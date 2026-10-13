«Ουδέν σχόλιο» το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχειρία με Κίεβο: Για πρώτη φορά δεν βομβάρδισαν ενεργειακούς στόχους

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε αμοιβαία επωφελή τη συμφωνία με της ΗΠΑ για την απελευθέρωση ρωσικού ντίζελ - Προβληματισμός στο Κίεβο για την απουσία ενημέρωσης από την Ουάσινγκτον πριν από μια ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς





Την ίδια ώρα, η Ρωσία εμφανίζεται να μην έχει πλήξει ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας νύχτας, για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση τουΧάρκοβο και ζημιές σε υποδομές μεταφορών και εφοδιασμού.



Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία Μόσχας και Ουάσινγκτον για το ρωσικό ντίζελ, στην πιθανότητα περιορισμού της αμερικανικής παροχής πληροφοριών προς την Ουκρανία και στο ενδεχόμενο συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



«Έχουμε δει τα δημοσιεύματα, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το σχέδιο»



Ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες επεξεργάζονται ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί για κάποια συγκεκριμένη πρόταση. «Έχουμε δει τα δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτό», ανέφερε.



Το δημοσίευμα αναφέρεται σε μια διπλωματική πρωτοβουλία που προβλέπει ευρύτερες οικονομικές συμφωνίες και εγγυήσεις ασφαλείας, με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας και ενδεχομένως μιας συνολικής διευθέτησης της σύγκρουσης.







«Αμοιβαία επωφελής» η συμφωνία με τις ΗΠΑ για το ρωσικό ντίζελ



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πεσκόφ στη



Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν σχετίζεται άμεσα με τη θέση της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν βλέπω κάποια άμεση σύνδεση εδώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο των ΗΠΑ και της Ρωσίας όσο και των διεθνών ενεργειακών αγορών. «Ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, στα συμφέροντα των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών και στα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και πραγματοποιείται», είπε. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις και άλλα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στην εφαρμογή της συμφωνίας.



Κλείσιμο Σκοτ Μπέσεντ περί ευρωπαϊκής υποκρισίας, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα συζητείται ευρέως στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας πως οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα, όπως συμβαίνει και με άλλες χώρες του κόσμου.



«Η Ρωσία είναι μια χώρα που προσφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα, ενεργειακούς πόρους, στις παγκόσμιες αγορές. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», υπογράμμισε.



Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τον Τραμπ την Παρασκευή, με στόχο την αύξηση της προσφοράς ντίζελ και τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.



Τι απαντά το Κρεμλίνο για τις πληροφορίες που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο



Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας ρωτήθηκε και για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής της ανταλλαγής πληροφοριών με την Ουκρανία και περιορισμού της πρόσβασής της στο δορυφορικό δίκτυο Starlink, εάν το Κίεβο συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

«Δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτό», ήταν η απάντησή του.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει την Ουκρανία ότι ενδέχεται να περιοριστεί η πρόσβασή της σε πληροφορίες και αμερικανικό οπλισμό, εφόσον συνεχιστούν τα πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.



Άγνοια για το φερόμενο νέο ειρηνευτικό σχέδιο που επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δήλωσε την Τρίτη το Κρεμλίνο, ενώ επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι επαφές για το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχειρίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.Την ίδια ώρα, η Ρωσία εμφανίζεται να μην έχει πλήξει ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας νύχτας, για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής εκεχειρίας. Ωστόσο, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνεχίστηκαν, προκαλώντας τουλάχιστον τέσσερις θανάτους στοκαι ζημιές σε υποδομές μεταφορών και εφοδιασμού.Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας,, αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία Μόσχας και Ουάσινγκτον για το ρωσικό ντίζελ, στην πιθανότητα περιορισμού της αμερικανικής παροχής πληροφοριών προς την Ουκρανία και στο ενδεχόμενο συνάντησης του Ρώσου προέδρουμε τον Ουκρανό ομόλογό του,Ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα τηςσύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες επεξεργάζονται ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί για κάποια συγκεκριμένη πρόταση. «Έχουμε δει τα δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτό», ανέφερε.Το δημοσίευμα αναφέρεται σε μια διπλωματική πρωτοβουλία που προβλέπει ευρύτερες οικονομικές συμφωνίες και εγγυήσεις ασφαλείας, με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας και ενδεχομένως μιας συνολικής διευθέτησης της σύγκρουσης.Όσον αφορά το ενδεχόμενο ενεργειακής εκεχειρίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για την πρόοδο των διαβουλεύσεων. «Συζητήσαμε αυτό το ζήτημα χθες και δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε όσα είπαμε. Οι επαφές για το θέμα συνεχίζονται», δήλωσε.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε οστη συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία χαρακτήρισε συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές. «Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια ιδιαίτερα αμοιβαία επωφελή πτυχή της ρωσοαμερικανικής συνεργασίας», σημείωσε.Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν σχετίζεται άμεσα με τη θέση της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν βλέπω κάποια άμεση σύνδεση εδώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο των ΗΠΑ και της Ρωσίας όσο και των διεθνών ενεργειακών αγορών. «Ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, στα συμφέροντα των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών και στα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και πραγματοποιείται», είπε. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις και άλλα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στην εφαρμογή της συμφωνίας.Ο Πεσκόφ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικώνπερί ευρωπαϊκής υποκρισίας, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα συζητείται ευρέως στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας πως οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα, όπως συμβαίνει και με άλλες χώρες του κόσμου.«Η Ρωσία είναι μια χώρα που προσφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα, ενεργειακούς πόρους, στις παγκόσμιες αγορές. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», υπογράμμισε.Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τον Τραμπ την Παρασκευή, με στόχο την αύξηση της προσφοράς ντίζελ και τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας ρωτήθηκε και για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής της ανταλλαγής πληροφοριών με την Ουκρανία και περιορισμού της πρόσβασής της στο δορυφορικό δίκτυο, εάν το Κίεβο συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.«Δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτό», ήταν η απάντησή του.Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει την Ουκρανία ότι ενδέχεται να περιοριστεί η πρόσβασή της σε πληροφορίες και αμερικανικό οπλισμό, εφόσον συνεχιστούν τα πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο Πεσκόφ ρωτήθηκε, τέλος, για το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν και Ζελένσκι, καθώς και για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η ρωσική θέση παραμένει αμετάβλητη. «Μιλήσαμε επανειλημμένα γι' αυτά τα ζητήματα χθες. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Δεν υπάρχει καμία νέα εξέλιξη. Η θέση μας για όλα αυτά είναι πολύ γνωστή», δήλωσε.



