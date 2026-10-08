Πώς έπεσαν στα χέρια της Κίνας εξαρτήματα των F-35: Το email που πέρασε απαρατήρητο και η «απαγορευμένη διαδρομή» μέσω Χονγκ Κονγκ

Τα εξαρτήματα των μαχητικών επρόκειτο να μεταφερθούν από την Αυστραλία στις ΗΠΑ, μέσω Νότιας Κορέας και Ταϊβάν, αλλά λόγω καθυστέρησης η αποστολή δρομολογήθηκε λανθασμένα μέσω Χονγκ Κονγκ





Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών UPS δεν αντιλήφθηκε προειδοποιητικό email στο οποίο επισημαινόταν ότι η συγκεκριμένη αποστολή δεν επιτρεπόταν να περάσει από το Χονγκ Κονγκ, λόγω των αυστηρών αμερικανικών περιορισμών στη διακίνηση στρατιωτικής τεχνολογίας.







Τα νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν από αξιωματούχους του Πενταγώνου στις 29 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης διάρκειας περίπου μίας ώρας προς στελέχη των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.



Το email και η αλλαγή διαδρομής Η αποστολή των εξαρτημάτων είχε οργανωθεί από την εταιρεία μεταφορών DSV, η οποία ενεργούσε για λογαριασμό της Lockheed Martin, κατασκευάστριας του F-35.



αυστηρούς περιορισμούς στη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και ευαίσθητης τεχνολογίας. Οι κανονισμοί αυτοί αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην αποτροπή της πρόσβασης αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες.



Η αρχική διαδρομή προέβλεπε τη μεταφορά των εξαρτημάτων από την Αυστραλία στο Σαν Φρανσίσκο, με ενδιάμεσους σταθμούς τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, δύο εταίρους των ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο, η αποστολή αναχώρησε με καθυστέρηση από την Αυστραλία και, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η παράδοσή της, αποφασίστηκε η αλλαγή της διαδρομής μέσω Χονγκ Κονγκ. Η επιλογή αυτή παραβίαζε τους περιορισμούς που ίσχυαν για το συγκεκριμένο φορτίο.



Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg, το προειδοποιητικό μήνυμα της DSV ενδέχεται να είχε αποσταλεί μέσω διαφορετικού πληροφοριακού συστήματος από εκείνο που χρησιμοποιούσε ο υπάλληλος της UPS. Αυτό θα μπορούσε να εξηγεί γιατί η προειδοποίηση δεν ελήφθη υπόψη πριν από την αλλαγή της διαδρομής.



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Γιατί ανησυχούν οι αμερικανικές Αρχές Το F-35 θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη παγκοσμίως και αποτελεί το ακριβότερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κίνα έχει επιχειρήσει επί σειρά ετών να αποκτήσει πληροφορίες για την τεχνολογία του αεροσκάφους μέσω δραστηριοτήτων κατασκοπείας.



Τα δύο εξαρτήματα που κατέληξαν στο Χονγκ Κονγκ είχαν αποσταλεί στα τέλη Μαΐου στις ΗΠΑ, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επισκευής ή απόσυρσής τους. Η ιδιαίτερη σημασία τους συνδέεται με την ειδική επίστρωση που διαθέτουν, η οποία μειώνει την ανιχνευσιμότητα του αεροσκάφους από εχθρικά ραντάρ.



Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τόσο το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας όσο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα οποία διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες στρατιωτικό υλικό που υπόκειται σε αυστηρούς εξαγωγικούς περιορισμούς κατέληξε στην Κίνα.



