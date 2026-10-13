Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Έκλεβαν αυτοκίνητα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού», δύο συλλήψεις στην Γλυφάδα: Δείτε βίντεο με τη δράση τους
Έκλεβαν αυτοκίνητα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού», δύο συλλήψεις στην Γλυφάδα: Δείτε βίντεο με τη δράση τους
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί και ένα ακόμη άτομο – Εξιχνιάστηκαν τρεις κλοπές και δύο απόπειρες από οχήματα
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού». Το protothema.gr, φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τη δράση τους.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, δύο μέλη της οργάνωσης (αλλοδαποί) και ένα ακόμα άτομο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) σε περιοχή της Γλυφάδας.
Όπως προέκυψε, τα ανωτέρω μέλη είχαν ενταχθεί σε ομάδα διασυνοριακής εγκληματικότητας, που μετακινούνταν προσωρινά μεταξύ χωρών με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων (φαινόμενο «εγκληματικού τουρισμού»), με συγκεκριμένο τρόπο δράσης και συγκεκριμένα:
Σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr, απεικονίζεται ένας άνδρας με καπέλο να παρακολουθεί τον δρόμο και στη συνέχεια να ανοίγει την πίσω πόρτα και να μπαίνει στο εσωτερικό του οχήματος. Επίσης, ένας συνεργός του βρισκόταν δίπλα από το όχημα, παρακολουθώντας τον δρόμο και πριν αποχωρήσει, άνοιξε ελαφρώς την πίσω πόρτα.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διαμέρισμα που διέμεναν προσωρινά, αλλά και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών.
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί τρεις περιπτώσεις κλοπών και δύο απόπειρες από οχήματα, που διαπράχθηκαν από αρχές Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα, κατόπιν επικοινωνίας με αλλοδαπές Αρχές, διακριβώθηκε ότι τα ανωτέρω δύο μέλη έχουν συλληφθεί πολλές φορές για ίδια αδικήματα στο εξωτερικό, ενώ ένας εξ’ αυτών διώκεται από ισπανικές Αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.
Σε βάρος των δύο, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου που συνελήφθη, σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, δύο μέλη της οργάνωσης (αλλοδαποί) και ένα ακόμα άτομο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) σε περιοχή της Γλυφάδας.
Όπως προέκυψε, τα ανωτέρω μέλη είχαν ενταχθεί σε ομάδα διασυνοριακής εγκληματικότητας, που μετακινούνταν προσωρινά μεταξύ χωρών με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων (φαινόμενο «εγκληματικού τουρισμού»), με συγκεκριμένο τρόπο δράσης και συγκεκριμένα:
- μετέβαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και επιτηρούσαν πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρηματικών ποσών,
- προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος του θύματος και τον ακολουθούσαν μέχρι να το ακινητοποιήσει,
- μέλος προσέγγιζε το θύμα και προθυμοποιούνταν να το βοηθήσει, αποσπώντας του την προσοχή,
- έτερο μέλος προσέγγιζε το όχημα από διαφορετική πλευρά και αφαιρούσε από το εσωτερικό του τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό.
Σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr, απεικονίζεται ένας άνδρας με καπέλο να παρακολουθεί τον δρόμο και στη συνέχεια να ανοίγει την πίσω πόρτα και να μπαίνει στο εσωτερικό του οχήματος. Επίσης, ένας συνεργός του βρισκόταν δίπλα από το όχημα, παρακολουθώντας τον δρόμο και πριν αποχωρήσει, άνοιξε ελαφρώς την πίσω πόρτα.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διαμέρισμα που διέμεναν προσωρινά, αλλά και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών.
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί τρεις περιπτώσεις κλοπών και δύο απόπειρες από οχήματα, που διαπράχθηκαν από αρχές Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα, κατόπιν επικοινωνίας με αλλοδαπές Αρχές, διακριβώθηκε ότι τα ανωτέρω δύο μέλη έχουν συλληφθεί πολλές φορές για ίδια αδικήματα στο εξωτερικό, ενώ ένας εξ’ αυτών διώκεται από ισπανικές Αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.
Σε βάρος των δύο, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου που συνελήφθη, σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.
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