Τραμπ επιτίθεται στην Ιλχάν Ομάρ: Μπορεί να απελαθεί ή να φυλακιστεί, είναι άρρωστη και ψεύτρα, μισεί τη χώρα μας
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιλχάν Ομάρ ΗΠΑ

Τραμπ επιτίθεται στην Ιλχάν Ομάρ: Μπορεί να απελαθεί ή να φυλακιστεί, είναι άρρωστη και ψεύτρα, μισεί τη χώρα μας

«Κατάγεται από μία χώρα που ουσιαστικά δεν θεωρείται καν χώρα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος

Τραμπ επιτίθεται στην Ιλχάν Ομάρ: Μπορεί να απελαθεί ή να φυλακιστεί, είναι άρρωστη και ψεύτρα, μισεί τη χώρα μας
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της βουλευτή των Δημοκρατιών στη Μινεσότα, Ίλχαν Ομάρ, τονίζοντας ότι μπορεί να απελαθεί ή να φυλακιστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο την χαρακτήρισε «άρρωστη και ψεύτρα, η οποία μισεί τη χώρα μας και κατάγεται από μία χώρα που ουσιαστικά δεν θεωρείται καν χώρα».

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες πραγματοποιήθηκε έφοδος στο σπίτι της Ομάρ στο πλαίσιο έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης της. Η έφοδος ακολούθησε μια ποινική έρευνα για απάτη αναφορικά με τα έγγραφα της γεννημένης στη Σομαλία βουλευτή, τα οποία είχαν συμπληρωθεί από τον εκλιπόντα πατέρα της όταν εκείνη ήταν παιδί.

Οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν εντοπίσει στοιχεία DNA και το προσωπικό της διαβατήριο. 

Οι πράκτορες που βρέθηκαν το σπίτι της Ομάρ, έχουν αρνηθεί τις αναφορές ότι «ψάξανε στους κάδους απορριμμάτων» στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά δεν έχουν κάνει σαφές πώς εντόπισαν το DNA της. Ωστόσο, μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι το DNA της παρέχει κρίσιμα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς ότι η Ομάρ παντρεύτηκε εικονικά τον αδελφό της για να του εξασφαλίσει πράσινη κάρτα.

Πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την άσκηση ομοσπονδιακών διώξεων για μεταναστευτική απάτη.

Η 44χρονη Ομάρ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα και αρνείται σθεναρά κάθε παράνομη πράξη, επιμένοντας ότι είναι θύμα ενός πολιτικά υποκινούμενου «κυνηγιού μαγισσών».
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