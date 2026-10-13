Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Γιάννης Παπασηφάκης: Ο Κρητικός βοσκός που έγινε viral και κέντρισε το ενδιαφέρον του BBC, δείτε βίντεο
Γιάννης Παπασηφάκης: Ο Κρητικός βοσκός που έγινε viral και κέντρισε το ενδιαφέρον του BBC, δείτε βίντεο
Μετρά περισσότερους από 100.000 ακολούθους στα social media - Το βρετανικό δίκτυο ταξίδεψε στα Σφακιά και παρουσίασε την ξεχωριστή ζωή του Λευκά Όρη
Ο Γιάννης Παπασηφάκης, ο Κρητικός κτηνοτρόφος που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media παρουσιάζοντας την καθημερινότητά του στα βουνά της Κρήτης, βρίσκεται στο επίκεντρο αφιερώματος του BBC.
Μέσα από την εκπομπή «The Travel Show» και το επεισόδιο με τίτλο «Guardians of Crete» («Οι φύλακες της Κρήτης»), το βρετανικό δίκτυο παρουσιάζει τον Κρητικό βοσκό που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στην κτηνοτροφία.
Για αρκετούς μήνες κάθε χρόνο, ο Γιάννης ζει σε ένα μιτάτο, ένα παραδοσιακό πέτρινο κατάλυμα των βοσκών, στα Λευκά Όρη, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, πάνω από την Ανώπολη Σφακίων.
Όπως γράφει το flashnews.gr, η ζωή του εκεί απέχει πολύ από τις ανέσεις της πόλης. Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει τη φροντίδα των προβάτων, την παραγωγή τυριού και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνεπάγεται η διαβίωση στο βουνό.
Οι απαραίτητες προμήθειες μεταφέρονται μέχρι το μιτάτο ακόμη και με τη βοήθεια μουλαριών, ενώ οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται μέσω φωτοβολταϊκών.
Παρότι περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, ο Γιάννης Παπασηφάκης έχει δημιουργήσει μια πολυπληθή διαδικτυακή κοινότητα. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι τον ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται καθημερινά στιγμές και εικόνες από τη ζωή του στα βουνά.
Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στο βίντεο του BBC, ακόμη και την ώρα που κάθεται να φάει, μπορεί να υπάρχουν έως και 1.200 άνθρωποι που τον παρακολουθούν ζωντανά στο διαδίκτυο.
Με το συγκεκριμένο αφιέρωμα, το βρετανικό δίκτυο παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά της Κρήτης, πέρα από τις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καθημερινότητα των ανθρώπων που εξακολουθούν να διατηρούν ζωντανή την παράδοση της κτηνοτροφίας στα Λευκά Όρη.
Μέσα από την εκπομπή «The Travel Show» και το επεισόδιο με τίτλο «Guardians of Crete» («Οι φύλακες της Κρήτης»), το βρετανικό δίκτυο παρουσιάζει τον Κρητικό βοσκό που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στην κτηνοτροφία.
Για αρκετούς μήνες κάθε χρόνο, ο Γιάννης ζει σε ένα μιτάτο, ένα παραδοσιακό πέτρινο κατάλυμα των βοσκών, στα Λευκά Όρη, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, πάνω από την Ανώπολη Σφακίων.
Όπως γράφει το flashnews.gr, η ζωή του εκεί απέχει πολύ από τις ανέσεις της πόλης. Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει τη φροντίδα των προβάτων, την παραγωγή τυριού και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνεπάγεται η διαβίωση στο βουνό.
Οι απαραίτητες προμήθειες μεταφέρονται μέχρι το μιτάτο ακόμη και με τη βοήθεια μουλαριών, ενώ οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται μέσω φωτοβολταϊκών.
Παρότι περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, ο Γιάννης Παπασηφάκης έχει δημιουργήσει μια πολυπληθή διαδικτυακή κοινότητα. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι τον ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται καθημερινά στιγμές και εικόνες από τη ζωή του στα βουνά.
Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στο βίντεο του BBC, ακόμη και την ώρα που κάθεται να φάει, μπορεί να υπάρχουν έως και 1.200 άνθρωποι που τον παρακολουθούν ζωντανά στο διαδίκτυο.
Με το συγκεκριμένο αφιέρωμα, το βρετανικό δίκτυο παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά της Κρήτης, πέρα από τις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καθημερινότητα των ανθρώπων που εξακολουθούν να διατηρούν ζωντανή την παράδοση της κτηνοτροφίας στα Λευκά Όρη.
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