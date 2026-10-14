Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βασιλιά Κάρολο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και τον ευχαρίστησε για την συνεχή στήριξη στην Ουκρανία
Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βασιλιά Κάρολο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και τον ευχαρίστησε για την συνεχή στήριξη στην Ουκρανία
«Εκτιμούμε κάθε βοήθεια που παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε σήμερα με τον Βασιλιά Κάρολο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και τον ευχαρίστησε για τη στήριξη προς τη χώρα του.
Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ πως: «είναι σημαντικό για μένα να έχω την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω προσωπικά», ενώ πρόσθεσε πως «εκτιμούμε κάθε βοήθεια που παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουρκανού προέδρου:
Ευχαριστώ τον Αυτού Μεγαλειότατο Βασιλιά Κάρολο Γ΄ για την ακρόαση. Είναι σημαντικό για μένα να έχω την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω προσωπικά για την συνεχή υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Εκτιμούμε κάθε βοήθεια που παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ πως: «είναι σημαντικό για μένα να έχω την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω προσωπικά», ενώ πρόσθεσε πως «εκτιμούμε κάθε βοήθεια που παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουρκανού προέδρου:
Ευχαριστώ τον Αυτού Μεγαλειότατο Βασιλιά Κάρολο Γ΄ για την ακρόαση. Είναι σημαντικό για μένα να έχω την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω προσωπικά για την συνεχή υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Εκτιμούμε κάθε βοήθεια που παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο.
I thank His Majesty King Charles III for the audience. It is important for me to have the opportunity to personally thank him for his unwavering support for Ukraine. We appreciate all the assistance provided by the United Kingdom. 🇺🇦 🇬🇧 @RoyalFamily Pictures are by Aaron Chown from Press Association.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026
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