Για πρώτη φορά χωρίς πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, αλλά συνεχίστηκαν οι ρωσικές επιθέσεις



Στο πεδίο των συγκρούσεων, η Ρωσία δεν φαίνεται να έπληξε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τρίτη, για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση του Τραμπ περί ενεργειακής εκεχειρίας την Κυριακή.



Στην ημερήσια ενημέρωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έκανε αναφορά σε επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων. Ωστόσο, ένας πύραυλος έπεσε σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου από εγκατάσταση που παρέχει θέρμανση σε μεγάλο μέρος της πόλης Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία.







Παραμένει ασαφές εάν η Μόσχα απέφυγε σκόπιμα να πλήξει ενεργειακές υποδομές στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την εκεχειρία.



Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία δεν έχει επιτεθεί σε ρωσικά διυλιστήρια εδώ και δύο ημέρες, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου. Κατηγόρησε, ωστόσο, τη Ρωσία ότι συνέχισε να πλήττει ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές κατά το ίδιο διάστημα, επισημαίνοντας ότι μόνο τη Δευτέρα χτυπήθηκαν έξι ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.



Το Κίεβο έχει εκφράσει την υποστήριξή του στην ιδέα μιας ενεργειακής εκεχειρίας, αλλά ζητά να τηρήσει και η Μόσχα την ίδια δέσμευση. Η Ρωσία, από την πλευρά της, δεν έχει επιβεβαιώσει ότι συμφώνησε σε μια τέτοια κατάπαυση των επιθέσεων.



«Αυτόν τον χειμώνα, εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχειρία, θα απαντήσουμε», προειδοποίησε ο Ζελένσκι, μιλώντας τη Δευτέρα σε διάσκεψη ασφαλείας στη Βαρσοβία.



Τέσσερις νεκροί στο Χάρκοβο – Καταρρίφθηκαν 88 από τα 108 ρωσικά drones



Παρά τις επαφές για την ενεργειακή εκεχειρία, οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνεχίστηκαν σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.



Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 11 τραυματίστηκαν από πλήγμα σε κτίριο κατοικιών. Συνολικά, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.







Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν ζημιές σε 17 τοποθεσίες, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 88 από τα 108 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις.



Στην περιφέρεια Μικολάιβ, στη νότια Ουκρανία, υπέστη ζημιές ένας εμπορευματικός σταθμός, ενώ στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στα νοτιοανατολικά, χτυπήθηκαν υποδομές μεταφορών. Στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, στη δυτική Ουκρανία, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπέστη ζημιές νοσοκομείο.



Ερωτήματα για την αμερικανική προειδοποίηση πριν από βαλλιστική επίθεση στο Κίεβο



Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας ότι δεν είχε λάβει εκ των προτέρων πληροφορίες επιτήρησης πριν από την εκτόξευση έξι ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Κιέβου αργά τη Δευτέρα. «Τα αίτια διερευνώνται», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.







Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους περιλαμβάνονται στη συνδρομή που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία.



Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω δημοσιευμάτων για πιθανό περιορισμό της αμερικανικής υποστήριξης σε πληροφορίες και εξοπλισμό, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων.



Ωστόσο, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε την Τρίτη, μιλώντας σε διάσκεψη ασφαλείας στη Βαρσοβία, ότι η χώρα του συνεχίζει να λαμβάνει πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σιμπίχα αναφέρθηκε και στο αμερικανικό αίτημα να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ένδειξη της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης του Κιέβου.



Παραπέμποντας στη φράση του Τραμπ προς τον Ζελένσκι κατά την έντονη αντιπαράθεσή τους στον Λευκό Οίκο το 2025, όταν του είχε πει ότι «δεν έχεις τα χαρτιά», ο Ουκρανός υπουργός σχολίασε: «Σε λιγότερο από δύο χρόνια, περάσαμε από το "δεν έχετε χαρτιά" στο "μην παίζετε τα χαρτιά σας". Αυτό είναι ένα επίτευγμα».