Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο
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Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Εκρήξεις και ήχους που παρέπεμπαν σε πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας ανέφεραν ότι άκουσαν κάτοικοι στην ανατολική Τεχεράνη, σύμφωνα με μαρτυρίες που έλαβε το αντιπολιτευόμενο μέσο Iran International

Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο
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Εκρήξεις και ήχους που παρέπεμπαν σε πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας ανέφεραν ότι άκουσαν κάτοικοι στην ανατολική Τεχεράνη, σύμφωνα με μαρτυρίες που έλαβε το αντιπολιτευόμενο μέσο Iran International.

Όπως μεταδίδει το μέσο, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε ισχυρούς κρότους κοντά στην περιοχή Τεχεράνπαρς, στα ανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας, περίπου στις 20:00 τοπική ώρα.

Παράλληλα, ο λογαριασμός Vahid Online επικαλέστηκε πηγή σύμφωνα με την οποία ακούστηκε αρχικά μια ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια ακολούθησαν πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας.

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Άλλη μαρτυρία ανέφερε ότι η δραστηριότητα των αντιαεροπορικών συστημάτων διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, ενώ ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ότι είδε καπνούς στον ουρανό.

Μέχρι στιγμής, από τις συγκεκριμένες αναφορές δεν προκύπτει τι προκάλεσε τις εκρήξεις ή εάν υπήρξε κάποια επίθεση. Οι πληροφορίες βασίζονται σε μαρτυρίες κατοίκων και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι μαρτυρίες έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να παραμένουν σε αντιπαράθεση, παρά τις αναφορές για συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές.
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