Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ: Αποσύρθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι, βίντεο και φωτογραφίες

Μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Πόλη του Παναμά αλλά και την πρωτεύουσα της γειτονικής Κόστα Ρίκα.Εν τω μεταξύ, το διεθνές αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη χώρα, μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε έξι επαρχίες του Παναμά, μετά τον σεισμό, ανακοίνωσε η εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας NATURGY.