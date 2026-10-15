Η Τεχεράνη ζήτησε από τη Χεζμπολάχ να προετοιμαστεί για νέο περιφερειακό πόλεμο: Τι προβλέπει το δόγμα της «μωσαϊκής άμυνας»

Το Ιράν εκτιμά ότι πλησιάζει μια ευρύτερη σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ – Η Χεζμπολάχ αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της με βάση το ιρανικό δόγμα της «μωσαϊκής άμυνας», ώστε να μπορεί να συνεχίσει τις επιχειρήσεις ακόμη και αν πληγεί η ηγεσία της

Τεχεράνη εκτιμά ότι είναι εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης στο κοντινό μέλλον. Παράλληλα, η οργάνωση προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου, που προβλέπει μεγαλύτερη αυτονομία για τις μονάδες της στο πεδίο, με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες ενδεχόμενων ισραηλινών πληγμάτων κατά της κεντρικής διοίκησής της.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Erem News των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επικαλούμενος πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας και τον στρατό του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες ανάκλησης του συνόλου των στελεχών της που απασχολούνται σε μόνιμη βάση και λαμβάνουν μηνιαίο μισθό. Ταυτόχρονα, έχουν δοθεί μυστικές εσωτερικές οδηγίες για τη μετακίνησή τους σε νέες επιχειρησιακές θέσεις, στο πλαίσιο μιας προετοιμασίας που διαφοροποιείται σημαντικά από τις πρακτικές που είχε ακολουθήσει η οργάνωση στις προηγούμενες συγκρούσεις.



Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και των ηγεσιών των περιφερειακών συμμάχων της Τεχεράνης. Ο συντονισμός αυτός περιλαμβάνει την προετοιμασία για το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την κατάρτιση σχεδίων για ταυτόχρονες και συντονισμένες στρατιωτικές αντιδράσεις σε περίπτωση νέου πολέμου.



Οι πηγές διευκρίνισαν ότι η Χεζμπολάχ αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες οδηγίες ως «προετοιμασία για ένα σενάριο που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σύντομα και όχι ως ανακοίνωση ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση για πόλεμο». Επισήμαναν, ωστόσο, ότι η κινητοποίηση δεν περιορίζεται στη συμβατική συγκέντρωση δυνάμεων και την αύξηση της επιφυλακής, αλλά περιλαμβάνει μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται και διεξάγονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.







Το ιρανικό δόγμα της «μωσαϊκής άμυνας» Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που προωθούνται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι η υιοθέτηση ενός επιχειρησιακού μοντέλου βασισμένου στο ιρανικό δόγμα της «μωσαϊκής άμυνας». Πρόκειται για μια στρατιωτική προσέγγιση που στηρίζεται στην κατανομή των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών μονάδων, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από μια ενιαία, κεντρική αλυσίδα διοίκησης.



Οι λιβανικές πηγές ανέφεραν ότι η Χεζμπολάχ επιχειρεί να δημιουργήσει μια δομή που θα επιτρέπει στις δυνάμεις της να συνεχίζουν τη δράση τους ακόμη και αν διακοπεί η επικοινωνία με τα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια. Η αλλαγή αυτή συνδέεται άμεσα με τα σοβαρά πλήγματα που έχει υποστεί η οργάνωση από τις ισραηλινές επιχειρήσεις εξόντωσης στελεχών της και τις διεισδύσεις των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών στο εσωτερικό της.



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Οι πηγές υπογράμμισαν ακόμη ότι ο ρόλος του Ιράν δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση και την προμήθεια οπλισμού προς τη Χεζμπολάχ. Αντιθέτως, η Τεχεράνη συμμετέχει ενεργά στην εποπτεία της νέας στρατιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και στον στρατηγικό συντονισμό που αφορά τα πιθανά σενάρια περιφερειακής κλιμάκωσης.







