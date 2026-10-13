Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κατεδάφισαν με ελεγχόμενη έκρηξη τμήμα γέφυρας στην Ιταλία, δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Κατεδάφισαν με ελεγχόμενη έκρηξη τμήμα γέφυρας στην Ιταλία, δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης της υποδομής
Με τη χρήση εκρηκτικών πραγματοποιήθηκε η ελεγχόμενη κατεδάφιση τμήματος της γέφυρας Tevere, στην περιοχή Όρτε της Ιταλίας, στο πλαίσιο εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης της υποδομής.
Η γέφυρα βρίσκεται στο 33ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού 675 «Umbro Laziale», στην επαρχία του Βιτέρμπο, και οι εργασίες πραγματοποιούνται από την ιταλική εταιρεία διαχείρισης οδικών υποδομών Anas.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή (11/10), ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης ξεπερνά τα 41,5 εκατ. ευρώ.
Η γέφυρα βρίσκεται στο 33ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού 675 «Umbro Laziale», στην επαρχία του Βιτέρμπο, και οι εργασίες πραγματοποιούνται από την ιταλική εταιρεία διαχείρισης οδικών υποδομών Anas.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή (11/10), ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης ξεπερνά τα 41,5 εκατ. ευρώ.
Abbattuto con l’esplosivo il viadotto ‘Tevere’ sulla ss675 a Orte. L’intervento, eseguito in provincia di Viterbo, ha riguardato 13 delle 33 campate della carreggiata. #ANSA https://t.co/CzwMGJ1tWD— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 12, 2026
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