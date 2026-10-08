Γαλλία: Τουλάχιστον πέντε συλλήψεις για την κλοπή δύο έργων του Ρενουάρ από μουσείο στη Νίκαια
Γαλλία: Τουλάχιστον πέντε συλλήψεις για την κλοπή δύο έργων του Ρενουάρ από μουσείο στη Νίκαια
Οι δύο πίνακες εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ άλλα δύο έργα που είχαν αρχικά αφαιρέσει οι δράστες εντοπίστηκαν, καθώς τα άφησαν πίσω τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν
Τουλάχιστον πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Γαλλία για την κλοπή δύο πολύτιμων έργων του διάσημου ζωγράφου Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, τον περασμένο μήνα από μουσείο στην περιοχή της Νίκαιας.
Οι δύο πίνακες εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ άλλα δύο έργα που είχαν αρχικά αφαιρέσει οι δράστες εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένα, καθώς τα άφησαν πίσω τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.
Η κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν οι δράστες παραβίασαν την περίφραξη του μουσείου και κατάφεραν να εισέλθουν στον περιβάλλοντα χώρο του, ο οποίος περιβάλλεται από δέντρα. Στη συνέχεια έσπασαν ένα παράθυρο για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου και χρησιμοποίησαν ηλεκτρικό πριόνι προκειμένου να αποσπάσουν τους πίνακες από τις βάσεις στήριξής τους.
Τα δύο έργα που παραμένουν άφαντα είναι το «Πορτρέτο της Μαντάμ Κολόνα Ρομάνο» (Portrait of Madame Colonna Romano), που φιλοτεχνήθηκε το 1910, και το «Νεαρό κορίτσι στο πηγάδι» (Jeune fille au puits), του 1886.
Την είδηση των συλλήψεων δημοσίευσε πρώτη η γαλλική εφημερίδα Nice-Matin, σύμφωνα με την οποία οι ύποπτοι ενδέχεται να συνδέονται με οργανωμένη εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείται στις κλοπές έργων τέχνης.
Το Μουσείο Ρενουάρ στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του σπουδαίου Γάλλου ζωγράφου, όπου έζησε μέχρι τον θάνατό του, το 1919.
Το μουσείο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 1960 και φιλοξενεί 12 έργα του καλλιτέχνη, καθώς και αντικείμενα που συνδέονται με την προσωπική και καλλιτεχνική του ζωή. Μεταξύ των εκθεμάτων βρίσκονται το καβαλέτο και το αναπηρικό αμαξίδιο που χρησιμοποιούσε ο Ρενουάρ, αλλά και προσωπικές φωτογραφίες και επιστολές του.
Η διάρρηξη στο Μουσείο Ρενουάρ προστίθεται σε μια σειρά μεγάλων κλοπών έργων τέχνης που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στην Ευρώπη, προκαλώντας ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας σε μουσεία και πινακοθήκες.
Τον περασμένο Αύγουστο, άγνωστοι εισέβαλαν σε μουσείο της Ιταλίας και έκλεψαν πίνακες των Ρενουάρ, Πολ Σεζάν και Ανρί Ματίς, σε μια επιχείρηση που διήρκεσε μόλις τρία λεπτά. Τα έργα εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν αργότερα.
Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση είχε προκαλέσει η κλοπή κοσμημάτων του γαλλικού Στέμματος από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, τον Οκτώβριο του 2025.
Οι δύο πίνακες εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ άλλα δύο έργα που είχαν αρχικά αφαιρέσει οι δράστες εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένα, καθώς τα άφησαν πίσω τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.
Η κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν οι δράστες παραβίασαν την περίφραξη του μουσείου και κατάφεραν να εισέλθουν στον περιβάλλοντα χώρο του, ο οποίος περιβάλλεται από δέντρα. Στη συνέχεια έσπασαν ένα παράθυρο για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου και χρησιμοποίησαν ηλεκτρικό πριόνι προκειμένου να αποσπάσουν τους πίνακες από τις βάσεις στήριξής τους.
Πώς έγινε η διάρρηξη
Τα δύο έργα που παραμένουν άφαντα είναι το «Πορτρέτο της Μαντάμ Κολόνα Ρομάνο» (Portrait of Madame Colonna Romano), που φιλοτεχνήθηκε το 1910, και το «Νεαρό κορίτσι στο πηγάδι» (Jeune fille au puits), του 1886.
Την είδηση των συλλήψεων δημοσίευσε πρώτη η γαλλική εφημερίδα Nice-Matin, σύμφωνα με την οποία οι ύποπτοι ενδέχεται να συνδέονται με οργανωμένη εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείται στις κλοπές έργων τέχνης.
Το Μουσείο Ρενουάρ στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του σπουδαίου Γάλλου ζωγράφου, όπου έζησε μέχρι τον θάνατό του, το 1919.
Το μουσείο όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Ρενουάρ
Το μουσείο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 1960 και φιλοξενεί 12 έργα του καλλιτέχνη, καθώς και αντικείμενα που συνδέονται με την προσωπική και καλλιτεχνική του ζωή. Μεταξύ των εκθεμάτων βρίσκονται το καβαλέτο και το αναπηρικό αμαξίδιο που χρησιμοποιούσε ο Ρενουάρ, αλλά και προσωπικές φωτογραφίες και επιστολές του.
Η διάρρηξη στο Μουσείο Ρενουάρ προστίθεται σε μια σειρά μεγάλων κλοπών έργων τέχνης που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στην Ευρώπη, προκαλώντας ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας σε μουσεία και πινακοθήκες.
Τον περασμένο Αύγουστο, άγνωστοι εισέβαλαν σε μουσείο της Ιταλίας και έκλεψαν πίνακες των Ρενουάρ, Πολ Σεζάν και Ανρί Ματίς, σε μια επιχείρηση που διήρκεσε μόλις τρία λεπτά. Τα έργα εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν αργότερα.
Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση είχε προκαλέσει η κλοπή κοσμημάτων του γαλλικού Στέμματος από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, τον Οκτώβριο του 2025.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα