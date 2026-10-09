Ο Βανς δεν θα παρακολουθήσει την εκτέλεση διά τυφεκισμού του Νιντάλ Χασάν, εφόσον μεταδοθεί ζωντανά
Ο Βανς δεν θα παρακολουθήσει την εκτέλεση διά τυφεκισμού του Νιντάλ Χασάν, εφόσον μεταδοθεί ζωντανά
«Εάν μεταδοθεί ζωντανά, δεν θα την παρακολουθήσω» είπε σε δημοσιογράφους από το Οχάιο όπου πραγματοποιεί προεκλογική περιοδεία
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει τη θανάτωση, στο εκτελεστικό απόσπασμα, του στρατιωτικού ψυχιάτρου Νιντάλ Μαλίκ Χασάν που σκότωσε 13 ανθρώπους στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ το 2009, εφόσον μεταδοθεί ζωντανά, όπως έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο.
«Εάν μεταδοθεί ζωντανά, δεν θα την παρακολουθήσω» είπε σε δημοσιογράφους από το Οχάιο όπου πραγματοποιεί προεκλογική περιοδεία.
«Δεν γνωρίζω αν όντως θα συμβεί αυτό», δηλαδή η ζωντανή μετάδοση, σημείωσε ο Βανς αναφερόμενος στην απόφαση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η οποία επικρίνεται δριμύτατα από τους Δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς.
Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, πρώην ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, καταδικάστηκε για τη δολοφονία 13 ανθρώπων (12 στρατιωτικών και ενός πολίτη) στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ στο Τέξας το 2009. Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την εκτέλεση, την πρώτη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια. Ο Χέγκσεθ είπε ότι ο Χασάν «θα αντιμετωπίσει εκτελεστικό απόσπασμα από στρατιώτες, όπως θα έπρεπε. Θα φροντίσουμε να το δει ο κόσμος, να είναι δημόσιο».
Ο δημόσιος χαρακτήρας της εκτέλεσης -λίγο καιρό μετά την αποτυχημένη της Κρίστα Πάικ που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η θανατική ποινή στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το AP. Ο Χασάν θα μπορούσε να επιλέξει να αντισταθεί στην εκτέλεση και να υποβάλει αίτηση habeas -ένα νομικό αίτημα για επανεξέταση της νομιμότητας μιας κράτησης- σε πολιτικό δικαστήριο, κάτι που θα μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά την εκτέλεση, ανέφεραν ειδικοί.
«Ειλικρινά, η υπόθεση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τη θητεία της τρέχουσας κυβέρνησης, και ποιος ξέρει αν η επόμενη θα έχει την ίδια τάση για εκτελέσεις», δήλωσε ο Γιουτζίν Φιντέλ, επισκέπτης λέκτορας στη Νομική Σχολή του Γέιλ με ειδίκευση στο στρατιωτικό δίκαιο.
Η απ' ευθείας μετάδοση της θανάτωσης από εκτελεστικό απόσπασμα αποτελεί μορφή «βασανιστηρίου», κατήγγειλε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου.
«Όπως έχει υπογραμμίσει ο Ύπατος Αρμοστής αντιδρώντας στις δημόσιες εκτελέσεις στο Αφγανιστάν και στο Ιράν, οι δημόσιες εκτελέσεις αποτελούν μορφή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Η απ' ευθείας μετάδοση μιας εκτέλεσης ισοδυναμεί με δημόσια εκτέλεση και παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων», αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία σε μήνυμα που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.
«Ο μη σεβασμός αυτής της απαγόρευσης καθιστά αναπόφευκτα την εκτέλεση αυθαίρετη ως εκ της φύσεώς της. Αυτό θα επέφερε παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή», πρόσθεσε.
Η Ύπατη Αρμοστεία υπενθυμίζει ότι, βάσει του Διεθνούς Συμφώνου για τα δικαιώματα του πολίτη και τα πολιτικά δικαιώματα, «η απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων απαγορεύει τις δημόσιες εκτελέσεις».
«Εάν μεταδοθεί ζωντανά, δεν θα την παρακολουθήσω» είπε σε δημοσιογράφους από το Οχάιο όπου πραγματοποιεί προεκλογική περιοδεία.
«Δεν γνωρίζω αν όντως θα συμβεί αυτό», δηλαδή η ζωντανή μετάδοση, σημείωσε ο Βανς αναφερόμενος στην απόφαση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η οποία επικρίνεται δριμύτατα από τους Δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα γνωστοποιήθηκε ότι η εκτέλεση δια τυφεκισμού του Νιντάλ Χασάν στις 3 Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί ζωντανά, ανακοίνωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο, λίγες ώρες μετά τη δήλωση του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, πως θα είναι «δημόσια».
.@VP JD Vance on livestreamed execution: "If it's ultimately livestreamed, I'm not gonna be watching it." https://t.co/DKQ7X2MiWw— CSPAN (@cspan) October 9, 2026
Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, πρώην ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, καταδικάστηκε για τη δολοφονία 13 ανθρώπων (12 στρατιωτικών και ενός πολίτη) στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ στο Τέξας το 2009. Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την εκτέλεση, την πρώτη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια. Ο Χέγκσεθ είπε ότι ο Χασάν «θα αντιμετωπίσει εκτελεστικό απόσπασμα από στρατιώτες, όπως θα έπρεπε. Θα φροντίσουμε να το δει ο κόσμος, να είναι δημόσιο».
Ο δημόσιος χαρακτήρας της εκτέλεσης -λίγο καιρό μετά την αποτυχημένη της Κρίστα Πάικ που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η θανατική ποινή στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το AP. Ο Χασάν θα μπορούσε να επιλέξει να αντισταθεί στην εκτέλεση και να υποβάλει αίτηση habeas -ένα νομικό αίτημα για επανεξέταση της νομιμότητας μιας κράτησης- σε πολιτικό δικαστήριο, κάτι που θα μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά την εκτέλεση, ανέφεραν ειδικοί.
«Ειλικρινά, η υπόθεση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τη θητεία της τρέχουσας κυβέρνησης, και ποιος ξέρει αν η επόμενη θα έχει την ίδια τάση για εκτελέσεις», δήλωσε ο Γιουτζίν Φιντέλ, επισκέπτης λέκτορας στη Νομική Σχολή του Γέιλ με ειδίκευση στο στρατιωτικό δίκαιο.
Η απ' ευθείας μετάδοση της θανάτωσης από εκτελεστικό απόσπασμα αποτελεί μορφή «βασανιστηρίου», κατήγγειλε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου.
«Παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή»
«Όπως έχει υπογραμμίσει ο Ύπατος Αρμοστής αντιδρώντας στις δημόσιες εκτελέσεις στο Αφγανιστάν και στο Ιράν, οι δημόσιες εκτελέσεις αποτελούν μορφή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Η απ' ευθείας μετάδοση μιας εκτέλεσης ισοδυναμεί με δημόσια εκτέλεση και παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων», αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία σε μήνυμα που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.
«Ο μη σεβασμός αυτής της απαγόρευσης καθιστά αναπόφευκτα την εκτέλεση αυθαίρετη ως εκ της φύσεώς της. Αυτό θα επέφερε παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή», πρόσθεσε.
Η Ύπατη Αρμοστεία υπενθυμίζει ότι, βάσει του Διεθνούς Συμφώνου για τα δικαιώματα του πολίτη και τα πολιτικά δικαιώματα, «η απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων απαγορεύει τις δημόσιες εκτελέσεις».
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