Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βασιλιά Κάρολο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και τον ευχαρίστησε για την συνεχή στήριξη στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Βασιλιάς Κάρολος Ηνωμένο Βασίλειο Ουκρανία Μπάκινγχαμ

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βασιλιά Κάρολο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και τον ευχαρίστησε για την συνεχή στήριξη στην Ουκρανία

«Εκτιμούμε κάθε βοήθεια που παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βασιλιά Κάρολο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και τον ευχαρίστησε για την συνεχή στήριξη στην Ουκρανία
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε σήμερα με τον Βασιλιά Κάρολο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και τον ευχαρίστησε για τη στήριξη προς τη χώρα του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ πως: «είναι σημαντικό για μένα να έχω την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω προσωπικά», ενώ πρόσθεσε πως «εκτιμούμε κάθε βοήθεια που παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουρκανού προέδρου:

Ευχαριστώ τον Αυτού Μεγαλειότατο Βασιλιά Κάρολο Γ΄ για την ακρόαση. Είναι σημαντικό για μένα να έχω την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω προσωπικά για την συνεχή υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Εκτιμούμε κάθε βοήθεια που παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο.

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