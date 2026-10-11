«Έχουμε εισιτήρια, αλλά φοβόμαστε να πάμε στο αεροδρόμιο»: Ζευγάρι Ελλήνων στο Ριάντ περιγράφει τη ζωή του μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις από τους Χούθι

Συγκλονίζει η μαρτυρία ζευγαριού στο protothema.gr, μετά την πρόσφατη πολύνεκρη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας – Τηλεργασία, κλειστά σχολεία και παράπονα για την ελληνική πρεσβεία: «Δεν μας έχουν δώσει ούτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας»

αεροδρόμιο.



Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα ζευγάρι Ελλήνων που ζει και εργάζεται στο Ριάντ και περιγράφει στο protothema.gr τις συνθήκες που επικρατούν μετά τις διαδοχικές επιθέσεις με drones και πυραύλους. Η



King Abdullah Financial District (KAFD), το υπερσύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, όπου στεγάζονται μεγάλες εταιρείες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες περιοχές του Ριάντ, με εντυπωσιακούς ουρανοξύστες και εγκαταστάσεις που αποτελούν σύμβολο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.



Πλέον, όμως, η εταιρεία στην οποία εργάζεται έχει αποφασίσει να εφαρμόσει τηλεργασία μέχρι νεωτέρας, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμηση του ίδιου, η περιοχή ενδέχεται να αποτελέσει στόχο επίθεσης.



«Κοιτα, φαίνεται πως η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη. Σήμερα μας βγάλανε σε remote work στο γραφείο μέχρι νεωτέρας. Είμαστε στο financial district (KAFD) και είναι prime target. Το ίδιο και με τα σχολεία. Σχεδόν κάθε βράδυ από την προηγούμενη εβδομάδα ξυπνάμε από τον θόρυβο των αναχαιτίσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά στο protothema.gr.









Κλείσιμο «Δεν μας έχουν δώσει ούτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας»

Πέρα από τον φόβο των επιθέσεων, το ζευγάρι αναδεικνύει ένα ακόμη ζήτημα, την απουσία, όπως καταγγέλλει, συγκεκριμένης ενημέρωσης και οδηγιών από την



Ο σύζυγος εξηγεί ότι αυτό που ζητούν δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά μια βασική δυνατότητα επικοινωνίας με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές, ώστε να γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.



«Το θέμα είναι ότι δεν μας έχουν δώσει κάποιες οδηγίες (από την πρεσβεία), έστω κάποιο τηλέφωνο για επαφή, κάποιες οδηγίες, ενημέρωση αν γίνει κάτι κτλ. Τι να πω. Δεν χρειαζόμαστε και πολλά, απλώς να ξέρουμε ότι αν συμβεί κάτι θα έχουμε που και με ποιον να μιλήσουμε».



