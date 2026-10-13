Οχύρωση πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατήχηση ακόμα και σε νηπιαγωγεία: Το Ιράν ετοιμάζεται για νέες συγκρούσεις με τις ΗΠΑ
Οχύρωση πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατήχηση ακόμα και σε νηπιαγωγεία: Το Ιράν ετοιμάζεται για νέες συγκρούσεις με τις ΗΠΑ
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν οχυρωματικά έργα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Το καθεστώς προετοιμάζει με διάφορους τρόπους τους πολίτες για επανέναρξη των συγκρούσεων και απειλεί με εισβολή τις γειτονικές χώρες
Την άμυνα των πυρηνικών του εγκαταστάσεων ενισχύει συστηματικά το Ιράν και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων σε γειτονικές χώρες, καθώς προετοιμάζεται για πιθανή επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.
Πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο αναφέρουν πως οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει δημοσίως ότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέες επιθέσεις, η Τεχεράνη θα κλιμακώσει σημαντικά τη στρατιωτική αντίδρασή της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Την ίδια θέση φέρονται να έχουν μεταφέρει και σε αξιωματούχους άλλων χωρών της περιοχής κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συνομιλιών.
Παράλληλα, η ιρανική κυβέρνηση προετοιμάζει τους πολίτες για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου. Παραστρατιωτικές δυνάμεις επισκέπτονται ακόμη και νηπιαγωγεία για να αφηγηθούν ιστορίες από τον πόλεμο, ενώ προβάλλονται προγράμματα εκπαίδευσης στη χρήση φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων και διοργανώνονται φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις.
Η ανάλυση των εικόνων της εταιρείας Vantor από το αμερικανικό Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας έδειξε ότι τον περασμένο μήνα η Τεχεράνη έλαβε μέτρα προστασίας απέναντι σε πιθανές χερσαίες εισβολές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κατασκευή προσωρινών χωμάτινων αναχωμάτων γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ (ανοιχτά της Τεχεράνης) και τη Νατάνζ.
Ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι η χώρα θα μπορούσε να αναπτύξει χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις σε γειτονικά κράτη, με σκοπό την αποτροπή νέων αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έχει προειδοποιήσει Άραβες αξιωματούχους πως, εάν ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, θα μπορούσε να πλήξει στόχους στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία.
Αναλυτές εκτιμούν ότι, επειδή το Ιράν διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες άμυνας απέναντι στα προηγμένα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και στους πυραύλους κρουζ, έχει ισχυρό κίνητρο να επιχειρήσει να αποτρέψει μια νέα επίθεση με την τακτική των απειλών.
«Το Ιράν προετοιμάζεται ενεργά για τον επόμενο πόλεμο, τόσο με τα λόγια όσο και με τις πράξεις του», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα Ιράν, Μπεχνάμ Μπεν Ταλεμπλού, από το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών. «Υπό αυτή την έννοια, οι ενέργειες του καθεστώτος εξυπηρετούν έναν διπλό σκοπό: την ενίσχυση της αποτροπής και την κατάρτιση πολεμικών σχεδίων», πρόσθεσε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε, πάντως, ότι δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, αν και στο παρελθόν είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο πλήγματος κατά της πυρηνικής εγκατάστασης στο Πικάξ. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στη Wall Street Journal ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επεξεργάζονται διάφορες επιλογές για μια νέα επίθεση.
Συμπερασματικά, για τη Journal η στρατιωτική ενίσχυση και των δύο πλευρών καταδεικνύει ότι, περισσότερο από επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ιράν επιχειρούν να τερματίσουν διπλωματικά μια σύγκρουση που έχει τελματώσει. Αντιθέτως, αναζητούν τρόπους να μεταβάλουν τους συσχετισμούς προς όφελός τους.
Πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο αναφέρουν πως οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει δημοσίως ότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέες επιθέσεις, η Τεχεράνη θα κλιμακώσει σημαντικά τη στρατιωτική αντίδρασή της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Την ίδια θέση φέρονται να έχουν μεταφέρει και σε αξιωματούχους άλλων χωρών της περιοχής κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συνομιλιών.
