Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ: Αποσύρθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι, βίντεο και φωτογραφίες
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Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ: Αποσύρθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι, βίντεο και φωτογραφίες

Κανονικά λειτουργεί η διώρυγα - Η προειδοποίηση για τσουνάμι αφορούσε την πιθανότητα απειλής από το Μεξικό μέχρι και τη Χαβάη

Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ: Αποσύρθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι, βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 17 ΣΧΟΛΙΑ
Ισχυρότατος σεισμός σημειώθηκε την Παρασκευή στα ανοιχτά της νότιας ακτής του Παναμά.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) έδινε ως αρχική εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού τα 8 Ρίχτερ, ωστόσο σύμφωνα με δεύτερη αναθεωρημένη εκτίμηση το μέγεθος ήταν 7,7 Ρίχτερ. Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ. 

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. 

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά «επικίνδυνα» παλιρροϊκά κύματα 1-3 μέτρων στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της κεντρικής Αμερικής στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες τρεις ώρες. Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε επίσης η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής.

Το αμερικανικό κέντρο ανέφερε επίσης ότι υπάρχει απειλή για τσουνάμι ακόμη και στη Χαβάη.

Λίγη ώρα αργότερα η προειδοποίηση αποσύρθηκε.

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Δευτερόλεπτα μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, ο κόσμος εκκένωσε κτίρια ενώ αρκετοί ανάρτησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη στιγμή της δόνησης αλλά και από όσα ακολούθησαν.

Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα στον Παναμά. 

Παράλληλα, η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά ανακοίνωσε ότι το προσωπικό επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις για τυχόν ζημιές μετά τον σεισμό. Δήλωσε επίσης οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, έχουν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και τεχνικοί αξιολογούν τις εγκαταστάσεις. Τα πλοία διέρχονται από τη διώρυγα χωρίς διακοπή, τόνισε.

Περίπου 90 πλοία, μεταξύ των οποίων πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, βρίσκονταν σήμερα και στα δύο άκρα της διώρυγας αναμένοντας να διέλθουν ή να προσδέσουν σε κάποια από τις θέσεις ελλιμενισμού που εξυπηρετούν τερματικούς σταθμούς αποθήκευσης και υπηρεσίες μεταφόρτωσης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης από τον ιστότοπο LSEG Workspace. 


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Μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Πόλη του Παναμά αλλά και την πρωτεύουσα της γειτονικής Κόστα Ρίκα.

Εν τω μεταξύ, το διεθνές αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη χώρα, μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε έξι επαρχίες του Παναμά, μετά τον σεισμό, ανακοίνωσε η εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας NATURGY.






Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ: Αποσύρθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι, βίντεο και φωτογραφίες
Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ: Αποσύρθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι, βίντεο και φωτογραφίες
Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ: Αποσύρθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι, βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 17 ΣΧΟΛΙΑ

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