Σχεδόν κάθε βράδυ, ο ύπνος τους διακόπτεται από τον εκκωφαντικό θόρυβο των αναχαιτίσεων . Πύραυλοι και drones εντοπίζονται στον ουρανό της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει και πόσο κοντά τους βρίσκεται ο κίνδυνος. Το επόμενο πρωί, η ζωή στο Ριάντ συνεχίζεται, τα καταστήματα ανοίγουν, οι δρόμοι γεμίζουν αυτοκίνητα και η πόλη επιχειρεί να διατηρήσει τους κανονικούς της ρυθμούς. Όμως, πίσω από αυτή την εικόνα κανονικότητας, υπάρχουν οικογένειες που έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους, εργαζόμενοι που δεν πηγαίνουν πλέον στα γραφεία τους και άνθρωποι που σκέφτονται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, αλλά φοβούνται ακόμη και να πλησιάσουν τοΑνάμεσά τους βρίσκεται ένα ζευγάρι Ελλήνων που ζει και εργάζεται στο Ριάντ και περιγράφει στο protothema.gr τις συνθήκες που επικρατούν μετά τις. Η τελευταία πολύνεκρη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, έχει εντείνει την ανησυχία τους, καθώς ένας από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της Μέσης Ανατολής βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο.Ο σύζυγος εργάζεται στοτο υπερσύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, όπου στεγάζονται μεγάλες εταιρείες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες περιοχές του Ριάντ, με εντυπωσιακούς ουρανοξύστες και εγκαταστάσεις που αποτελούν σύμβολο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.Πλέον, όμως, η εταιρεία στην οποία εργάζεται έχει αποφασίσει να εφαρμόσει τηλεργασία μέχρι νεωτέρας, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμηση του ίδιου, η περιοχή ενδέχεται να αποτελέσει στόχο επίθεσης.«Κοιτα, φαίνεται πως η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη. Σήμερα μας βγάλανε σε remote work στο γραφείο μέχρι νεωτέρας. Είμαστε στο financial district (KAFD) και είναι. Το ίδιο και με τα. Σχεδόν κάθε βράδυ από την προηγούμενη εβδομάδα ξυπνάμε από τον θόρυβο των αναχαιτίσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά στο protothema.gr.Παρότι η πόλη εξακολουθεί να λειτουργεί, η αίσθηση ασφάλειας έχει κλονιστεί. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις συνεχίζονται, αλλά από το σπίτι, ενώ οι μετακινήσεις περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες.Πέρα από τον φόβο των επιθέσεων, το ζευγάρι αναδεικνύει ένα ακόμη ζήτημα, την απουσία, όπως καταγγέλλει, συγκεκριμένης ενημέρωσης και οδηγιών από την ελληνική πρεσβεία στο Ριάντ. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι αναχαιτίσεις διακόπτουν σχεδόν κάθε βράδυ τον ύπνο τους, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ασφαλείας και οι αεροπορικές μετακινήσεις επηρεάζονται από τις επιθέσεις, οι δύο Έλληνες υποστηρίζουν ότι δεν έχουν λάβει ούτε τις στοιχειώδεις οδηγίες για το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.Ο σύζυγος εξηγεί ότι αυτό που ζητούν δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά μια βασική δυνατότητα επικοινωνίας με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές, ώστε να γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.«Το θέμα είναι ότι δεν μας έχουν δώσει κάποιες οδηγίες (από την πρεσβεία), έστω κάποιο τηλέφωνο για επαφή, κάποιες οδηγίες, ενημέρωση αν γίνει κάτι κτλ. Τι να πω. Δεν χρειαζόμαστε και πολλά, απλώς να ξέρουμε ότι αν συμβεί κάτι θα έχουμε που και με ποιον να μιλήσουμε».

Για το ζευγάρι, η μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι μόνο το ενδεχόμενο μιας νέας επίθεσης, αλλά και η αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί εάν χρειαστεί άμεση βοήθεια ή καθοδήγηση. Όπως προκύπτει από όσα περιγράφουν, αισθάνονται ότι, σε μια δύσκολη στιγμή, ενδέχεται να χρειαστεί να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.



Η σύζυγός του επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με τη δική τους εμπειρία, δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση. Όταν ερωτάται εάν έχουν λάβει οδηγίες από την κυβέρνηση ή την ελληνική πρεσβεία, η απάντησή της είναι μονολεκτική: «Τίποτα».



Η ίδια αναφέρει ότι δεν λαμβάνουν πλέον ούτε προειδοποιητικές ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα, χωρίς να είναι σαφές εάν πρόκειται για γενικό πρόβλημα ή για κάτι που αφορά τη δική τους περίπτωση.







«Έχουμε εισιτήρια για την Ελλάδα, αλλά φοβάμαι να πάω στο αεροδρόμιο»

Η σύζυγος περιγράφει από την πλευρά της τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην καθημερινότητά τους, επισημαίνοντας ότι τα σχολεία έχουν περάσει σε καθεστώς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ αρκετοί εργαζόμενοι παραμένουν στα σπίτια τους. «Κοίτα… τα σχολεία γύρισαν online για μια εβδομάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Παρά τα προληπτικά μέτρα, η ίδια ξεκαθαρίζει ότι η σαουδαραβική πρωτεύουσα δεν έχει παραλύσει. «Αλλά τίποτα άλλο στο Ριάντ. Τα πράγματα δουλεύουν κανονικά», σημειώνει, εξηγώντας ότι οι περισσότερες δραστηριότητες συνεχίζονται.



Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει όταν η συζήτηση φτάνει στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα. Το ζευγάρι έχει προγραμματίσει ταξίδι το τέλος Οκτωβρίου, όμως μετά τις τελευταίες επιθέσεις δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα μπορέσει να το πραγματοποιήσει. «Έχουμε εισιτήριο αλλά δεν το βλέπω να πετάμε», λέει η Ελληνίδα.



