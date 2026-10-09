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Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ: Αποσύρθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι, βίντεο και φωτογραφίες
Κανονικά λειτουργεί η διώρυγα - Η προειδοποίηση για τσουνάμι αφορούσε την πιθανότητα απειλής από το Μεξικό μέχρι και τη Χαβάη
Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) έδινε ως αρχική εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού τα 8 Ρίχτερ, ωστόσο σύμφωνα με δεύτερη αναθεωρημένη εκτίμηση το μέγεθος ήταν 7,7 Ρίχτερ. Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ.
Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά «επικίνδυνα» παλιρροϊκά κύματα 1-3 μέτρων στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της κεντρικής Αμερικής στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες τρεις ώρες. Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε επίσης η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής.
Το αμερικανικό κέντρο ανέφερε επίσης ότι υπάρχει απειλή για τσουνάμι ακόμη και στη Χαβάη.
Λίγη ώρα αργότερα η προειδοποίηση αποσύρθηκε.
Δευτερόλεπτα μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, ο κόσμος εκκένωσε κτίρια ενώ αρκετοί ανάρτησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη στιγμή της δόνησης αλλά και από όσα ακολούθησαν.
Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα στον Παναμά.
Παράλληλα, η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά ανακοίνωσε ότι το προσωπικό επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις για τυχόν ζημιές μετά τον σεισμό. Δήλωσε επίσης οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, έχουν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και τεχνικοί αξιολογούν τις εγκαταστάσεις. Τα πλοία διέρχονται από τη διώρυγα χωρίς διακοπή, τόνισε.
Περίπου 90 πλοία, μεταξύ των οποίων πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, βρίσκονταν σήμερα και στα δύο άκρα της διώρυγας αναμένοντας να διέλθουν ή να προσδέσουν σε κάποια από τις θέσεις ελλιμενισμού που εξυπηρετούν τερματικούς σταθμούς αποθήκευσης και υπηρεσίες μεταφόρτωσης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης από τον ιστότοπο LSEG Workspace.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
De acuerdo a un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá el sismo fue de 7.0, profundidad de 10 kilómetros y localizado en Panamá a 39km al oeste de Tonosí. pic.twitter.com/qLZ9U6E0Tc— La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026
Videos de daños en estructuras en Penonomé luego del temblor de 7.2 grados. pic.twitter.com/DS0Vg4ql1I— La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026
Panama deprem #earthquake pic.twitter.com/IN5eIpS9ls— Fenerline (@prgfb34) October 9, 2026
🇵🇦🚨Watch: Massive 8.0 magnitude #earthquake strikes #Panama .— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026
A family and their dog cames out of the house quickly when earthquauke arrives🚨🇵🇦 pic.twitter.com/vNUEHSHkLL
Señor temblor que se acaba de sentir en Ciudad de Panamá. Cc @tvnnoticias pic.twitter.com/Pfe5FP6ZoV— Freddy Pitti (@freddypitti) October 9, 2026
Un potente sismo de magnitud preliminar entre 7.5 a 8.0 sacudió a Panamá, generando momentos de pánico y la evacuación preventiva de la estación del Metro de San Miguelito. Autoridades evalúan daños. pic.twitter.com/hg3kVTB125— Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) October 9, 2026
#Atención Un terremoto de magnitud 8.0 se acaba de registrar en Panamá. pic.twitter.com/iYVFfy4lZD— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 9, 2026
Μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Πόλη του Παναμά αλλά και την πρωτεύουσα της γειτονικής Κόστα Ρίκα.
Εν τω μεταξύ, το διεθνές αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη χώρα, μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε έξι επαρχίες του Παναμά, μετά τον σεισμό, ανακοίνωσε η εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας NATURGY.
Terremoto de Magnitud 6.9 sacude en Macaracas, Panamá. (Octubre 09, 2026). pic.twitter.com/sMQrUBAnHF— Anonimo.sv (@AnonimoSV503) October 9, 2026
Personas evacuaron en Obarrio después del temblor en Panamá. pic.twitter.com/BPwQqmMeDX— Carolina Isabel Fonseca Vera 🇵🇦 (@CarolinaIsabelF) October 9, 2026
Tembló en Panamá pic.twitter.com/aThiblji8A— Silver Surfer (@Silverr_Surfer) October 9, 2026
#SismoEnPanama | Edificios en la Ciudad de Panamá fueron desalojados debido al sismo de 7.0 con epicentro en Tonosí. #PanamaEnDirecto @ARCA_Media pic.twitter.com/WndafWAqSH— Panamá En Directo (@panamaendirecto) October 9, 2026
Footage from Panama shows the situation following the 7.6 magnitude earthquake. At the time of writing, contrary to prior reports, significant damage does not appear to have occurred.#BREAKING #Panama #earthquake #hurricane #USA #tsunami pic.twitter.com/FcRQxEw0zx— World Monitoring Center (@WMC_WORLD) October 9, 2026
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