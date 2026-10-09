Το Ιράν έπληξε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, «προσπάθησε να περάσει από παράνομη διαδρομή», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Το Ιράν έπληξε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, «προσπάθησε να περάσει από παράνομη διαδρομή», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με την ονομασία NV Sunshine
Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ από «μη εγκεκριμένη» διαδρομή.
Οι ιρανικές δυνάμεις «ανέλαβαν τον έλεγχο και τη διοίκηση των στενών» και «στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, πριν από μερικές ώρες, χτυπήθηκε ένα γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το NV Sunshine, που ανήκει στην εταιρεία NatWit, το οποίο επιχειρούσε να περάσει από παράνομη διαδρομή στα νότια των Στενών του Ορμοόυζ», ανέφεραν οι Φρουροί στην ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο IRNA.
Οι ιρανικές δυνάμεις «ανέλαβαν τον έλεγχο και τη διοίκηση των στενών» και «στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, πριν από μερικές ώρες, χτυπήθηκε ένα γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το NV Sunshine, που ανήκει στην εταιρεία NatWit, το οποίο επιχειρούσε να περάσει από παράνομη διαδρομή στα νότια των Στενών του Ορμοόυζ», ανέφεραν οι Φρουροί στην ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο IRNA.
Νωρίτερα, υπηρεσίες παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών ανέφεραν ότι άγνωστο βλήμα προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα άλλο πλοίο, στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτασφαλειών Vanguard, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο GEM NO.2, με σημαία Παναμά.
🔴 Iran : Le CGRI affirme qu’un navire transportant du gaz de pétrole liquéfié (GPL), baptisé NV Sunshine, a été frappé dans le détroit d’Ormuz https://t.co/M8RRZiM1HU https://t.co/0HT0jJaJdZ— Anadolu Français (@anadolufrancais) October 9, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα