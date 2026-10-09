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Το 78% των Αμερικανών κατηγορεί την πολιτική του Τραμπ για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Το 78% των Αμερικανών κατηγορεί την πολιτική του Τραμπ για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Το 57% των ψηφοφόρων του Τραμπ απάντησε ότι το κόστος διαβίωσης αυξάνεται δυσανάλογα σε σχέση με τον μισθό του
Περίπου 78% των Αμερικανών κατηγορούν την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ για την αύξηση των τιμών που ξεπερνούν τις απολαβές τους, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η οποία διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών επικαλείται το κόστος διαβίωσης ως την μεγαλύτερή του ανησυχία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών τον ερχόμενο μήνα.
Ποσοστό 57% των ψηφοφόρων του Τραμπ απάντησε ότι το κόστος διαβίωσης αυξάνεται δυσανάλογα σε σχέση με τον μισθό του, ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η επιδίωξή του για την επιβολή δασμών στα εισαγόμενα αγαθά, ο πόλεμος στο Ιράν και άλλες πολιτικές δεν συνάδουν με το κεντρικό προεκλογικό του σλόγκαν το 2024 ότι «την πρώτη κιόλας ημέρα» θα πατάξει τον πληθωρισμό και θα μειώσει τις τιμές.
Αντιθέτως, ο πληθωρισμός αυξήθηκε, σε σημείο που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναγκάστηκε να στραφεί σε αυξήσεις επιτοκίων για να περιορίσει τις ανατιμήσεις - τις οποίες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής απέδωσαν σε διάφορους παράγοντες, όπως το παγκοσμίως αυξανόμενο κόστος ενέργειας μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και την επιβολή αυστηρών δασμών στις εισαγωγές από την κυβέρνηση.
Οι ανησυχίες για την οικονομία και τον πόλεμο οδήγησαν τη δημοτικότητα του Τραμπ σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και επηρέασαν αρνητικά τη στήριξη προς το κόμμα του ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, περίπου ένας στους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε την οικονομία, άποψη που συμμερίζεται το 63% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων και το 92% των Δημοκρατικών. Η δυσαρέσκεια εμφανίζεται ακόμη πιο έντονη όσον αφορά τον πληθωρισμό, καθώς το 68% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 40% των Ρεπουμπλικανών δήλωσε δυσαρεστημένο.
Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ανέδειξαν το κόστος ζωής ως κορυφαίο ζήτημα που επηρέασε την απόφασή τους για το πώς θα ψηφίσουν: το 54% των ερωτηθέντων (συμπεριλαμβανομένου του 40% των Ρεπουμπλικανών) δήλωσε ότι το κόστος ζωής αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 30% ανέφερε μικρή αύξηση και το 10% δήλωσε ότι παρέμεινε αμετάβλητο.
Περίπου το 78% των ερωτηθέντων -συμπεριλαμβανομένου του 64% των Ρεπουμπλικανών και του 76% των ανεξάρτητων- απέδωσε μέρος της ευθύνης στον Λευκό Οίκο, με τους περισσότερους Αμερικανούς να θεωρούν τους δασμούς σημαντική αιτία των υψηλότερων τιμών.
Ποσοστό 57% των ψηφοφόρων του Τραμπ απάντησε ότι το κόστος διαβίωσης αυξάνεται δυσανάλογα σε σχέση με τον μισθό του, ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η επιδίωξή του για την επιβολή δασμών στα εισαγόμενα αγαθά, ο πόλεμος στο Ιράν και άλλες πολιτικές δεν συνάδουν με το κεντρικό προεκλογικό του σλόγκαν το 2024 ότι «την πρώτη κιόλας ημέρα» θα πατάξει τον πληθωρισμό και θα μειώσει τις τιμές.
Αντιθέτως, ο πληθωρισμός αυξήθηκε, σε σημείο που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναγκάστηκε να στραφεί σε αυξήσεις επιτοκίων για να περιορίσει τις ανατιμήσεις - τις οποίες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής απέδωσαν σε διάφορους παράγοντες, όπως το παγκοσμίως αυξανόμενο κόστος ενέργειας μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και την επιβολή αυστηρών δασμών στις εισαγωγές από την κυβέρνηση.
Οι ανησυχίες για την οικονομία και τον πόλεμο οδήγησαν τη δημοτικότητα του Τραμπ σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και επηρέασαν αρνητικά τη στήριξη προς το κόμμα του ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, περίπου ένας στους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε την οικονομία, άποψη που συμμερίζεται το 63% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων και το 92% των Δημοκρατικών. Η δυσαρέσκεια εμφανίζεται ακόμη πιο έντονη όσον αφορά τον πληθωρισμό, καθώς το 68% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 40% των Ρεπουμπλικανών δήλωσε δυσαρεστημένο.
Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ανέδειξαν το κόστος ζωής ως κορυφαίο ζήτημα που επηρέασε την απόφασή τους για το πώς θα ψηφίσουν: το 54% των ερωτηθέντων (συμπεριλαμβανομένου του 40% των Ρεπουμπλικανών) δήλωσε ότι το κόστος ζωής αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 30% ανέφερε μικρή αύξηση και το 10% δήλωσε ότι παρέμεινε αμετάβλητο.
Περίπου το 78% των ερωτηθέντων -συμπεριλαμβανομένου του 64% των Ρεπουμπλικανών και του 76% των ανεξάρτητων- απέδωσε μέρος της ευθύνης στον Λευκό Οίκο, με τους περισσότερους Αμερικανούς να θεωρούν τους δασμούς σημαντική αιτία των υψηλότερων τιμών.
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