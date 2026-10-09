«Συμμορία νομάδων» τρομοκρατεί το Λονδίνο: Εισβάλλουν με λοστούς και κλωτσιές σε σπίτια, πάνω από 50 διαρρήξεις



Οι καταγγελίες για την αστυνομία και οι έρευνες

Η δράση τους φέρεται να έχει ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 30 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν πέντε διαρρήξεις ή απόπειρες διάρρηξης στην περιοχή του Χάιγκεϊτ, ενώ είχαν προηγηθεί ακόμη δύο περιστατικά την προηγούμενη νύχτα.Ένα ακόμη χτύπημα καταγράφηκε στις 2 Οκτωβρίου στο Γκρέιντζ Παρκ, στο Ένφιλντ. Στο βίντεο, ένας άνδρας εμφανίζεται να χτυπά επανειλημμένα την μπροστινή πόρτα με λοστό, προκαλώντας θραύση των γυάλινων τμημάτων της. Στη συνέχεια, δύο ακόμη άνδρες φτάνουν στο σημείο και οι τρεις τους κλωτσούν διαδοχικά την πόρτα μέχρι να υποχωρήσει. Από το εσωτερικό ακούγεται ένας σκύλος να γαβγίζει καθώς οι δράστες εισβάλλουν στο σπίτι.Οι τρεις άνδρες φέρεται να έφτασαν με μπλε BMW που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.Ο ΜακΚέλβεϊ υποστηρίζει ότι η ομάδα του έχει συνδέσει τους υπόπτους με έξι κλεμμένα οχήματα. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι δράστες ξεκινούν τις μετακινήσεις τους με αυτοκίνητα που διαθέτουν νόμιμα έγγραφα και στη συνέχεια χρησιμοποιούν κλεμμένα οχήματα με «κλωνοποιημένες» πινακίδες για τις διαρρήξεις.Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για την κατάργηση ειδικών ομάδων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που ασχολούνταν με τις διαρρήξεις, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή έχει περιορίσει την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης τέτοιων εγκλημάτων.Ο ίδιος εκτιμά ακόμη ότι μεταξύ των υπόπτων ενδέχεται να βρίσκονται άτομα με προηγούμενες καταδίκες για διαρρήξεις, ορισμένα από τα οποία φέρεται να αποφυλακίστηκαν πρόωρα.Από την πλευρά της, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά σειρά διαρρήξεων και αποπειρών που αναφέρθηκαν στο βόρειο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Όπως ανέφερε, έμπειροι ντετέκτιβ εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.Η αστυνομία υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα αδικήματα διάρρηξης και ότι συνεργάζεται με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ομάδων που δρουν σε διαφορετικές περιοχές.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσής του δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις για τα συγκεκριμένα περιστατικά, ενώ δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί.Εκπρόσωπος του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε ότι κάθε κάτοικος της βρετανικής πρωτεύουσας πρέπει να αισθάνεται ασφαλής στο σπίτι του, προσθέτοντας ότι οι διαρρήξεις έχουν μειωθεί κατά 31% από το 2016 και ότι συνεχίζεται η χρηματοδότηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στις γειτονιές.