Αναποφάσιστη ακόμα η Τεχεράνη για τη θέση των ΗΠΑ στην πρόταση επαναλειτουργίας του Ορμούζ: «Ανησυχούμε για το Ριάντ»

Διαφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Η ανησυχία της Τεχεράνης για τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Κλείσιμο

Το Ιράν εξακολουθεί να μελετά την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρότασή του για την επαναλειτουργία τωνκαι θα απαντήσει στην Ουάσινγκτον μέσω διαμεσολαβητών μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή της, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών,Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, οανέφερε επίσης ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα μέσω διαμεσολαβητών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση συνέπεια της επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.Τοκαι το, μεταξύ άλλων χωρών, διαδραμάτισαν διαμεσολαβητικό ρόλο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.Μετά την κατάρρευση της προσωρινής εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο και την επανέναρξη σποραδικών επιθέσεων, το Ιράν παρουσίασε την πρότασή του στα μέσα Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια της Συνόδου του ΟΗΕ, επιβεβαιώνοντας αργότερα ότι έλαβε απάντηση από τις ΗΠΑ. Έκτοτε, ωστόσο, η διαδικασία έχει βαλτώσει. Την Κυριακή, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι η αμερικανική απάντηση δεν κάλυπτε επαρκώς τους επτά όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.Ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας αφορά την επιμονή της Ουάσινγκτον να τεθεί εξαρχής στο τραπέζι των συνομιλιών το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.Αντίθετα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει αρχικά να επικεντρωθούν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στην αποκατάσταση της ασφάλειας στη θαλάσσια οδό.Πριν από τον πόλεμο, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή κρίσιμη για τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.Αναφερόμενος στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ο Μπαγκαΐ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης μέσω διαλόγου.Παράλληλα, δήλωσε ότι η χώρα του είναι «βαθιά ανήσυχη» μετά τις επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ και σε άλλες περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. «Το ζήτημα της Υεμένης θα έπρεπε να είχε επιλυθεί πολύ νωρίτερα, μέσω της ίδιας συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ των Υεμενιτών και της Σαουδικής Αραβίας», ανέφερε.Οι επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ συνεχίζονται, με τη σαουδαραβική αεράμυνα να αναχαιτίζει και να καταστρέφει πύραυλο κρουζ στην περιοχή του αεροδρομίου. Νωρίτερα, ο συνασπισμός είχε επίσης ανακοινώσει επίθεση με άγνωστο βλήμα στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου King Khalid. Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.