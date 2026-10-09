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«Συμμορία νομάδων» τρομοκρατεί το Λονδίνο: Εισβάλλουν με λοστούς και κλωτσιές σε σπίτια, πάνω από 50 διαρρήξεις
«Συμμορία νομάδων» τρομοκρατεί το Λονδίνο: Εισβάλλουν με λοστούς και κλωτσιές σε σπίτια, πάνω από 50 διαρρήξεις
Βίντεο από τη βίαιη εισβολή διαρρηκτών σε κατοικία στο βόρειο Λονδίνο – Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά - Η ομάδα φέρεται να έχει πραγματοποιήσει έως και 50 διαρρήξεις μέσα σε δύο εβδομάδες
Βίντεο από διαδοχικές διαρρήξεις σε κατοικίες στο Λονδίνο και τις γύρω περιοχές φέρνουν στο φως τη δράση ομάδας κακοποιών που φέρεται να συνδέεται με τουλάχιστον 50 χτυπήματα μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Οι δράστες, που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, χρησιμοποιούν λοστούς και βία για να παραβιάζουν τις εισόδους των κατοικιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις επιδρομές τους μέσα σε λίγα λεπτά.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, ένα από τα περιστατικά καταγράφηκε στις 18 Σεπτεμβρίου στο Μάσγουελ Χιλ, στο βόρειο Λονδίνο. Τρεις μασκοφόροι εισέβαλαν σε κατοικία, έσπασαν την μπροστινή πόρτα με λοστούς και διέφυγαν παίρνοντας ένα χρηματοκιβώτιο με την εισβολή τους να καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας και σύστημα βιντεοεπιτήρησης κουδουνιού Ring.
Ο 28χρονος γιος της ιδιοκτήτριας έλαβε ειδοποίηση στο κινητό του από το σύστημα ασφαλείας και κάλεσε την αστυνομία. Ωστόσο, οι δράστες είχαν ήδη εισβάλει και αποχωρήσει μέσα σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά.
Η συγκεκριμένη διάρρηξη ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με άλλα περιστατικά που αποδίδονται στην ομάδα. Οι δράστες χρησιμοποιούν βαριά εργαλεία αλλά και κλωτσιές για να σπάσουν τις πόρτες, χωρίς να φαίνεται να τους αποθαρρύνει το ενδεχόμενο να βρίσκονται άνθρωποι μέσα στις κατοικίες.
Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά της για λόγους ασφαλείας, δήλωσε στη Daily Mail ότι η ίδια και ο γιος της έχουν επηρεαστεί βαθιά από το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο γιος της είναι αυτιστικός και η εμπειρία τον έχει αναστατώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε πλέον δεν αισθάνεται ασφαλής να τον αφήνει μόνο στο σπίτι.
Η ίδια περιέγραψε τους δράστες ως ιδιαίτερα θρασείς, επισημαίνοντας ότι οι διαρρήξεις πραγματοποιούνται νωρίς το βράδυ, όταν υπάρχει ακόμη κίνηση στους δρόμους.
Ο πρώην επιθεωρητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Ντέιβιντ ΜακΚέλβεϊ, ο οποίος διευθύνει την ιδιωτική εταιρεία ερευνών TM Eye, εκτιμά ότι η διάρρηξη στο Μάσγουελ Χιλ συνδέεται με την ομάδα που ερευνά η εταιρεία του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα ενδέχεται να αποτελείται από Ιρλανδούς Νομάδες και να δρα σε τουλάχιστον τρεις μικρότερες ομάδες, αποτελούμενες από τρία ή τέσσερα άτομα. Ο ΜακΚέλβεϊ υποστηρίζει ότι οι δράστες μπορούν να πραγματοποιούν έως και 15 διαρρήξεις μέσα σε μία ημέρα, με τις επιδρομές να επικεντρώνονται σε εύπορες περιοχές του βόρειου Λονδίνου, όπως το Χάμπστεντ και το Χάιγκεϊτ, καθώς και σε περιοχές του Χερτφορντσάιρ.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, ένα από τα περιστατικά καταγράφηκε στις 18 Σεπτεμβρίου στο Μάσγουελ Χιλ, στο βόρειο Λονδίνο. Τρεις μασκοφόροι εισέβαλαν σε κατοικία, έσπασαν την μπροστινή πόρτα με λοστούς και διέφυγαν παίρνοντας ένα χρηματοκιβώτιο με την εισβολή τους να καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας και σύστημα βιντεοεπιτήρησης κουδουνιού Ring.
