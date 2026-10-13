Ινδία: Οι «Κατσαρίδες» έσπασαν αστυνομικά μπλόκα στο Νέο Δελχί: Νέες προσαγωγές ηγετικών στελεχών του κινήματος
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Ινδία: Οι «Κατσαρίδες» έσπασαν αστυνομικά μπλόκα στο Νέο Δελχί: Νέες προσαγωγές ηγετικών στελεχών του κινήματος

Τουλάχιστον 20 άτομα πήδηξαν οδοφράγματα και μπήκαν στον χώρο του ιστορικού αστεροσκοπείου Τζαντάρ Μαντάρ, στο Νέο Δελχί, πριν συλληφθούν από τις αστυνομικές Αρχές

Ινδία: Οι «Κατσαρίδες» έσπασαν αστυνομικά μπλόκα στο Νέο Δελχί: Νέες προσαγωγές ηγετικών στελεχών του κινήματος
UPD:
Νέος γύρος έντασης σημειώθηκε την Τρίτη στο Νέο Δελχί, όταν ηγετικά στελέχη του νεανικού κινήματος «Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων» (CJP) πήδηξαν αστυνομικά οδοφράγματα και εισήλθαν στον χώρο του ιστορικού αστεροσκοπείου Τζαντάρ Μαντάρ, αψηφώντας την απαγόρευση των αρχών για τη διεξαγωγή διαδηλώσεων στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν ινδικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής, Γκιανές Κουμάρ, τον οποίο κατηγορούν για την αμφιλεγόμενη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων της χώρας. Η αστυνομία επενέβη και έθεσε υπό κράτηση περίπου 20 μέλη του κινήματος, μεταξύ των οποίων και κορυφαία στελέχη του.

Το περιστατικό αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στις σχεδόν καθημερινές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στην Ινδία αυτόν τον μήνα, με το κίνημα των «Κατσαρίδων» και κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν ότι οι αλλαγές στους εκλογικούς καταλόγους ευνοούν το κυβερνών κόμμα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.



Πήδηξαν τα οδοφράγματα και ύψωσαν την ινδική σημαία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CJP, οι Ασουτός Ράνκα, Σαουράβ Ντας και Ατζίνκια Σίντε ήταν μεταξύ των περίπου 20 εθελοντών που κατάφεραν να περάσουν μέσα στον χώρο του Τζαντάρ Μαντάρ, προκειμένου, όπως ανέφερε το κίνημα, να τον «ανακτήσουν».

Σε ζωντανή μετάδοση του CJP καταγράφονται περίπου δώδεκα διαδηλωτές να πηδούν μια πύλη και αστυνομικά οδοφράγματα, φτάνοντας στο εσωτερικό του ιστορικού αστεροσκοπείου, όπου άρχισαν να ανεμίζουν την ινδική σημαία και να φωνάζουν συνθήματα.

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Λίγο αργότερα, αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν και τους έθεσαν υπό κράτηση.

Ο ιδρυτής του κινήματος, Αμπιτζίτ Ντίπκε, αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Χ, γράφοντας: «Δεν μπορείτε να απαγορεύσετε την αντίσταση».

Η αστυνομία του Νέου Δελχί δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό των νέων προσαγωγών.



Οι αρχές απαγόρευσαν τις συγκεντρώσεις στο ιστορικό αστεροσκοπείο

Η νέα κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την απόφαση της αστυνομίας να αφαιρέσει από το Τζαντάρ Μαντάρ τον χαρακτηρισμό του επίσημου χώρου διαδηλώσεων. Το υπαίθριο αστεροσκοπείο, που βρίσκεται στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας, αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς για πολιτικές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις.

Τη Δευτέρα, οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν θα χρησιμοποιείται πλέον για διαδηλώσεις, προσδιορίζοντας τρεις νέους χώρους στους οποίους θα μπορούν να πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις.

Η απόφαση ακολούθησε τα γεγονότα του σαββατοκύριακου, όταν οι αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση, εμποδίζοντας τη συγκέντρωση που σχεδίαζε το CJP. Χιλιάδες διαδηλωτές τέθηκαν τότε υπό κράτηση, ανάμεσά τους και ηγετικά στελέχη του κινήματος, ενώ αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σε κεντρικούς δρόμους και εισόδους της πρωτεύουσας.

Παρά τα μέτρα, τη Δευτέρα χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε πορεία που διοργάνωσαν κόμματα της αντιπολίτευσης, απαιτώντας αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και την παραίτηση του Κουμάρ.

Στο επίκεντρο οι 130 εκατομμύρια διαγραφές από τους εκλογικούς καταλόγους

Η αναταραχή στην Ινδία πυροδοτήθηκε από τη διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, η οποία ξεκίνησε το 2025 και έχει οδηγήσει στη διαγραφή περισσότερων από 130 εκατομμυρίων ονομάτων, αριθμός μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ των διαγραφών περιλαμβάνονται 28 εκατομμύρια αποβιώσαντες, 63 εκατομμύρια πολίτες που έχουν μετακομίσει και 30 εκατομμύρια άτομα που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν.

Οι αντιδράσεις εντάθηκαν μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Indian Express τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το οποίο δύο αναπληρωτές του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής είχαν εκφράσει εσωτερικά ανησυχίες για τη διαδικασία αναθεώρησης των καταλόγων, τις εγγραφές ψηφοφόρων και τα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται.

Από την πλευρά του, η Εκλογική Επιτροπή αρνείται ότι ευνοεί οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα και επισημαίνει ότι όσοι διαγράφηκαν λανθασμένα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν εκ νέου στους καταλόγους. Από την πλευρά του, το BJP κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη δημοκρατία αμφισβητώντας αδικαιολόγητα νόμιμες εκλογικές διαδικασίες.
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