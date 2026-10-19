Τουλάχιστον 80 νεκροί από χτύπημα drone σε σταθμό λεωφορείων στο Σουδάν

Στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν πολίτες που περίμεναν σε έναν σταθμό λεωφορείων





«Συνολικά, 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλήγμα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Αλ Ντιμπάμπ», δήλωσε στο AFP μια ιατρική πηγή που δεν θέλησε να κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.







Ο ίδιος διευκρίνισε ότι άλλοι 47 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε μια γειτονική κοινότητα.



Σύμφωνα με την ιατρική πηγή, η οποία εργάζεται σε αυτήν την κοινότητα, 30 εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους.







Πρόκειται για ένα από τα φονικότερα πλήγματα μετά την έναρξη της σύρραξης, τον Απρίλιο του 2023, ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), που ελέγχουν το σύνολο της επαρχίας του δυτικού Κορντοφάν.



Ο συνασπισμός Tasis, πολιτικός βραχίονας των RSF, κατηγόρησε τον στρατό ότι ευθύνεται για αυτό το πλήγμα.



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Παρόλο που δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον πόλεμο, οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη χώρα από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος έχει επίσης εκτοπίσει περισσότερους από 12 εκατομμύρια Σουδανούς από τα σπίτια τους.



Για τον ΟΗΕ, αυτή αποτελεί τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως.



Τουλάχιστον 4 νεκροί, εκ των οποίων τρία παιδιά, σε πλήγμα κοντά στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ



Τουλάχιστον 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο νότιο Σουδάν , στην πλειονότητά τους πολίτες που περίμεναν σε έναν σταθμό λεωφορείων να επιστρέψουν στα σπίτια τους με φορτηγά, είπαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μια ιατρική πηγή και ένας μάρτυρας.«Συνολικά, 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλήγμα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Αλ Ντιμπάμπ», δήλωσε στο AFP μια ιατρική πηγή που δεν θέλησε να κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.Η επίθεση, που σημειώθηκε χθες το βράδυ κοντά σε μια αγορά στην πόλη Αλ Ντιμπάμπ, στην επαρχία Κορντοφάν, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν «50 άνθρωποι, τους οποίους βοήθησα να θάψουν, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος μου ο αδελφός», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμεντ Αμπακάρ Ουάντι.Ο ίδιος διευκρίνισε ότι άλλοι 47 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε μια γειτονική κοινότητα.Σύμφωνα με την ιατρική πηγή, η οποία εργάζεται σε αυτήν την κοινότητα, 30 εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους.Επιπλέον, σε ένα άλλο πλήγμα με drone σε μια γειτονική πόλη τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.Πρόκειται για ένα από τα φονικότερα πλήγματα μετά την έναρξη της σύρραξης, τον Απρίλιο του 2023, ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), που ελέγχουν το σύνολο της επαρχίας του δυτικού Κορντοφάν.Ο συνασπισμός Tasis, πολιτικός βραχίονας των RSF, κατηγόρησε τον στρατό ότι ευθύνεται για αυτό το πλήγμα.Σύμφωνα με τον Ουάντι, η επιδρομή σημειώθηκε σε δύο φάσεις, με διαφορά δέκα λεπτών, «σε ένα σημείο διέλευσης όπου συγκεντρώνονται οι άνθρωποι για να επιστρέψουν στα χωριά τους μετά το κλείσιμο της αγοράς».Παρόλο που δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον πόλεμο, οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη χώρα από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος έχει επίσης εκτοπίσει περισσότερους από 12 εκατομμύρια Σουδανούς από τα σπίτια τους.Για τον ΟΗΕ, αυτή αποτελεί τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως.Τουλάχιστον 4 νεκροί, εκ των οποίων τρία παιδιά, σε πλήγμα κοντά στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ

Τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ενός σπιτιού, που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ, το οποίο αποδίδεται στους παραστρατιωτικούς, σύμφωνα με μια πηγή στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, έγινε γνωστό από μια ιατρική πηγή.



«Τέσσερις σοροί μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο, εκ των οποίων τρία παιδιά, ηλικίας δύο έως έξι ετών, και ένας άνδρας, έπειτα από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σήμερα το πρωί σε ένα σπίτι στη γειτονιά Νασέρ Εξτένσιον», ανατολικά του αεροδρομίου της σουδανικής πρωτεύουσας, διευκρίνισε αυτή η πηγή από το νεκροτομείο.



Μια πηγή από τις τάξεις του στρατού δήλωσε στο AFP ότι τα στρατιωτικά «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν σήμερα το πρωί από την πολιτοφυλακή», αναφερόμενη στις παραστρατιωτικές δυνάμεις των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) που στόχευαν το αεροδρόμιο του Χαρτούμ και τα περίχωρά του.