανέφερε ότι είδε ένα πλοίο να φλέγεται. Η τύχη του πληρώματος δεν είναι γνωστή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την έκταση των ζημιών ή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις", επεσήμανε η UKMTO.
Το περιστατικό σημειώθηκε 9 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χάσαμπ, στο Ομάν.
A vessel was seen on fire in the Strait of Hormuz, 9 nautical miles north of Khasab, Oman, according to UKMTO. The sighting came from the master of a third-party ship. The condition of the crew has not been determined. pic.twitter.com/cooo2ScdPT— Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2026
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