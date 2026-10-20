Τραμπ επιτίθεται στην Ιλχάν Ομάρ: Μπορεί να απελαθεί ή να φυλακιστεί, είναι άρρωστη και ψεύτρα, μισεί τη χώρα μας
Τραμπ επιτίθεται στην Ιλχάν Ομάρ: Μπορεί να απελαθεί ή να φυλακιστεί, είναι άρρωστη και ψεύτρα, μισεί τη χώρα μας
«Κατάγεται από μία χώρα που ουσιαστικά δεν θεωρείται καν χώρα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της βουλευτή των Δημοκρατιών στη Μινεσότα, Ίλχαν Ομάρ, τονίζοντας ότι μπορεί να απελαθεί ή να φυλακιστεί.
Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο την χαρακτήρισε «άρρωστη και ψεύτρα, η οποία μισεί τη χώρα μας και κατάγεται από μία χώρα που ουσιαστικά δεν θεωρείται καν χώρα».
Οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν εντοπίσει στοιχεία DNA και το προσωπικό της διαβατήριο.
Οι πράκτορες που βρέθηκαν το σπίτι της Ομάρ, έχουν αρνηθεί τις αναφορές ότι «ψάξανε στους κάδους απορριμμάτων» στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά δεν έχουν κάνει σαφές πώς εντόπισαν το DNA της. Ωστόσο, μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι το DNA της παρέχει κρίσιμα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς ότι η Ομάρ παντρεύτηκε εικονικά τον αδελφό της για να του εξασφαλίσει πράσινη κάρτα.
Πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την άσκηση ομοσπονδιακών διώξεων για μεταναστευτική απάτη.
Η 44χρονη Ομάρ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα και αρνείται σθεναρά κάθε παράνομη πράξη, επιμένοντας ότι είναι θύμα ενός πολιτικά υποκινούμενου «κυνηγιού μαγισσών».
Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο την χαρακτήρισε «άρρωστη και ψεύτρα, η οποία μισεί τη χώρα μας και κατάγεται από μία χώρα που ουσιαστικά δεν θεωρείται καν χώρα».
Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες πραγματοποιήθηκε έφοδος στο σπίτι της Ομάρ στο πλαίσιο έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης της. Η έφοδος ακολούθησε μια ποινική έρευνα για απάτη αναφορικά με τα έγγραφα της γεννημένης στη Σομαλία βουλευτή, τα οποία είχαν συμπληρωθεί από τον εκλιπόντα πατέρα της όταν εκείνη ήταν παιδί.
President Trump says Rep. Ilhan Omar could face jail time, not just deportation, when @EdwardLawrence presses him about questions surrounding her age. "Well, she could be [deported]. She could also go to jail." Trump then goes after the Minnesota Democrat, accusing her of hating America and criticizing her native country of Somalia.— Fox News (@FoxNews) October 20, 2026
Οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν εντοπίσει στοιχεία DNA και το προσωπικό της διαβατήριο.
Οι πράκτορες που βρέθηκαν το σπίτι της Ομάρ, έχουν αρνηθεί τις αναφορές ότι «ψάξανε στους κάδους απορριμμάτων» στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά δεν έχουν κάνει σαφές πώς εντόπισαν το DNA της. Ωστόσο, μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι το DNA της παρέχει κρίσιμα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς ότι η Ομάρ παντρεύτηκε εικονικά τον αδελφό της για να του εξασφαλίσει πράσινη κάρτα.
Πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την άσκηση ομοσπονδιακών διώξεων για μεταναστευτική απάτη.
Η 44χρονη Ομάρ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα και αρνείται σθεναρά κάθε παράνομη πράξη, επιμένοντας ότι είναι θύμα ενός πολιτικά υποκινούμενου «κυνηγιού μαγισσών».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα