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Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα εντόπισε οστά σε κάδο απορριμμάτων, εκτιμάται ότι είναι ανθρώπινα
Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα εντόπισε οστά σε κάδο απορριμμάτων, εκτιμάται ότι είναι ανθρώπινα
Την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Πατρών, η οποία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα
Αντιμέτωπη με ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκε πριν από λίγο, γυναίκα στην Πάτρα, όταν εντόπισε οστά μέσα σε κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής. Από την πρώτη εξέταση προέκυψε ότι πρόκειται για οστά που φαίνεται να είναι ανθρώπινα.
Την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Πατρών, η οποία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.
Τα οστά θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις και ανάλυση, προκειμένου να αποκαλυφθεί σε ποιον/α ανήκουν.
Πηγή: tempo24.news
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής. Από την πρώτη εξέταση προέκυψε ότι πρόκειται για οστά που φαίνεται να είναι ανθρώπινα.
Την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Πατρών, η οποία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.
Τα οστά θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις και ανάλυση, προκειμένου να αποκαλυφθεί σε ποιον/α ανήκουν.
Πηγή: tempo24.news
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