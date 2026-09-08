Τέσσερις πίνακες αξίας 9 εκατ. ευρώ εξαφανίστηκαν από το Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία, οι δύο εγκαταλείφθηκαν και ανακτήθηκαν
Τέσσερις πίνακες αξίας 9 εκατ. ευρώ εξαφανίστηκαν από το Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία, οι δύο εγκαταλείφθηκαν και ανακτήθηκαν
Η κλοπή αυτή έγινε σχεδόν ένα χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού
Δύο πίνακες, από τους τέσσερις που είχαν αρχικά κλαπεί από το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, στη γαλλική Κυανή Ακτή, εγκαταλείφθηκαν από τους δύο κλέφτες και ανακτήθηκαν στον κήπο του μουσείου, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της κοινότητας αυτής.
«Οι σειρήνες του μουσείου και η αστυνομία έκαναν τους διαρρήκτες να βιαστούν και να κλέψουν μόνο τέσσερα έργα του μουσείου Ρενουάρ από τα δώδεκα» που αριθμεί το μουσείο, εξήγησε στους δημοσιογράφους ο Μπράιαν Μασόν, διευκρινίζοντας ότι από τους τέσσερις πίνακες, οι δύο «εγκαταλείφθηκαν» μέσα στους κήπους του κτιρίου, στο οποίο ο γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Η κλοπή αυτή έγινε σχεδόν ένα χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού.
Το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, όχι μακριά από τη Νίκαια, δημιουργήθηκε το 1960 στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου Πιέρ-Ωγκύστ Ρενουάρ (1841-1919). Σήμερα, εκτός από την αρχική επίπλωση, στο μουσείο Ρενουάρ εκτίθενται αντικείμενα, έπιπλα που ανήκαν στον Ρενουάρ όπως το καβαλέτο του και η αναπηρική καρέκλα του, καθώς και πορτρέτα, τοπία, γυμνά ζωγραφισμένα από τον καλλιτέχνη.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Οι σειρήνες του μουσείου και η αστυνομία έκαναν τους διαρρήκτες να βιαστούν και να κλέψουν μόνο τέσσερα έργα του μουσείου Ρενουάρ από τα δώδεκα» που αριθμεί το μουσείο, εξήγησε στους δημοσιογράφους ο Μπράιαν Μασόν, διευκρινίζοντας ότι από τους τέσσερις πίνακες, οι δύο «εγκαταλείφθηκαν» μέσα στους κήπους του κτιρίου, στο οποίο ο γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Quatre tableaux volés au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, le préjudice estimé à 9 millions d'euros pic.twitter.com/v2bdhpbhGR— BFM (@BFMTV) September 8, 2026
Le musée Renoir de Cagnes-sur-mer cambriolé, quatre œuvres dérobées https://t.co/DxTxfiRs0j— Europe 1 (@Europe1) September 8, 2026
Η κλοπή αυτή έγινε σχεδόν ένα χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού.
Το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, όχι μακριά από τη Νίκαια, δημιουργήθηκε το 1960 στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου Πιέρ-Ωγκύστ Ρενουάρ (1841-1919). Σήμερα, εκτός από την αρχική επίπλωση, στο μουσείο Ρενουάρ εκτίθενται αντικείμενα, έπιπλα που ανήκαν στον Ρενουάρ όπως το καβαλέτο του και η αναπηρική καρέκλα του, καθώς και πορτρέτα, τοπία, γυμνά ζωγραφισμένα από τον καλλιτέχνη.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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