Παράλληλα, η ιρανική κυβέρνηση προετοιμάζει τους πολίτες για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου. Παραστρατιωτικές δυνάμεις επισκέπτονται ακόμη και νηπιαγωγεία για να αφηγηθούν ιστορίες από τον πόλεμο, ενώ προβάλλονται προγράμματα εκπαίδευσης στη χρήση φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων και διοργανώνονται φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις.
Οχυρωματικά έργα σε Νατάνζ και ΠίκαξΔορυφορικές εικόνες καταγράφουν ενδείξεις ότι το Ιράν ενισχύει τις αμυντικές υποδομές σε ευαίσθητες τοποθεσίες, όπως πυρηνικές εγκαταστάσεις και παραμεθόριες περιοχές, προκειμένου να τις καταστήσει περισσότερο ανθεκτικές σε ενδεχόμενες επιθέσεις.
Η ανάλυση των εικόνων της εταιρείας Vantor από το αμερικανικό Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας έδειξε ότι τον περασμένο μήνα η Τεχεράνη έλαβε μέτρα προστασίας απέναντι σε πιθανές χερσαίες εισβολές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κατασκευή προσωρινών χωμάτινων αναχωμάτων γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ (ανοιχτά της Τεχεράνης) και τη Νατάνζ.
Iran locked Pickaxe Mountain tunnels with dirt roadblocks and mounds.— Global Defense Analysis (@GlobalDefenseAn) October 13, 2026
The Institute for Science and International Security (ISIS) reports that earthen roadblocks and additional soil cover remain at Pickaxe Mountain near Natanz.
The strategy is bigger than hiding… pic.twitter.com/0pwe78IM87
Ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι η χώρα θα μπορούσε να αναπτύξει χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις σε γειτονικά κράτη, με σκοπό την αποτροπή νέων αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έχει προειδοποιήσει Άραβες αξιωματούχους πως, εάν ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, θα μπορούσε να πλήξει στόχους στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία.
Απειλές για Εμιράτα, κέντρα δεδομένων και καλώδια του ΔιαδικτύουΟ Μοχσέν Ρεζαΐ, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και κορυφαίο στέλεχος του μηχανισμού ασφαλείας της χώρας, δήλωσε σε συνέντευξή του στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι πιθανοί στόχουι θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περιφερειακά κέντρα δεδομένων και καλώδια του Διαδικτύου.
Αναλυτές εκτιμούν ότι, επειδή το Ιράν διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες άμυνας απέναντι στα προηγμένα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και στους πυραύλους κρουζ, έχει ισχυρό κίνητρο να επιχειρήσει να αποτρέψει μια νέα επίθεση με την τακτική των απειλών.
«Το Ιράν προετοιμάζεται ενεργά για τον επόμενο πόλεμο, τόσο με τα λόγια όσο και με τις πράξεις του», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα Ιράν, Μπεχνάμ Μπεν Ταλεμπλού, από το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών. «Υπό αυτή την έννοια, οι ενέργειες του καθεστώτος εξυπηρετούν έναν διπλό σκοπό: την ενίσχυση της αποτροπής και την κατάρτιση πολεμικών σχεδίων», πρόσθεσε.
Στρατιωτική κινητοποίηση και από τις ΗΠΑΤην ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται επίσης για το ενδεχόμενο να ανοίξουν ξανά μαζικό πυρ κατά ιρανικών στόχων. Η Wall Street Journal είχε αναφέρει πριν μερικές ημέρες ότι πρόσθετα αεροπλανοφόρα και 10.000 στρατιώτες κινούνται προς τη Μέση Ανατολή, όπου βρίσκονται ήδη ανεπτυγμένα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε, πάντως, ότι δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, αν και στο παρελθόν είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο πλήγματος κατά της πυρηνικής εγκατάστασης στο Πικάξ. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στη Wall Street Journal ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επεξεργάζονται διάφορες επιλογές για μια νέα επίθεση.
Συμπερασματικά, για τη Journal η στρατιωτική ενίσχυση και των δύο πλευρών καταδεικνύει ότι, περισσότερο από επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ιράν επιχειρούν να τερματίσουν διπλωματικά μια σύγκρουση που έχει τελματώσει. Αντιθέτως, αναζητούν τρόπους να μεταβάλουν τους συσχετισμούς προς όφελός τους.
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