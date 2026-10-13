Καιρός: Μετ΄ εμποδίων η κίνηση στους δρόμους της Αττικής λόγω της βροχής, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

112 σε Εύβοια και Σποράδες: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»





Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας.





112 σε Εύβοια και Σποράδες Σημειώνεται ότι μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο πριν τις 16.00 σε όσους βρίσκονται σε Εύβοια και Σποράδες ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.







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Μετ΄εμποδίων η κίνηση στην Αττική, μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους Παράλληλα, προβλήματα στην



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Αυξημένη κίνηση στο κέντρο και τα ανατολικά Συμφόρηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα, σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τμηματική καθυστέρηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Μεσογείων προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και της Αργυρούπολης.



30λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30΄από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.



- 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης,

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται από το μεσημέρι της Τρίτης (13/10) σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας.Σημειώνεται ότι μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο πριν τις 16.00 σε όσους βρίσκονται σεενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.«Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου και Σποράδων από το μεσημέρι Τρίτης (13/10) έως απόγευμα Τετάρτης (14/10). Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.Παράλληλα, προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων σε άξονες του λεκανοπεδίου έχει προκαλέσει η βροχή. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού, όπου παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση. Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Κηφισίας, με τη ροή των οχημάτων να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τους Αμπελόκηπους και το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι και το Μαρούσι.Συμφόρηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα, σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τμηματική καθυστέρηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Μεσογείων προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και της Αργυρούπολης.Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμαάνω των 30΄από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.- 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης,

- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

- 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ. Υμηττού.



Αναλυτικά το νέο έκτακτο της ΕΜΥ «Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13/10) και αύριο Τετάρτη (14/10).



Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13/10).



Πιο συγκεκριμένα:



1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Α. Σήμερα Τρίτη (13/10)



α) Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



β) Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



γ) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.



δ) Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.



ε) Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



στ) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Β. Αύριο Τετάρτη (14/10)



α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).



β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.