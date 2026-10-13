Φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα
Φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε τις επιθέσεις με drones κατά εμπορικών πλοίων κοντά στις βουλγαρικές ακτές
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε σήμερα, Τρίτη, τις επιθέσεις με drones κατά εμπορικών πλοίων κοντά στις βουλγαρικές ακτές και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.
«Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ακόμη ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.
«Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.
«Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ακόμη ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.
«Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.
The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026
This is unacceptable.
I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast.
Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea.
We…
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