Και αμέσως μετά προσθέτει μια φράση που αποτυπώνει την αγωνία της: «Και να σου πω την αλήθεια φοβάμαι να πάω στο αεροδρόμιο».



Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τα διαδοχικά χτυπήματα στις αεροπορικές εγκαταστάσεις της πόλης. Για τους αλλοδαπούς κατοίκους, το αεροδρόμιο αποτελεί τη βασική σύνδεσή τους με τις πατρίδες τους, αλλά πλέον ακόμη και η μετάβαση σε αυτό συνοδεύεται από φόβο. Η Ελληνίδα προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της, χωρίς ωστόσο να κρύβει τον προβληματισμό της για την εξέλιξη της κατάστασης.



«Κοίτα δεν είναι ακόμα τόσο τραγικά τα πράγματα», επισημαίνει, για να συμπληρώσει: «Αλλά δεν το βλέπω να πηγαίνει όλο αυτό και πολύ καλά».Το ζευγάρι περνά πλέον το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στην κατοικία του, σε ένα από τα οργανωμένα οικιστικά συγκροτήματα, γνωστά ως compounds, στα οποία διαμένουν πολλοί ξένοι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους.



«Γενικά είμαστε στο σπίτι. Και στο compound που μένουμε», εξηγεί η Ελληνίδα.







Η πολύνεκρη επίθεση στο αεροδρόμιο

Το τελευταίο χτύπημα στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, επιδείνωσε σημαντικά το κλίμα ανασφάλειας στη σαουδαραβική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 309 τραυματίστηκαν, ενώ ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων.



Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είχε βρεθεί στο στόχαστρο και άλλων επιθέσεων μέσα στην ίδια εβδομάδα, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων.



Οι επιθέσεις είχαν άμεσες επιπτώσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις, με ακυρώσεις, αναστολές και εκτροπές πτήσεων. Παράλληλα, ξένες διπλωματικές αποστολές εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες τους, συστήνοντας αυξημένη προσοχή και αποφυγή περιοχών που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους.



Για τους χιλιάδες expats που ζουν και εργάζονται στη Σαουδική Αραβία, η κατάσταση δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα: ακόμη και όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν προσωρινά από τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα των αεροπορικών συνδέσεων και την ανησυχία για την ασφάλεια της μετάβασής τους στο αεροδρόμιο.



Πώς άλλαξε η καθημερινότητα στο Ριάντ

Οι συνέπειες των επιθέσεων έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές σε διαφορετικούς τομείς της καθημερινής ζωής. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διεθνή σχολεία του Ριάντ έλαβαν προληπτικά μέτρα μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν στην πόλη. Σε μία περίπτωση, μαθητές μεταφέρθηκαν σε υπόγειο χώρο για λόγους ασφαλείας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους γονείς τους.



Ακολούθησε η απόφαση για εξ αποστάσεως λειτουργία των σχολείων επί μία εβδομάδα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας. Παράλληλα, ορισμένες επιχειρήσεις επέλεξαν να περιορίσουν τη φυσική παρουσία των εργαζομένων τους. Το AFP κατέγραψε μαρτυρίες εργαζομένων από το King Abdullah Financial District, σύμφωνα με τις οποίες εταιρείες προχώρησαν σε προληπτική απομάκρυνση προσωπικού.



Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τη μαρτυρία του Έλληνα που εργάζεται στην ίδια περιοχή και αναφέρει ότι η εταιρεία του αποφάσισε να εφαρμόσει τηλεργασία μέχρι νεωτέρας. Αντίστοιχα, η Wall Street Journal κατέγραψε ότι επιχειρήσεις εξετάζουν εναλλακτικά σχέδια λειτουργίας και μέτρα προστασίας του προσωπικού τους, υπό τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης.



Παρά τα μέτρα αυτά, η σαουδαραβική πρωτεύουσα δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί. Καταστήματα, επιχειρήσεις και υπηρεσίες συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητά τους, ενώ η κυκλοφορία στους δρόμους δεν έχει διακοπεί συνολικά. Αυτή ακριβώς η αντίφαση χαρακτηρίζει την καθημερινότητα των κατοίκων. μια μεγαλούπολη που προσπαθεί να διατηρήσει τους φυσιολογικούς της ρυθμούς, την ώρα που αρκετές οικογένειες επιλέγουν να παραμένουν στα σπίτια τους.