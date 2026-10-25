Η Ευρώπη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, λέει ο σύμβολος του Κρεμλίνου Ουσακόφ

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι οι εκπρόσωποι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ συμφώνησαν να συναντηθούν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη, στο Άμπου Ντάμπι