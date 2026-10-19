Πιθανή τον επόμενο μήνα η τριμερής συνάντηση Πούτιν – Σι – Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ Βλαντιμίρ Πούτιν

Πιθανή τον επόμενο μήνα η τριμερής συνάντηση Πούτιν – Σι – Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο

«Μία τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας , των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα βοηθούσε να τερματιστεί ο πόλεμος γρηγορότερα» δήλωσε με ανάρτηση του ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Πιθανή τον επόμενο μήνα η τριμερής συνάντηση Πούτιν – Σι – Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο
Tο Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν τριμερή συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στην Κίνα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε αυτά τα σχόλια αφού ρωτήθηκε για ένα άρθρο στο «Wall Street Journal», σύμφωνα με το οποίο ο Πούτιν είχε προτείνει μια τέτοια συνάντηση προκειμένου να συζητηθεί ο τρόπος τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Δεδομένου ότι και οι τρεις αρχηγοί κρατών ενδέχεται να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής στην Κίνα, το θέμα μιας τέτοιας υποθετικής συνάντησης όντως τέθηκε. Τέθηκε, αλλά δεν συζητήθηκαν ούτε προτάθηκαν από κανέναν συγκεκριμένες προτάσεις ή συμφωνίες, είτε σχετικά με την ίδια τη συνάντηση είτε με την πιθανή ημερήσια διάταξη και το περιεχόμενο της εν λόγω συνάντησης», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα επέκρινε την ιδέα μιας τέτοιας συνόδου κορυφής.

«Μία τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας , των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα βοηθούσε να τερματιστεί ο πόλεμος γρηγορότερα. Μια τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ το μόνο που θα επιτύχει είναι το αντίθετο: να ενθαρρύνουν τον Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο», δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Πεσκόφ, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της ημερήσιας ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις μεσολαβητικές τους προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης και ότι η Ρωσία αποδέχεται αυτές τις προσπάθειες, ανέφερε ότι είναι προφανές ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε τελική ειρηνευτική συμφωνία.

«Φυσικά, μια τελική επίλυση είναι αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή κάποιου στο Κίεβο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη», είπε.

Οι τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η Ουκρανία και η Ρωσία παραμένουν τόσο απομακρυσμένες όσο πάντα όσον αφορά τους όρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

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