Οδηγίες από το Ιράν για σημαντική αύξηση της στρατιωτικής ετοιμότητάς της φέρεται να έχει λάβει το τελευταίο διάστημα η Χεζμπολάχ , καθώς ηεκτιμά ότι είναι εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης στο κοντινό μέλλον. Παράλληλα, η οργάνωση προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου, που προβλέπει μεγαλύτερη αυτονομία για τις μονάδες της στο πεδίο, με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες ενδεχόμενων ισραηλινών πληγμάτων κατά της κεντρικής διοίκησής της.Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοποςτων, επικαλούμενος πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας και τον στρατό του Λιβάνου, ηέχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες ανάκλησης του συνόλου των στελεχών της που απασχολούνται σε μόνιμη βάση και λαμβάνουν μηνιαίο μισθό. Ταυτόχρονα, έχουν δοθεί μυστικές εσωτερικές οδηγίες για τη μετακίνησή τους σε νέες επιχειρησιακές θέσεις, στο πλαίσιο μιας προετοιμασίας που διαφοροποιείται σημαντικά από τις πρακτικές που είχε ακολουθήσει η οργάνωση στις προηγούμενες συγκρούσεις.Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οδηγίες εντάσσονται στον συνεχή συντονισμό μεταξύ τωντου Ιράν και των ηγεσιών των περιφερειακών συμμάχων της Τεχεράνης. Ο συντονισμός αυτός περιλαμβάνει την προετοιμασία για το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την κατάρτιση σχεδίων για ταυτόχρονες και συντονισμένες στρατιωτικές αντιδράσεις σε περίπτωση νέου πολέμου.Οι πηγές διευκρίνισαν ότι ηαντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες οδηγίες ως «προετοιμασία για ένα σενάριο που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σύντομα και όχι ως ανακοίνωση ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση για πόλεμο». Επισήμαναν, ωστόσο, ότι η κινητοποίηση δεν περιορίζεται στη συμβατική συγκέντρωση δυνάμεων και την αύξηση της επιφυλακής, αλλά περιλαμβάνει μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται και διεξάγονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που προωθούνται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι η υιοθέτηση ενός επιχειρησιακού μοντέλου βασισμένου στο ιρανικό δόγμα τηςΠρόκειται για μια στρατιωτική προσέγγιση που στηρίζεται στην κατανομή των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών μονάδων, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από μια ενιαία, κεντρική αλυσίδα διοίκησης.Οι λιβανικές πηγές ανέφεραν ότι ηεπιχειρεί να δημιουργήσει μια δομή που θα επιτρέπει στις δυνάμεις της να συνεχίζουν τη δράση τους ακόμη και αν διακοπεί η επικοινωνία με τα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια. Η αλλαγή αυτή συνδέεται άμεσα με τα σοβαρά πλήγματα που έχει υποστεί η οργάνωση από τις ισραηλινές επιχειρήσεις εξόντωσης στελεχών της και τις διεισδύσεις των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών στο εσωτερικό της.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια εσωτερική αξιολόγηση κατέδειξε ότι η συγκέντρωση εξουσιών σε περιορισμένο αριθμό διοικητικών στελεχών καθιστούσε τη στρατιωτική δομή της Χεζμπολάχ ιδιαίτερα ευάλωτη σε αποδιοργάνωση όταν οι διοικητές της γίνονταν στόχοι επιθέσεων. Η νέα προσέγγιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας, επιτρέποντας σε επιμέρους μονάδες να λειτουργούν με μεγαλύτερη ανεξαρτησία.Οι πηγές υπογράμμισαν ακόμη ότι ο ρόλος του Ιράν δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση και την προμήθεια οπλισμού προς τη Χεζμπολάχ. Αντιθέτως, η Τεχεράνη συμμετέχει ενεργά στην εποπτεία της νέας στρατιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και στον στρατηγικό συντονισμό που αφορά τα πιθανά σενάρια περιφερειακής κλιμάκωσης.

Στόχος να μην καταρρεύσει το δίκτυο των συμμάχων του Ιράν Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, βασικός στόχος της ιρανικής στρατηγικής είναι να διασφαλιστεί ότι οι περιφερειακοί σύμμαχοι της Τεχεράνης θα μπορούν να εξακολουθήσουν να επιχειρούν ακόμη και στην περίπτωση που τα ίδια τα ιρανικά κέντρα διοίκησης δεχθούν νέα στρατιωτικά πλήγματα.



«Το Ιράν επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί του θα μπορούν να συνεχίσουν τη δράση τους ακόμη και αν τα ιρανικά κέντρα διοίκησης δεχθούν περαιτέρω επιθέσεις, αποτρέποντας έτσι την κατάρρευση του περιφερειακού δικτύου αντίδρασης εξαιτίας πληγμάτων κατά των ηγεσιών του», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές.



Η προετοιμασία αυτή συνδέεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και με πληροφορίες που κυκλοφορούν μεταξύ προσώπων που πρόσκεινται στη Χεζμπολάχ σχετικά με τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει η αντίδρασή της σε έναν νέο μαζικό πόλεμο. Οι εκτιμήσεις αυτές κάνουν λόγο για μια στρατιωτική απάντηση που θα είναι διαφορετική από εκείνες των προηγούμενων συγκρούσεων.



Ωστόσο, οι πηγές ξεκαθαρίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως η Χεζμπολάχ διαθέτει σήμερα μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνατότητες από εκείνες που είχε πριν από τις σημαντικές απώλειες που υπέστη. Αντίθετα, πρόκειται για προσπάθεια διαφορετικής αξιοποίησης των δυνάμεων και των οπλικών συστημάτων που της έχουν απομείνει, με μεγαλύτερη έμφαση στον περιφερειακό συντονισμό και στόχο τη διατάραξη των ισραηλινών επιχειρήσεων.



Σκληρή προειδοποίηση του Ισραήλ για νέα πλήγματα και απώλεια εδαφών στον Λίβανο Οι πληροφορίες για την αναδιοργάνωση της Χεζμπολάχ ακολουθούν τις απειλές που έχουν εξαπολύσει αξιωματούχοι του Ισραήλ του κατά της οργάνωσης.



Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στον Λίβανο, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε συμμετοχή της Χεζμπολάχ σε μια ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ θα προκαλέσει ιδιαίτερα σκληρή στρατιωτική απάντηση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει και σε περαιτέρω απώλεια λιβανικών εδαφών.



«Εάν η Χεζμπολάχ ενωθεί με το Ιράν σε μια επίθεση εναντίον του Ισραήλ, θα δεχθεί ένα σκληρό πλήγμα και θα χάσει επιπλέον εδάφη στον νότιο Λίβανο, στις περιοχές της Ναμπατίγια και του ποταμού Λιτάνι, οι οποίες θα μετατραπούν σε τμήμα της μόνιμης ζώνης ασφαλείας του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει χερσαία επιχείρηση», δήλωσε ο Κατς.



Από την πλευρά τους, οι πηγές στον Λίβανο εκτιμούν ότι η Χεζμπολάχ επιχειρεί να προετοιμαστεί για μια σύγκρουση στην οποία ενδέχεται να εμπλακεί χωρίς να το έχει επιλέξει η ίδια, είτε εξαιτίας μιας ισραηλινής στρατιωτικής ενέργειας είτε λόγω εξελίξεων στη σύγκρουση με το Ιράν.