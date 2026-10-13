Φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
Μαύρη Θάλασσα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε τις επιθέσεις με drones κατά εμπορικών πλοίων κοντά στις βουλγαρικές ακτές

Φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε σήμερα, Τρίτη, τις επιθέσεις με drones κατά εμπορικών πλοίων κοντά στις βουλγαρικές ακτές και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

«Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ακόμη ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.

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