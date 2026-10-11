Σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία
ΕΛΛΑΔΑ
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Σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία

Συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών

Σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία
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Το υπουργείο Εξωτερικών, συνεκτιμώντας τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη χώρα αυτή, πλην των απολύτως απαραίτητων.

Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Οι Έλληνες πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ, μέσω τηλεφώνου: + 966 (0) 50 6090207 και e-mail: gremb.ria@mfa.gr.
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