Ένα προειδοποιητικό email που δεν έγινε αντιληπτό από υπάλληλο της UPS και μια λανθασμένη αλλαγή στη διαδρομή μεταφοράς, είχαν ως αποτέλεσμα εξαρτήματα του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-35 να καταλήξουν στα χέρια της Κίνας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Πεντάγωνο και στο αμερικανικό Κογκρέσο.Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών UPS δεν αντιλήφθηκε προειδοποιητικό email στο οποίο επισημαινόταν ότι η συγκεκριμένη αποστολή δεν επιτρεπόταν να περάσει από το Χονγκ Κονγκ, λόγω των αυστηρών αμερικανικών περιορισμών στη διακίνηση στρατιωτικής τεχνολογίας.Η υπόθεση αφορά δύο εξαρτήματα του F-35: το διαφανές κάλυμμα του πιλοτηρίου και μια θύρα του εσωτερικού χώρου οπλισμού.Τα νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν από αξιωματούχους του Πενταγώνου στις 29 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης διάρκειας περίπου μίας ώρας προς στελέχη των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.Η αποστολή των εξαρτημάτων είχε οργανωθεί από την εταιρεία μεταφορών DSV, η οποία ενεργούσε για λογαριασμό της Lockheed Martin, κατασκευάστριας του F-35.Στο ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε η DSV επισημαινόταν ότι τα εξαρτήματα υπάγονταν στους αμερικανικούς Κανονισμούς Διεθνούς Εμπορίας Όπλων (ITAR), οι οποίοι προβλέπουνστη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και ευαίσθητης τεχνολογίας. Οι κανονισμοί αυτοί αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην αποτροπή της πρόσβασης αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες.Η αρχική διαδρομή προέβλεπε τη μεταφορά των εξαρτημάτων από την Αυστραλία στο Σαν Φρανσίσκο, με ενδιάμεσους σταθμούς τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, δύο εταίρους των ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο, η αποστολή αναχώρησε με καθυστέρηση από την Αυστραλία και, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η παράδοσή της, αποφασίστηκε η αλλαγή της. Η επιλογή αυτή παραβίαζε τους περιορισμούς που ίσχυαν για το συγκεκριμένο φορτίο.Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg, το προειδοποιητικό μήνυμα της DSV ενδέχεται να είχε αποσταλεί μέσω διαφορετικού πληροφοριακού συστήματος από εκείνο που χρησιμοποιούσε ο υπάλληλος της UPS. Αυτό θα μπορούσε να εξηγεί γιατί η προειδοποίηση δεν ελήφθη υπόψη πριν από την αλλαγή της διαδρομής.Οι εκπρόσωποι της DSV και της UPS αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση.Το F-35 θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη παγκοσμίως και αποτελεί το ακριβότερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κίνα έχει επιχειρήσει επί σειρά ετών ναγια την τεχνολογία του αεροσκάφους μέσω δραστηριοτήτων κατασκοπείας.Τα δύο εξαρτήματα που κατέληξαν στο Χονγκ Κονγκ είχαν αποσταλεί στα τέλη Μαΐου στις ΗΠΑ, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενοΗ ιδιαίτερη σημασία τους συνδέεται με την ειδική επίστρωση που διαθέτουν, η οποία μειώνει την ανιχνευσιμότητα του αεροσκάφους από εχθρικά ραντάρ.Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τόσο το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας όσο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα οποία διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες στρατιωτικό υλικό που υπόκειται σε αυστηρούς εξαγωγικούς περιορισμούς κατέληξε στην Κίνα.

Παράλληλα, μέλη του Κογκρέσου ζητούν επανεξέταση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας των αμερικανικών οπλικών συστημάτων, ώστε να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.



Η θέση της Lockheed Martin και του Πενταγώνου Η Lockheed Martin, η οποία διαχειρίζεται μεγάλο μέρος του διεθνούς αποθέματος ανταλλακτικών που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των F-35 στις ΗΠΑ και σε ακόμη 19 χώρες, είχε επισημάνει σε προηγούμενη ανακοίνωσή της ότι οι αποφάσεις για τη μεταφορά εξαρτημάτων δεν λαμβάνονται αποκλειστικά από την ίδια.



Η εταιρεία ανέφερε ότι επιλέγει συνεργάτες μεταφορών με βάση τη συμμόρφωσή τους με τις κυβερνητικές απαιτήσεις και τους ισχύοντες κανονισμούς. «Παρότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τον συνεργάτη μεταφορών που εμπλέκεται, συνεργαζόμαστε στενά μαζί του για την ανάπτυξη και εφαρμογή προληπτικών μέτρων, ώστε να ενισχυθεί η εποπτεία και να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού» είχε αναφέρει.



Όταν της τέθηκαν υπόψη τα νεότερα στοιχεία για την αλλαγή της διαδρομής, η Lockheed Martin απάντησε την Τετάρτη ότι δεν είχε τίποτα να προσθέσει ή να διορθώσει ως προς τη σειρά των γεγονότων.



Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο έχει επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από την ευθύνη για τη λανθασμένη αποστολή, υποβαθμίζοντας παράλληλα τη σημασία των εξαρτημάτων, τα οποία χαρακτήρισε μη λειτουργικά.



Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε, πάντως, ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάκτησης των εξαρτημάτων.