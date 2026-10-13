Έκλεβαν αυτοκίνητα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού», δύο συλλήψεις στην Γλυφάδα: Δείτε βίντεο με τη δράση τους

μετέβαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και επιτηρούσαν πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρηματικών ποσών, προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος του θύματος και τον ακολουθούσαν μέχρι να το ακινητοποιήσει, μέλος προσέγγιζε το θύμα και προθυμοποιούνταν να το βοηθήσει, αποσπώντας του την προσοχή, έτερο μέλος προσέγγιζε το όχημα από διαφορετική πλευρά και αφαιρούσε από το εσωτερικό του τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό.

παρακολουθεί τον δρόμο και στη συνέχεια να ανοίγει την πίσω πόρτα και να μπαίνει στο εσωτερικό του οχήματος. Επίσης, ένας συνεργός του βρισκόταν δίπλα από το όχημα, παρακολουθώντας τον δρόμο και πριν αποχωρήσει, άνοιξε ελαφρώς την πίσω πόρτα.

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