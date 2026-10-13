Λήξη συναγερμού στη Νυρεμβέργη για την πτήση από την Κέρκυρα που συνοδεύτηκε από Eurofighter: «Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος»
ΚΟΣΜΟΣ
Νυρεμβέργη Αεροσκάφος Γερμανία Πτήση Κέρκυρα

Λήξη συναγερμού στη Νυρεμβέργη για την πτήση από την Κέρκυρα που συνοδεύτηκε από Eurofighter: «Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος»

Νωρίτερα το πρωί, το αεροδρόμιο είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας αναφορών για πιθανή παρουσία drone

Λήξη συναγερμού στη Νυρεμβέργη για την πτήση από την Κέρκυρα που συνοδεύτηκε από Eurofighter: «Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος»
UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ
Λήξη συναγερμού σήμανε η γερμανική αστυνομία στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης, μετά την κινητοποίηση των Αρχών για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος.

Νωρίτερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το αεροδρόμιο, ενώ λόγω της επιχείρησης σημειώθηκαν προβλήματα και στα δρομολόγια των λεωφορείων και του Μετρό προς το αεροδρόμιο.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο πριν από την προσγείωση της πτήσης από την Κέρκυρα. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa, είχε προηγηθεί η ενεργοποίηση κωδικού έκτακτης ανάγκης.


Μαχητικά Eurofighter συνόδευσαν το αεροσκάφος

Μάλιστα, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από την προσγείωση, μαχητικά Eurofighter της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας είχαν αναλάβει τη συνοδεία του αεροσκάφους στον γερμανικό εναέριο χώρο, αποχωρώντας στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα μαχητικά ανήκουν στην 74η Τακτική Πτέρυγα, η οποία εδρεύει στο Νόιμπουργκ αν ντερ Νόναου, στη Βαυαρία. Στη συγκεκριμένη αεροπορική βάση βρίσκονται καθημερινά δύο Eurofighter σε 24ωρη ετοιμότητα, προκειμένου να απογειωθούν άμεσα εφόσον χρειαστεί.


Είχαν προηγηθεί αναφορές για drone στο αεροδρόμιο

Προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου είχαν καταγραφεί και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (13/10), έπειτα από αναφορές για πιθανή παρουσία drone στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις πιλότοι ανέφεραν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον ότι είχαν δει ένα άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια απογείωσης ή προσγείωσης, το οποίο ενδεχομένως ήταν drone.

Κλείσιμο
Η συνοριακή αστυνομία του αεροδρομίου ξεκίνησε αμέσως έρευνες, σε συνεργασία με τη γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και αστυνομικό ελικόπτερο, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποιο drone.

Λόγω των ερευνών σημειώθηκαν προσωρινές διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, έξι πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, συγκεκριμένα δύο αφίξεις και τέσσερις αναχωρήσεις.

Επιπλέον, δύο αεροσκάφη που επρόκειτο να προσγειωθούν στη Νυρεμβέργη εκτράπηκαν προληπτικά προς την Κολωνία και την Πράγα, προτού συνεχίσουν αργότερα προς τον αρχικό τους προορισμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το περιστατικό με την πτήση από την Κέρκυρα σχετίζεται με τις προηγούμενες αναφορές για πιθανή παρουσία drone.
UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης