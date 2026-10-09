Το Ιράν έπληξε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, «προσπάθησε να περάσει από παράνομη διαδρομή», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
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Το Ιράν έπληξε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, «προσπάθησε να περάσει από παράνομη διαδρομή», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με την ονομασία NV Sunshine

Το Ιράν έπληξε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, «προσπάθησε να περάσει από παράνομη διαδρομή», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
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Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ από «μη εγκεκριμένη» διαδρομή.

Οι ιρανικές δυνάμεις «ανέλαβαν τον έλεγχο και τη διοίκηση των στενών» και «στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, πριν από μερικές ώρες, χτυπήθηκε ένα γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το NV Sunshine, που ανήκει στην εταιρεία NatWit, το οποίο επιχειρούσε να περάσει από παράνομη διαδρομή στα νότια των Στενών του Ορμοόυζ», ανέφεραν οι Φρουροί στην ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο IRNA.

Νωρίτερα, υπηρεσίες παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών ανέφεραν ότι άγνωστο βλήμα προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα άλλο πλοίο, στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτασφαλειών Vanguard, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο GEM NO.2, με σημαία Παναμά.
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