Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Κεφαλονιά: Αεροδιακομιδή για τον ανήλικο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Έρυσσο
Κεφαλονιά: Αεροδιακομιδή για τον ανήλικο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Έρυσσο
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Αργοστολίου – Η σοβαρότητα της κατάστασής του επέβαλε τη μεταφορά του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Επιχείρηση αεροδιακομιδής για έναν από τους δύο ανηλίκους που τραυματίστηκαν στο σοβαρό τροχαίο στην Έρυσσο της Κεφαλονιάς πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή.
Σύμφωνα με το kefaloniafocus, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα απογειώθηκε από την Κεφαλονιά αεροσκάφος τύπου Beechcraft King Air 350 του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφέρει τον ανήλικο σε νοσοκομείο με δυνατότητα νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ανετράπη στην επαρχιακή οδό Διβαράτων – Φισκάρδου.
Αρχικά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι, χωρίς τις αισθήσεις του και διασωληνωμένος. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του για περαιτέρω νοσηλεία.
Οι οικογένειες των δύο ανηλίκων παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας τους.
Σύμφωνα με το kefaloniafocus, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα απογειώθηκε από την Κεφαλονιά αεροσκάφος τύπου Beechcraft King Air 350 του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφέρει τον ανήλικο σε νοσοκομείο με δυνατότητα νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ανετράπη στην επαρχιακή οδό Διβαράτων – Φισκάρδου.
Αρχικά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι, χωρίς τις αισθήσεις του και διασωληνωμένος. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του για περαιτέρω νοσηλεία.
Οι οικογένειες των δύο ανηλίκων παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα