Κατεδάφισαν με ελεγχόμενη έκρηξη τμήμα γέφυρας στην Ιταλία, δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Κατεδάφιση Γέφυρα

Κατεδάφισαν με ελεγχόμενη έκρηξη τμήμα γέφυρας στην Ιταλία, δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης της υποδομής

Κατεδάφισαν με ελεγχόμενη έκρηξη τμήμα γέφυρας στην Ιταλία, δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Με τη χρήση εκρηκτικών πραγματοποιήθηκε η ελεγχόμενη κατεδάφιση τμήματος της γέφυρας Tevere, στην περιοχή Όρτε της Ιταλίας, στο πλαίσιο εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης της υποδομής.

Η γέφυρα βρίσκεται στο 33ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού 675 «Umbro Laziale», στην επαρχία του Βιτέρμπο, και οι εργασίες πραγματοποιούνται από την ιταλική εταιρεία διαχείρισης οδικών υποδομών Anas.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή (11/10), ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης ξεπερνά τα 41,5 εκατ. ευρώ.

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