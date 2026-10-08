Σκάνδαλο με Κινέζα influencer στον μαραθώνιο του Βερολίνου: Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο, η φωτογραφία που την «έκαψε»
ΚΟΣΜΟΣ
Μαραθώνιος Βερολίνο Κινέζα influencer Ποδήλατο

Σκάνδαλο με Κινέζα influencer στον μαραθώνιο του Βερολίνου: Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο, η φωτογραφία που την «έκαψε»

«Η συμπεριφορά μου ήταν ασέβεια προς το πνεύμα του μαραθωνίου και μια πραγματικά ανέντιμη συμπεριφορά» δήλωσε η Γιουανγιουάν Σουν αφού αποκαλύφθηκε η απάτη της

Σκάνδαλο με Κινέζα influencer στον μαραθώνιο του Βερολίνου: Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο, η φωτογραφία που την «έκαψε»
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Σκάνδαλο προκάλεσε η influencer Γιουανγιουάν Σουν στον μαραθώνιο του Βερολίνου καθώς, όπως αποκαλύφθηκε, κατά τη διάρκεια της διαδρομής ανέβηκε σε ποδήλατο για να διανύσει κάποια χιλιόμετρα.

Τη Γιουανγιουάν Σουν που αποκλείστηκε από τον Μαραθώνιο του Βερολίνου, «πρόδωσε« μια φωτογραφία που την έδειχνε στο πίσω μέρος ενός ποδηλάτου κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σκάνδαλο με Κινέζα influencer στον μαραθώνιο του Βερολίνου: Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο, η φωτογραφία που την «έκαψε»


Η 30χρονη αθλήτρια είχε ολοκληρώσει τον μαραθώνιο που διεξήχθη στις 27 Σεπτεμβρίου, σε 4 ώρες, 53 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, όμως, σύμφωνα με τη Official Marathon Time Integrity Unit στο Instagram, κατέγραψε το ταχύτερο πέρασμά της κατά το χρονικό διάστημα «που εντοπίστηκε στο πίσω μέρος ενός ποδηλάτου».

Σκάνδαλο με Κινέζα influencer στον μαραθώνιο του Βερολίνου: Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο, η φωτογραφία που την «έκαψε»


Η Σουν, η οποία χρησιμοποιεί το όνομα Abeeeer στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης RedNote έχοντας 520.000 followers, ζήτησε συγγνώμη παραδεχόμενη την ενοχή της ενώ υποστήριξε ότι δεν αισθανόταν καλά κατά τη διάρκεια του αγώνα.

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«Η συμπεριφορά μου να κάνω συντόμευση ήταν ασέβεια προς το πνεύμα του μαραθωνίου. Σκόπιμα απέκρυψα αυτό το γεγονός όταν μοιράστηκα δημόσια την εμπειρία μου μετά τον αγώνα. Αυτή ήταν πραγματικά ανέντιμη συμπεριφορά» έγραψε η 30χρονη Κινέζα.

Την 30χρονη κατέγραψε συναθλητής της ο οποίος έστειλε τη φωτογραφία στην Official Marathon Time Integrity Unit.

Εκτός από τον αποκλεισμό της, η απάτη της Σουν είχε συνέπειες και στην τσέπη της, καθώς η εταιρεία αθλητικών ειδών, Brooks China, διέκοψε τη συνεργασία μαζί της.
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