Ο 28χρονος γιος της ιδιοκτήτριας έλαβε ειδοποίηση στο κινητό του από το σύστημα ασφαλείας και κάλεσε την αστυνομία. Ωστόσο, οι δράστες είχαν ήδη εισβάλει και αποχωρήσει μέσα σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά.
Η συγκεκριμένη διάρρηξη ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με άλλα περιστατικά που αποδίδονται στην ομάδα. Οι δράστες χρησιμοποιούν βαριά εργαλεία αλλά και κλωτσιές για να σπάσουν τις πόρτες, χωρίς να φαίνεται να τους αποθαρρύνει το ενδεχόμενο να βρίσκονται άνθρωποι μέσα στις κατοικίες.
Εισβολές με λοστούς και κλωτσιές στις πόρτες
Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά της για λόγους ασφαλείας, δήλωσε στη Daily Mail ότι η ίδια και ο γιος της έχουν επηρεαστεί βαθιά από το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο γιος της είναι αυτιστικός και η εμπειρία τον έχει αναστατώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε πλέον δεν αισθάνεται ασφαλής να τον αφήνει μόνο στο σπίτι.
Η ίδια περιέγραψε τους δράστες ως ιδιαίτερα θρασείς, επισημαίνοντας ότι οι διαρρήξεις πραγματοποιούνται νωρίς το βράδυ, όταν υπάρχει ακόμη κίνηση στους δρόμους.
Ο πρώην επιθεωρητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Ντέιβιντ ΜακΚέλβεϊ, ο οποίος διευθύνει την ιδιωτική εταιρεία ερευνών TM Eye, εκτιμά ότι η διάρρηξη στο Μάσγουελ Χιλ συνδέεται με την ομάδα που ερευνά η εταιρεία του.
Στο στόχαστρο εύπορες περιοχές του Λονδίνου
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα ενδέχεται να αποτελείται από Ιρλανδούς Νομάδες και να δρα σε τουλάχιστον τρεις μικρότερες ομάδες, αποτελούμενες από τρία ή τέσσερα άτομα. Ο ΜακΚέλβεϊ υποστηρίζει ότι οι δράστες μπορούν να πραγματοποιούν έως και 15 διαρρήξεις μέσα σε μία ημέρα, με τις επιδρομές να επικεντρώνονται σε εύπορες περιοχές του βόρειου Λονδίνου, όπως το Χάμπστεντ και το Χάιγκεϊτ, καθώς και σε περιοχές του Χερτφορντσάιρ.
Η δράση τους φέρεται να έχει ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 30 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν πέντε διαρρήξεις ή απόπειρες διάρρηξης στην περιοχή του Χάιγκεϊτ, ενώ είχαν προηγηθεί ακόμη δύο περιστατικά την προηγούμενη νύχτα.
Ένα ακόμη χτύπημα καταγράφηκε στις 2 Οκτωβρίου στο Γκρέιντζ Παρκ, στο Ένφιλντ. Στο βίντεο, ένας άνδρας εμφανίζεται να χτυπά επανειλημμένα την μπροστινή πόρτα με λοστό, προκαλώντας θραύση των γυάλινων τμημάτων της. Στη συνέχεια, δύο ακόμη άνδρες φτάνουν στο σημείο και οι τρεις τους κλωτσούν διαδοχικά την πόρτα μέχρι να υποχωρήσει. Από το εσωτερικό ακούγεται ένας σκύλος να γαβγίζει καθώς οι δράστες εισβάλλουν στο σπίτι.
Οι τρεις άνδρες φέρεται να έφτασαν με μπλε BMW που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.
Ο ΜακΚέλβεϊ υποστηρίζει ότι η ομάδα του έχει συνδέσει τους υπόπτους με έξι κλεμμένα οχήματα. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι δράστες ξεκινούν τις μετακινήσεις τους με αυτοκίνητα που διαθέτουν νόμιμα έγγραφα και στη συνέχεια χρησιμοποιούν κλεμμένα οχήματα με «κλωνοποιημένες» πινακίδες για τις διαρρήξεις.
Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για την κατάργηση ειδικών ομάδων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που ασχολούνταν με τις διαρρήξεις, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή έχει περιορίσει την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης τέτοιων εγκλημάτων.
Ο ίδιος εκτιμά ακόμη ότι μεταξύ των υπόπτων ενδέχεται να βρίσκονται άτομα με προηγούμενες καταδίκες για διαρρήξεις, ορισμένα από τα οποία φέρεται να αποφυλακίστηκαν πρόωρα.
Από την πλευρά της, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά σειρά διαρρήξεων και αποπειρών που αναφέρθηκαν στο βόρειο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Όπως ανέφερε, έμπειροι ντετέκτιβ εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.
Η αστυνομία υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα αδικήματα διάρρηξης και ότι συνεργάζεται με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ομάδων που δρουν σε διαφορετικές περιοχές.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσής του δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις για τα συγκεκριμένα περιστατικά, ενώ δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί.
Εκπρόσωπος του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε ότι κάθε κάτοικος της βρετανικής πρωτεύουσας πρέπει να αισθάνεται ασφαλής στο σπίτι του, προσθέτοντας ότι οι διαρρήξεις έχουν μειωθεί κατά 31% από το 2016 και ότι συνεχίζεται η χρηματοδότηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στις γειτονιές.
Ένα ακόμη χτύπημα καταγράφηκε στις 2 Οκτωβρίου στο Γκρέιντζ Παρκ, στο Ένφιλντ. Στο βίντεο, ένας άνδρας εμφανίζεται να χτυπά επανειλημμένα την μπροστινή πόρτα με λοστό, προκαλώντας θραύση των γυάλινων τμημάτων της. Στη συνέχεια, δύο ακόμη άνδρες φτάνουν στο σημείο και οι τρεις τους κλωτσούν διαδοχικά την πόρτα μέχρι να υποχωρήσει. Από το εσωτερικό ακούγεται ένας σκύλος να γαβγίζει καθώς οι δράστες εισβάλλουν στο σπίτι.
Οι τρεις άνδρες φέρεται να έφτασαν με μπλε BMW που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.
Ο ΜακΚέλβεϊ υποστηρίζει ότι η ομάδα του έχει συνδέσει τους υπόπτους με έξι κλεμμένα οχήματα. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι δράστες ξεκινούν τις μετακινήσεις τους με αυτοκίνητα που διαθέτουν νόμιμα έγγραφα και στη συνέχεια χρησιμοποιούν κλεμμένα οχήματα με «κλωνοποιημένες» πινακίδες για τις διαρρήξεις.
Οι καταγγελίες για την αστυνομία και οι έρευνες
Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για την κατάργηση ειδικών ομάδων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που ασχολούνταν με τις διαρρήξεις, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή έχει περιορίσει την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης τέτοιων εγκλημάτων.
Ο ίδιος εκτιμά ακόμη ότι μεταξύ των υπόπτων ενδέχεται να βρίσκονται άτομα με προηγούμενες καταδίκες για διαρρήξεις, ορισμένα από τα οποία φέρεται να αποφυλακίστηκαν πρόωρα.
Από την πλευρά της, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά σειρά διαρρήξεων και αποπειρών που αναφέρθηκαν στο βόρειο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Όπως ανέφερε, έμπειροι ντετέκτιβ εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.
Η αστυνομία υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα αδικήματα διάρρηξης και ότι συνεργάζεται με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ομάδων που δρουν σε διαφορετικές περιοχές.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσής του δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις για τα συγκεκριμένα περιστατικά, ενώ δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί.
Εκπρόσωπος του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε ότι κάθε κάτοικος της βρετανικής πρωτεύουσας πρέπει να αισθάνεται ασφαλής στο σπίτι του, προσθέτοντας ότι οι διαρρήξεις έχουν μειωθεί κατά 31% από το 2016 και ότι συνεχίζεται η χρηματοδότηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στις γειτονιές.
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