Πάνω από 200 μετασεισμοί στον Παναμά μετά τα 7,7 Ρίχτερ, ζημιές σε 900 σπίτια
ΚΟΣΜΟΣ
Παναμάς Σεισμός

Πάνω από 200 μετασεισμοί στον Παναμά μετά τα 7,7 Ρίχτερ, ζημιές σε 900 σπίτια

Τουλάχιστον 27 τραυματίες και σοβαρές καταστροφές σε δρόμους και γέφυρες - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα - Βοήθεια 5 εκατ. δολαρίων στέλνουν οι ΗΠΑ

Πάνω από 200 μετασεισμοί στον Παναμά μετά τα 7,7 Ρίχτερ, ζημιές σε 900 σπίτια
Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών ο οποίος συγκλόνισε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και ωθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Ο απολογισμός ενδέχεται να αλλάξει καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών σε απομακρυσμένες κοινότητες.

«Έχουμε ήδη καταγράψει περισσότερους από 200 μετασεισμούς… αλλά το μέγεθός τους μειώνεται και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους μεγαλώνουν», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Νέστορ Λούκε, διευθυντής του πανεπιστημιακού ινστιτούτου γεωεπιστημών του Παναμά.

Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων και στέλνουν στον Παναμά 20μελή ομάδα που θα συνδράμει σε επιχειρήσεις διάσωσης και επιθεωρήσεις υποδομών, σύμφωνα με τον αμερικανό πρεσβευτή Κέβιν Μαρίνο Καμπρέρα.

Ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο επισκέφθηκε ορισμένες από τις σεισμόπληκτες περιοχές και υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση επισκευή δρόμων και γεφυρών ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Τουλάχιστον 14 γέφυρες στις επαρχίες Βεράγουας και Λος Σάντος έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα για προληπτικούς λόγους, ενώ οι αρχές επισημαίνουν πως η λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά δεν έχει επηρεαστεί.

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