Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σκάνδαλο κατασκοπείας με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα; - Γιατί οι Τούρκοι τα μπλοκάρουν;
Τέσσερις τουρκικές αμυντικές εταιρείες αποκλείουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τις εγκαταστάσεις τους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της TEI. Κάμερες, αισθητήρες και συνδεδεμένο λογισμικό βρίσκονται στο επίκεντρο μιας συζήτησης που αφορά και την Ελλάδα.
Ένα αυτοκίνητο που περνά την πύλη μιας αμυντικής εγκατάστασης μπορεί να μεταφέρει περισσότερα από τον οδηγό και τους επιβάτες του. Αυτή την ανησυχία εξέφρασε ο Μαχμούτ Φαρούκ Ακσίτ, γενικός διευθυντής της τουρκικής εταιρείας αεροπορικών κινητήρων TEI. Μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Παμούκαλε, στην περιοχή του Ντενιζλί, ανέφερε ότι ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN και TEI αποκλείουν τα ξένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τις εγκαταστάσεις τους. Ο περιορισμός αφορά την πρόσβαση στους συγκεκριμένους χώρους και όχι μια γενική απαγόρευση κυκλοφορίας ή πώλησης στην Τουρκία. Ο ίδιος δεν προσδιόρισε πότε ξεκίνησε η εφαρμογή του.
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