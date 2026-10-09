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Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο
Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο
Εκρήξεις και ήχους που παρέπεμπαν σε πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας ανέφεραν ότι άκουσαν κάτοικοι στην ανατολική Τεχεράνη, σύμφωνα με μαρτυρίες που έλαβε το αντιπολιτευόμενο μέσο Iran International
Εκρήξεις και ήχους που παρέπεμπαν σε πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας ανέφεραν ότι άκουσαν κάτοικοι στην ανατολική Τεχεράνη, σύμφωνα με μαρτυρίες που έλαβε το αντιπολιτευόμενο μέσο Iran International.
Όπως μεταδίδει το μέσο, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε ισχυρούς κρότους κοντά στην περιοχή Τεχεράνπαρς, στα ανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας, περίπου στις 20:00 τοπική ώρα.
Παράλληλα, ο λογαριασμός Vahid Online επικαλέστηκε πηγή σύμφωνα με την οποία ακούστηκε αρχικά μια ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια ακολούθησαν πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας.
Δείτε βίντεο
Μέχρι στιγμής, από τις συγκεκριμένες αναφορές δεν προκύπτει τι προκάλεσε τις εκρήξεις ή εάν υπήρξε κάποια επίθεση. Οι πληροφορίες βασίζονται σε μαρτυρίες κατοίκων και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Οι μαρτυρίες έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να παραμένουν σε αντιπαράθεση, παρά τις αναφορές για συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές.
Όπως μεταδίδει το μέσο, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε ισχυρούς κρότους κοντά στην περιοχή Τεχεράνπαρς, στα ανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας, περίπου στις 20:00 τοπική ώρα.
Παράλληλα, ο λογαριασμός Vahid Online επικαλέστηκε πηγή σύμφωνα με την οποία ακούστηκε αρχικά μια ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια ακολούθησαν πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας.
Δείτε βίντεο
Άλλη μαρτυρία ανέφερε ότι η δραστηριότητα των αντιαεροπορικών συστημάτων διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, ενώ ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ότι είδε καπνούς στον ουρανό.
Moments ago, a large explosion rocked eastern Tehran, followed by a prolonged exchange of gunfire. The Iranian regime and the IRGC are losing control tonight. Free Iran! Javid Shah! https://t.co/C06VX8IlYh— Nicholas Lissack (@NicholasLissack) October 9, 2026
Μέχρι στιγμής, από τις συγκεκριμένες αναφορές δεν προκύπτει τι προκάλεσε τις εκρήξεις ή εάν υπήρξε κάποια επίθεση. Οι πληροφορίες βασίζονται σε μαρτυρίες κατοίκων και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Οι μαρτυρίες έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να παραμένουν σε αντιπαράθεση, παρά τις αναφορές για συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές.
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