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Γαλλία: Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ αξίας 10 εκατ. ευρώ που είχαν κλαπεί από μουσείο της Νίκαιας
ΚΟΣΜΟΣ
Μουσείο Νίκαια Κλοπή Πίνακες

Γαλλία: Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ αξίας 10 εκατ. ευρώ που είχαν κλαπεί από μουσείο της Νίκαιας

Η διάρρηξη διήρκεσε λιγότερο από πέντε λεπτά - Έξι συλλήψεις - «Οι δράστες ήταν επαγγελματίες και γνώριζαν πολύ καλά τι έψαχναν»

Γαλλία: Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ αξίας 10 εκατ. ευρώ που είχαν κλαπεί από μουσείο της Νίκαιας
Δύο πίνακες του διάσημου Γάλλου ζωγράφου Ογκίστ Ρενουάρ, συνολικής αξίας από 8 έως 10 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίοι είχαν κλαπεί στις αρχές Σεπτεμβρίου από το μουσείο που στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του καλλιτέχνη στη νότια Γαλλία, εντοπίστηκαν από την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Παρασκευή το BFMTV, οι γαλλικές Aρχές κατάφεραν να ανακτήσουν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου τα έργα Madame Colonna Romano και Jeune femme au puits, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από το Μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Καν-σιρ-Μερ.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στα μέσα της εβδομάδας, κατά την οποία συνελήφθησαν έξι άτομα σε διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας.


Η διάρρηξη που διήρκεσε λιγότερο από πέντε λεπτά

Η κλοπή είχε σημειωθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν δύο άτομα εισέβαλαν στο μουσείο, ανοίγοντας τρύπα στη μεταλλική περίφραξη του κήπου.

Οι δράστες κινήθηκαν γρήγορα στο εσωτερικό του κτηρίου και αφαίρεσαν τέσσερις πίνακες, ωστόσο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους δύο κατά τη διαφυγή τους, όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τα τέσσερα έργα που είχαν βάλει στο στόχαστρο οι διαρρήκτες ήταν τα μεγαλύτερης αξίας εκθέματα του μουσείου. Πρόκειται για τους πίνακες Coco Lisant, Portrait de madame Stephen Pichon, Madame Colonna Romano και Jeune fille au puits.

Οι δύο τελευταίοι, που ανακτήθηκαν πλέον από τις Αρχές, εκτιμάται ότι αξίζουν συνολικά από 8 έως 10 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα την οποία επικαλείται το BFMTV.
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«Ήταν επαγγελματίες και γνώριζαν πολύ καλά τι έψαχναν»

Μία ημέρα μετά τη διάρρηξη, ο δήμαρχος της Καν-σιρ-Μερ, Μπριάν Μασόν, είχε περιγράψει τους δράστες ως ιδιαίτερα οργανωμένους. «Ήταν πραγματικοί επαγγελματίες. Φορούσαν κράνη, γάντια και μάσκες και ήταν πολύ καλά πληροφορημένοι», είχε δηλώσει στο BFMTV.

Όπως είχε εξηγήσει, οι διαρρήκτες κατάφεραν να αποσπάσουν τους πίνακες από τα σημεία όπου ήταν τοποθετημένοι, χρησιμοποιώντας μεταλλικό πριόνι, σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν την Τετάρτη στη σύλληψη έξι ατόμων. Η έρευνα συνεχίζεται για κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος από οργανωμένη συμμορία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

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