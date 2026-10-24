Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συναντήθηκε με τον επικεφαλής των δικαστικών αρχών

Στη συνάντησή τους αναφέρεται ότι συζητήθηκε η προστασία των πολιτικών δικαιώματων, η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και τα εμπόδια που συνδέονται με αυτήν